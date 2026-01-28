Điều ít biết về 2 anh em nhạc sĩ nổi tiếng hiếm hoi của showbiz Việt
Hoài An và Võ Hoài Phúc là một trong những cặp anh em nhạc sĩ đều nổi tiếng và có nhiều bản hit ấn tượng.
Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt bài hit như Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa... Đến nay, anh sở hữu “gia tài” hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại.
Bên cạnh vai trò sáng tác, anh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.
Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Chính người anh tài năng là nguồn cảm hứng đầu tiên đưa Hoài Phúc đến với con đường âm nhạc. Ít ai biết, anh từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, sau đó bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc nghiêm túc.
Sau khi tốt nghiệp khóa sáng tác nâng cao của Hội Âm nhạc TP.HCM, anh mất gần 6 năm để khẳng định tên tuổi vào đầu những năm 2000. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng...
Đến nay, cả hai nhạc sĩ đều khẳng định tên tuổi và có vị trí vững chắc trong đời sống âm nhạc. Ngoài đời, hai nhạc sĩ có mối quan hệ gắn bó, tin cậy, sẵn sàng chia sẻ với nhau từ công việc đến cuộc sống.
Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, hai anh em còn là “cặp bài trùng” hiếm có trên con đường sáng tác và sản xuất âm nhạc. Họ âm thầm hỗ trợ, bổ sung cho nhau khi Hoài An mang đến chiều sâu trải nghiệm và tư duy giai điệu tinh tế, còn Võ Hoài Phúc nổi bật với những ý tưởng mới mẻ, khả năng tổ chức sản xuất cùng tinh thần dám thử nghiệm.
Mỗi dự án chung là một cuộc đối thoại sáng tạo bền bỉ, góp phần tạo nên những sản phẩm chỉn chu, giàu cảm xúc và khắc họa hình ảnh một cặp anh em tài năng, hiếm hoi của làng nhạc Việt.
Sau thời gian ấp ủ, hai anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV Yêu một chút cũng đâu có sao . Ca khúc được phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi, lựa chọn hướng thể hiện theo tinh thần trình diễn live, với dàn nhạc kết hợp giữa các nghệ sĩ trong nước và một số nghệ sĩ quốc tế đang làm việc tại TP.HCM.
Chia sẻ về cơ duyên đến với tác phẩm, nhạc sĩ Hoài An cho biết: “Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối, để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe tự nhiên nhất”.
Ở vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc nhấn mạnh định hướng thực hiện dự án theo tiêu chí không chạy theo trào lưu ngắn hạn. Anh nói: "Đây là tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu ‘mì ăn liền’ mà tập trung vào giá trị nghe - nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệ m và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc”.
Một điểm đáng chú ý của MV là sự kết hợp của ba giọng ca nữ: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc giọng hát được phối hợp để tạo lớp vocal dày và bay bổng.
MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện, lựa chọn lối kể chuyện tiết chế, hạn chế kỹ xảo, tập trung vào hình ảnh người phụ nữ, cảm xúc trình diễn và tinh thần “thanh tao” xuyên suốt.
Top 3 Miss World Vietnam 2022: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phúCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Sau gần 4 năm đăng quang, cả 3 người đẹp giành vị trí cao nhất tại Miss World Vietnam 2022 đều có những thay đổi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.
Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặngCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
"Vạn dặm yêu em" là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim chưa kiếm nổi 100 triệu đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.
Mỹ nhân Việt đầu tiên lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Sau 12 năm lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, cuộc sống của mỹ nhân này vẫn được nhiều người quan tâm.
Diễn viên nhí khiến NSƯT Hoàng Hải thán phụcCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Vào vai bé Nhi trong phim truyền hình “Gia đình trái dấu”, diễn viên nhí Cherry An Nhiên gây ấn tượng bởi diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, đến mức NSƯT Hoàng Hải dành những lời khen có cánh.
NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộcCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".
Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".
Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diệnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Thường đảm nhận các vai giang hồ, độc ác trên màn ảnh phim Việt nhưng ở ngoài đời, nam diễn viên này lại là người rất hiền lành, ít nói.
Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm về chung nhàCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Gần 1 thập kỷ bên nhau, Trường Giang - Nhã Phương vẫn được xem là một trong những "gia đình kiểu mẫu" đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.
Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Á hậu Thu Ngân nhận sash Miss Intercontinental Vietnam, sẵn sàng chinh phục hành trình Hoa hậu Liên lục địa, tiếp nối dấu ấn của Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh.
Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Không chỉ ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng, dàn MC của "Ai là triệu phú" còn khiến khán giả nể phục bởi học vấn ấn tượng.
Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50Câu chuyện văn hóa
Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.