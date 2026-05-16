Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Đồng Đô la Mỹ giữ ở mức cao
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 16/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Thị trường tiền tệ thế giới có nhiều biến động trái chiều. Tỷ giá USD vẫn đánh dấu chuỗi tăng dài liên tiếp trong những ngày qua. Trong khi hầu hết các đồng tiền lớn như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đều giảm.
Cụ thể đồng EUR giảm 0,39%, xuống còn 1,1623 USD/EUR trong phiên giao dịch mới nhất, và giảm khoảng 1,4% trong tuần, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong hai tháng. So với đồng Yen Nhật, USD tăng 0,25%, cụ thể đồng Yen đã giảm hơn 1% trong tuần, khiến tỷ giá quay trở lại gần ngưỡng 160 yên/USD. Đồng bảng Anh cũng giảm mạnh giảm 0,57%, xuống còn 1,3323 USD/bảng Anh.
Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã tăng 0,46%, lên mức 99,27 0,35%. Đây là phiên tăng thứ năm liên tiếp của đồng USD, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 3, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, ngày 16/5 tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 5 đồng so với phiên trước, ở mức 25.131 đồng/USD.
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD mua vào và bán ra đang được niêm yết ở mức 23.925 đồng/USD - 26.337 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Techcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank niêm yết giá mua vào và bán ra ở vùng 26.107 đồng/USD- 26.387 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD mua vào và bán ra ở mức 25.990 đồng/USD - 26.387 đồng/USD. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra đang mức 26.137 - 26.387 đồng/USD.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 16/05/2026 đang có xu hướng tăng so với hôm qua ở cùng thời điểm ghi nhận, giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.486 và bán ra là 26.586 đồng/USD.
Đồng yên Nhật ghi nhận giữ nguyên ở mức 151 đồng/JPY chiều mua vào và 167 đồng/JPY chiều bán ra tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật được giao dịch phổ biến trong khoảng 161 - 172 đồng/JPY. Cụ thể, Vietcombank niêm yết đang ở mức 160,53 - 170,72 đồng/JPY; VietinBank ở mức 160,65 - 172,15 đồng/JPY trong khi đó tại BIDV đồng Yen giao dịch quanh mức 162,13 - 171,38 đồng/JPY.
Tỷ giá đồng EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm so với phiên giao dịch trước, giá mua vào và bán ra xuống còn 27.827 đồng/EUR và 30.756 đồng/EUR. Tại các ngân hàng thương mại, giá EUR phổ biến quanh ngưỡng 29.782 - 31.536 đồng/EUR.
