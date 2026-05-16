MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

MPV Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2026 tiếp tục giữ sức hút nhờ giá hợp lý (560–699 triệu) và nhiều nâng cấp đáng giá, đặc biệt trên các bản cao.

Hiện hãng xe Nhật Bản vẫn mạnh tay triển khai chương trình hỗ trợ từ 67-85 triệu đồng dưới hình thức tặng tiền mặt và phiếu nhiên liệu tùy phiên bản.

Nhờ đó, giá bán thực tế của Xpander trong tháng 5 chỉ còn 501-619 triệu đồng.

Đánh giá MPV Mitsubishi Xpander

Ưu điểm lớn là trang bị tiện nghi và an toàn cải thiện rõ rệt với 6 túi khí, màn hình 10 inch kết nối không dây và đồng hồ kỹ thuật số 8 inch.

Không gian rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng khoảng sáng gầm cao 205–225 mm giúp xe phù hợp cả gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Các phiên bản đa dạng từ MT đến Cross giúp người dùng dễ chọn theo nhu cầu và ngân sách. Ngoại hình bản Cross và AT Premium hiện đại hơn với đèn LED, mâm 17 inch, tăng tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, nhược điểm là động cơ 1.5L chỉ 105 mã lực, vận hành ở mức đủ dùng, chưa mạnh khi chở đủ tải. Hộp số tự động 4 cấp cũng bị xem là khó sánh với đối thủ đã dùng CVT hoặc 6AT. Trang bị cao cấp tập trung chủ yếu ở bản đắt, khiến bản thấp khá "thiếu thốn". Chất liệu nội thất và cách âm vẫn ở mức trung bình trong phân khúc.

Mặc dù vậy, xét tổng thể, Xpander 2026 mạnh về tính thực dụng, tiết kiệm và dễ dùng, nhưng chưa nổi bật về hiệu suất và trải nghiệm lái.

MPV Honda BR-V

Honda BR-V 2026 ghi điểm với thiết kế thân thiện, dễ nhìn và "bền dáng", phù hợp số đông người dùng. Dòng xe này được phân phối 2 phiên bản, giá dao động từ 629-705 triệu đồng. Hiện Honda đang triển khai chương trình giảm 50% phí trước bạ cho Honda BR-V bản L và G.

Đánh giá MPV Honda BR-V

Ưu điểm nổi bật là phong cách SUV cứng cáp, đầu xe hiện đại với lưới tản nhiệt Solid Wing và đèn LED sắc sảo. Không gian nội thất rộng rãi ở hai hàng ghế đầu, đặc biệt hàng ghế thứ hai thoải mái, có cửa gió riêng.

Xe còn có khả năng làm mát tốt và tính năng khởi động từ xa tiện lợi cho điều kiện khí hậu nóng. Điểm mạnh đáng giá là gói an toàn Honda SENSING với nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại trong phân khúc. Động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT cho khả năng vận hành mượt mà khi đi phố nếu chạy đều ga.

Tuy nhiên, nhược điểm là thiết kế tổng thể chưa thực sự nổi bật hay thời trang so với đối thủ.Màn hình giải trí 7 inch khá nhỏ, viền dày khiến khoang lái kém hiện đại. Hàng ghế thứ ba chật, chỉ phù hợp trẻ em hoặc người có vóc dáng nhỏ. Ngoài ra, xe có tiếng ồn động cơ lớn khi tăng tốc mạnh, làm giảm trải nghiệm vận hành ở tốc độ cao.

MPV Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer 2026 gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, khác biệt và mức giá dễ tiếp cận trong khoảng 489–615 triệu đồng. Hiện Hyundai Stargazer đang có chương trình ưu đãi lên tới 107 triệu đồng, rẻ nhất thị trường.

Đánh giá MPV Hyundai Stargazer

Ưu điểm lớn là ngoại hình trẻ trung, phá cách so với kiểu MPV truyền thống, phù hợp khách hàng trẻ và gia đình mới. Không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho 7 người cùng nhiều tiện nghi như màn hình 10.25 inch, âm thanh Bose và sạc không dây.

Trang bị công nghệ và an toàn khá đầy đủ với các tính năng hỗ trợ lái như giữ làn, cảnh báo điểm mù và tránh va chạm. Khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT, phù hợp di chuyển đô thị. Giá bán và chi phí lăn bánh hợp lý giúp xe dễ tiếp cận cả khách hàng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Tuy nhiên, nhược điểm là thiết kế quá khác biệt có thể không hợp thị hiếu số đông như các mẫu MPV truyền thống. Động cơ 1.5L vẫn chỉ ở mức đủ dùng, chưa mạnh khi chở đủ tải hoặc đi đường đèo. Cảm giác lái thiên về sự êm ái nên thiếu sự hứng thú với người thích trải nghiệm thể thao.

Tuy chưa thực sự mạnh về hiệu suất và tính phổ thông trong thiết kế, nhưng nhìn chung Stargazer 2026 nổi bật về công nghệ, tiện nghi và giá trị sử dụng phù hợp.

MPV Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross 2026 có giá bán từ 630 triệu đồng, sở hữu thiết kế mới năng động, hiện đại, dễ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng. Hiện Toyota Veloz Cross đang ưu đãi phí trước bạ 100% lên tới 73 triệu đồng.

Đánh giá MPV Toyota Veloz Cross

Ưu điểm nổi bật là ngoại hình khỏe khoắn với lưới tản nhiệt tổ ong, đèn LED sắc nét và dải đèn hậu liền mạch thời thượng. Kích thước bề thế cùng nhiều chi tiết như mâm hợp kim, giá nóc và ăng-ten vây cá giúp xe trông thể thao hơn.

Trang bị tiện ích đáng giá với camera 360, cảnh báo điểm mù và gương gập điện tăng tính an toàn, tiện dụng. Không gian nội thất có thiết kế hiện đại với đèn viền LED, tạo cảm giác mới mẻ cho người dùng. Khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, nhược điểm là công suất 105 mã lực chỉ ở mức đủ dùng, chưa thực sự mạnh khi chở đủ tải. Cảm giác lái thiên về sự nhẹ nhàng nên thiếu độ "bốc" với người thích trải nghiệm thể thao. Một số chi tiết nội thất vẫn mang tính thực dụng, chưa cao cấp so với kỳ vọng trong tầm giá.

Tổng thể có thể thấy, Veloz Cross 2026 nổi bật ở thiết kế, trang bị và độ tiện dụng, nhưng hạn chế về sức mạnh động cơ và trải nghiệm lái. Tuy nhiên đây vẫn là ấn phẩm MPV đáng mua hiện nay.