Hoa bưởi tháng Ba thơm ngát thanh tao, giá cao nhưng vẫn đắt hàng

Thứ năm, 19:00 19/03/2026 | Giá cả thị trường

GĐXH - Tháng Ba về, trên khắp phố phường thấp thoáng những gánh hàng rong chở đầy hoa bưởi trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan trong gió. Dẫu có giá cao, loài hoa mộc mạc ấy vẫn khiến nhiều người sẵn lòng tìm mua, như một cách níu giữ hương vị rất riêng của mùa xuân.

Giá hoa bưởi từ 300.000 - 350.000 đồng/kg vẫn nhiều người tìm mua

Theo ghi nhận trên thị trường hiện nay, dù là loại hoa thôn quê nhưng giá hoa bưởi lại đắt hơn nhiều loại hoa khác, với mức giá dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Mặc dù không phải là một mức giá rẻ nhưng vì hoa bưởi nở rộ không dài, chỉ kéo dài khoảng một tháng. Nên người dân vẫn tranh thủ trước khi hết mùa, lúc hoa rộ nhất, tươi và căng nhất, tìm cho mình những cành hoa bưởi thật đẹp, thật tươi.

Hoa bưởi giá dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg.

Hoa bưởi thường được người bán xếp thành từng chùm nhỏ, xen lẫn những cành bưởi còn lấm tấm nụ trắng và lá xanh. Theo các tiểu thương, vì cành hoa bưởi nhỏ, nhẹ, dễ dập nát. Để vận chuyển an toàn, hoa cần được đựng trong thùng xốp dày, có lớp vải ẩm bao phủ để giữ hoa không bị rụng bông và tươi lâu.

Hoa bưởi thường được người bán xếp thành từng chùm nhỏ, xen lẫn những cành bưởi còn lấm tấm nụ trắng và lá xanh.

Những nụ bưởi e ấp trắng ngà, đan xen cùng những bông đã bung cánh khoe nhụy vàng ươm ướt đẫm sương đêm, lấp ló sau tầng lá xanh rì tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng bồng bềnh.

Không chỉ có những người dân Hà Thành say mê hoa bưởi. Sự dịu dàng của hoa bưởi thậm chí còn thu hút cả du khách nước ngoài. Đi ngang qua một gánh hoa bưởi ven đường, dù đang vội vã, cũng vô thức đi chậm lại một nhịp, hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng hương thơm đồng nội ấy.

Người mua hoa không chỉ để cắm trong nhà, mà còn để ướp trà, ướp mía, nấu chè hay đơn giản là để trong góc phòng, để hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp không gian. Nhiều người cũng mua hoa bưởi với niềm tin về sự may mắn trong năm.


Giữa nhịp phố hối hả, hương hoa bưởi mang đến một khoảng lặng dịu êm. Những gánh hoa giản dị ấy trở thành một phần rất riêng của Hà Nội trong khúc giao mùa.

Hoa bưởi còn được các tiểu thương tranh trí thành từng đĩa, phục vụ cho việc dâng lễ, thắp hương. Một đĩa thường có giá khoảng 150.000 - 250.000 đồng, thậm chí có đĩa được bán với mức giá nửa triệu đồng, tùy theo kích thước và loại hoa kết hợp cùng.

Khi hoa bưởi khoe sắc khắp phố, các bạn trẻ cũng tranh thủ check in lưu giữ kỳ niệm theo cách riêng của mình.

Ngày thường hoa được bán với giá 30.000 - 35.000 đồng/lạng nguyên cành, hoa rời thì 15.000 - 20.000 đồng/lạng. Trong những ngày Rằm, mồng Một, tại chợ Đồng Xuân, giá bán có thể ở mức cao hơn, dao động trong khoảng 50.000 - 80.000 đồng/lạng, gần gấp đôi so với ngày thường. Một tiểu thương cho biết: "ngày Rằm hay mồng Một, khách chuộng hoa bưởi lắm, những ngày đó, tôi bán được khoảng 5-6kg."

Là người yêu thích mùi hương thơm dịu và nét tinh khôi của hoa bưởi, cho dù giá thành của loại hoa này hiện tại tương đối cao, bạn Khánh Huyền (Đống Đa, Hà Nội) vẫn không ngần ngại lựa chọn cho mình những cành hoa bưởi tươi tắn nhất. Với người trẻ, dường như hoa bưởi lại trở thành một "người bạn" hoàn hảo để cùng tạo nên những bức ảnh đẹp.

Tháng Ba cứ đến rồi lại đi, những gánh hoa bưởi trên phố sẽ dần thưa vắng. Nhưng mùi hương thanh tao ấy vẫn luôn để lại một dấu ấn rất riêng trong lòng người Hà Nội.

