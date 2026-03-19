Hoa bưởi tháng Ba thơm ngát thanh tao, giá cao nhưng vẫn đắt hàng
GĐXH - Tháng Ba về, trên khắp phố phường thấp thoáng những gánh hàng rong chở đầy hoa bưởi trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan trong gió. Dẫu có giá cao, loài hoa mộc mạc ấy vẫn khiến nhiều người sẵn lòng tìm mua, như một cách níu giữ hương vị rất riêng của mùa xuân.
Giá hoa bưởi từ 300.000 - 350.000 đồng/kg vẫn nhiều người tìm mua
Theo ghi nhận trên thị trường hiện nay, dù là loại hoa thôn quê nhưng giá hoa bưởi lại đắt hơn nhiều loại hoa khác, với mức giá dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Mặc dù không phải là một mức giá rẻ nhưng vì hoa bưởi nở rộ không dài, chỉ kéo dài khoảng một tháng. Nên người dân vẫn tranh thủ trước khi hết mùa, lúc hoa rộ nhất, tươi và căng nhất, tìm cho mình những cành hoa bưởi thật đẹp, thật tươi.
Hoa bưởi thường được người bán xếp thành từng chùm nhỏ, xen lẫn những cành bưởi còn lấm tấm nụ trắng và lá xanh. Theo các tiểu thương, vì cành hoa bưởi nhỏ, nhẹ, dễ dập nát. Để vận chuyển an toàn, hoa cần được đựng trong thùng xốp dày, có lớp vải ẩm bao phủ để giữ hoa không bị rụng bông và tươi lâu.
Ngày thường hoa được bán với giá 30.000 - 35.000 đồng/lạng nguyên cành, hoa rời thì 15.000 - 20.000 đồng/lạng. Trong những ngày Rằm, mồng Một, tại chợ Đồng Xuân, giá bán có thể ở mức cao hơn, dao động trong khoảng 50.000 - 80.000 đồng/lạng, gần gấp đôi so với ngày thường. Một tiểu thương cho biết: "ngày Rằm hay mồng Một, khách chuộng hoa bưởi lắm, những ngày đó, tôi bán được khoảng 5-6kg."
Là người yêu thích mùi hương thơm dịu và nét tinh khôi của hoa bưởi, cho dù giá thành của loại hoa này hiện tại tương đối cao, bạn Khánh Huyền (Đống Đa, Hà Nội) vẫn không ngần ngại lựa chọn cho mình những cành hoa bưởi tươi tắn nhất. Với người trẻ, dường như hoa bưởi lại trở thành một "người bạn" hoàn hảo để cùng tạo nên những bức ảnh đẹp.
Tháng Ba cứ đến rồi lại đi, những gánh hoa bưởi trên phố sẽ dần thưa vắng. Nhưng mùi hương thanh tao ấy vẫn luôn để lại một dấu ấn rất riêng trong lòng người Hà Nội.
Xe máy điện trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc: Xu hướng ngắn hạn hay tất yếu của thị trường?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài, những ngày qua, giá xăng dầu trong nước có nhiều biến động, tác động trực tiếp đến chi phí đi lại của người dân. Trước áp lực chi tiêu gia tăng, nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển sang sử dụng xe điện như một giải pháp thay thế tiết kiệm và ổn định hơn về lâu dài.
Giá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước 'bốc hơi' gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạnGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Tiếp nối đà giảm từ phiên trước, giá bạc hôm nay (ngày 19/3) ghi nhận diễn biến lao dốc mạnh chỉ trong chưa đầy một phiên giao dịch, với mức giảm lên tới hơn 5 triệu đồng/kg.
SUV điện giá 512 triệu đồng đẹp khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, sạc nhanh, chạy tới 620 km, rẻ chỉ ngang xe hạng A khiến dân tình 'phát sốt'Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV điện đang khiến dân tình ‘phát sốt’ bởi khả năng sạc siêu tốc trong 9 phút đạt 97% pin, phạm vi hoạt động lên tới 620 km/lần sạc, giá chỉ từ 512 triệu đồng.
Cập nhật lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi tiết kiệm 50 triệu đồng Agribank bao nhiêu tiền về tay?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank đang được niêm yết ổn định trong khoảng từ 2,1%/năm đến 5,3%/năm.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay 19/3: Tăng trở lại, tín hiệu nhu cầu nắm giữ USD gia tăng?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Sáng 19/3, tỷ giá USD/ VND trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế phục hồi sau các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Thực tế xe máy điện Honda giá 8,5 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, đi tối đa 80km/lần sạc, rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với mẫu xe điện với thiết kế nhỏ gọn, giá từ khoảng 8,5 triệu đồng và quãng đường tối đa 80km/lần sạc.
Giá vàng hôm nay 19/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâuGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn chịu áp lực lớn khi giảm tới gần 5 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026 được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.
Sedan hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, 7 túi khí, ADAS cấp độ 2 rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến khách hàng trẻ mê mẩnGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, công nghệ cao và hàng loạt trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 18/3: Giá bán ra giảm nhẹ, về mức 26.320 đồng/USDGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Phiên giao dịch giữa tuần hôm nay (18/3), tỷ giá USD trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại cả cơ quan điều hành và hệ thống ngân hàng thương mại.
