Điều ít biết về 2 anh em nhạc sĩ nổi tiếng hiếm hoi của showbiz Việt

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt bài hit như Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa... Đến nay, anh sở hữu “gia tài” hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại.

Bên cạnh vai trò sáng tác, anh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.

Anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Chính người anh tài năng là nguồn cảm hứng đầu tiên đưa Hoài Phúc đến với con đường âm nhạc. Ít ai biết, anh từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, sau đó bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc nghiêm túc.

Sau khi tốt nghiệp khóa sáng tác nâng cao của Hội Âm nhạc TP.HCM, anh mất gần 6 năm để khẳng định tên tuổi vào đầu những năm 2000. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng...

Đến nay, cả hai nhạc sĩ đều khẳng định tên tuổi và có vị trí vững chắc trong đời sống âm nhạc. Ngoài đời, hai nhạc sĩ có mối quan hệ gắn bó, tin cậy, sẵn sàng chia sẻ với nhau từ công việc đến cuộc sống.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, hai anh em còn là “cặp bài trùng” hiếm có trên con đường sáng tác và sản xuất âm nhạc. Họ âm thầm hỗ trợ, bổ sung cho nhau khi Hoài An mang đến chiều sâu trải nghiệm và tư duy giai điệu tinh tế, còn Võ Hoài Phúc nổi bật với những ý tưởng mới mẻ, khả năng tổ chức sản xuất cùng tinh thần dám thử nghiệm.

Mỗi dự án chung là một cuộc đối thoại sáng tạo bền bỉ, góp phần tạo nên những sản phẩm chỉn chu, giàu cảm xúc và khắc họa hình ảnh một cặp anh em tài năng, hiếm hoi của làng nhạc Việt.

Sau thời gian ấp ủ, hai anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV Yêu một chút cũng đâu có sao . Ca khúc được phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi, lựa chọn hướng thể hiện theo tinh thần trình diễn live, với dàn nhạc kết hợp giữa các nghệ sĩ trong nước và một số nghệ sĩ quốc tế đang làm việc tại TP.HCM.

Chia sẻ về cơ duyên đến với tác phẩm, nhạc sĩ Hoài An cho biết: “Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối, để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe tự nhiên nhất”.

Ở vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc nhấn mạnh định hướng thực hiện dự án theo tiêu chí không chạy theo trào lưu ngắn hạn. Anh nói: "Đây là tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu ‘mì ăn liền’ mà tập trung vào giá trị nghe - nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệ m và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc”.

Một điểm đáng chú ý của MV là sự kết hợp của ba giọng ca nữ: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc giọng hát được phối hợp để tạo lớp vocal dày và bay bổng.

MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện, lựa chọn lối kể chuyện tiết chế, hạn chế kỹ xảo, tập trung vào hình ảnh người phụ nữ, cảm xúc trình diễn và tinh thần “thanh tao” xuyên suốt.