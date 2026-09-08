Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai ở Thượng Hải

Thứ ba, 10:00 08/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai tại sự kiện ở Thượng Hải, cả 2 gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng và đẹp đôi.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 1.Diện đồ đen - trắng đơn giản nhưng nâng khí chất như Hồ Ngọc Hà

GĐXH - Hồ Ngọc Hà nổi tiếng với khả năng phối đồ tinh tế, giúp tôn lên khí chất sang trọng. Chỉ với hai gam màu đen - trắng, cô đã tạo nên diện mạo cuốn hút, nhận được sự chú ý của các tín đồ thời trang.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà mới đây đã có chuyến công tác ở Thượng Hải cùng chồng Kim Lý. Nhan sắc của nữ ca sĩ quê gốc Quảng Trị lại gây chú ý.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 2.

Mỗi lần xuất hiện, Hồ Ngọc Hà luôn chuẩn bị rất chỉn chu từ khâu trang điểm lẫn trang phục. Nhờ sự chuẩn bị chỉn chu cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp nên Hồ Ngọc Hà nhận được sự ưu ái của các nhà mốt.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 3.

Và trong đêm tiệc của sự kiện, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý sánh vai nhau và nhận được sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 4.

Hồ Ngọc Hà tự tin tạo dáng và tương tác với các ống kính truyền thông. Cô hạnh phúc khi được chồng tháp tùng trong các sự kiện lớn ở nước ngoài. 

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 5.

Sau 9 năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có gia đình viên mãn và luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc. 

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 6.

Nếu những năm đầu bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuất hiện với hình ảnh một cặp đôi trẻ trung, lãng mạn thì sau khi có con, cuộc sống của họ có nhiều thay đổi.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 7.

Một điểm dễ nhận thấy trong cuộc sống của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình dù đều bận rộn với công việc. Hai vợ chồng thường đưa các con đi du lịch, trải nghiệm những môi trường khác nhau. Khi có thời gian, gia đình cũng sang Thụy Điển để thăm ông bà nội của Lisa và Leon. Hồ Ngọc Hà từng cho biết bố mẹ hai bên ngày càng lớn tuổi nên cô muốn tạo thêm những kỷ niệm đẹp để các thành viên có thời gian ở bên nhau.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 8.

Với Hồ Ngọc Hà, việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, sự đồng hành của Kim Lý giúp cô có thêm một người cùng chia sẻ việc chăm sóc con cái. Cặp đôi cũng lựa chọn cách nuôi dạy các con khá chủ động, khuyến khích Lisa và Leon vận động, khám phá và phát triển những năng khiếu tự nhiên.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sang trọng ở Thượng Hải - Ảnh 10.Hồ Ngọc Hà sang chảnh gây chú ý ở tuổi ngoài 40

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi ngoài 40 vẫn khiến khán giả mê mẩn cả gương mặt lẫn vóc dáng.


 

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