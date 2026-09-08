Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai ở Thượng Hải

Trải nghiệm 'độc lạ' của Hồng Đào ở tuổi ngoài 60Câu chuyện văn hóa -
GĐXH - Hồng Đào có một trải nghiệm khác biệt khi vào vai người phụ nữ làm nghề mai táng đám ma. Với chị, trải nghiệm này rất đáng nhớ.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.
Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.
GĐXH - Hồng Đào có một trải nghiệm khác biệt khi vào vai người phụ nữ làm nghề mai táng đám ma. Với chị, trải nghiệm này rất đáng nhớ.
Sau những ngày bận rộn với sân khấu, NSƯT Như Huỳnh chọn trở về với nhịp sống riêng giản dị: ở nhà, tự tay pha một ấm trà để cùng người thân trò chuyện.
GĐXH - NSND Lê Khanh ở tuổi 63 vẫn ngập tràn năng lượng và dành đam mê cho công việc diễn xuất. Chị vẫn tham gia các dự án phim, xuất hiện trước công chúng một cách rực rỡ.
GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ cảm xúc may mắn khi có được người bạn đời luôn yêu thương gia đình, trong khi ca sĩ Đăng Khôi có sự khởi đầu ấn tượng tại "Silk Way Star 2026".
GĐXH - Khánh cảm thấy áy náy vì đã làm ảnh hưởng tới công ty nên đã nói lời xin lỗi Long, tuy nhiên hành động này lại gây ra hiểu lầm.
GĐXH - Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý với bộ ảnh tình tứ. Nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được khán giả ủng hộ chuyện tình cảm và có con chung.
GĐXH - Trong chuyến trở về Việt Nam thăm gia đình bên ngoại, các con NSƯT Lê Vi cảm thấy hạnh phúc và trân trọng tình cảm của người thân ở nơi đây.
GĐXH - Chơn và Thành tiếp tục âm thầm ra bãi sông để tìm bằng chứng hoạt động trái phép của "cát tặc".
GĐXH - Khánh Thi - Chí Anh không chỉ có một tình bạn đẹp mà họ còn là những cộng sự tốt trong nghề. Mới đây, cặp đôi kiện tướng dancesport đã chung tay đưa giải vô địch thế giới Showdance Latin 2026 về Việt Nam.
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh thể hiện vẻ đẹp và sự trưởng thành khi hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới: Karolina Bielawska (Miss World 2021) và Krystyna Pyszkova (Miss World 2024).
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.