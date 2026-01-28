Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh ra mắt album được NSND, NSƯT dành nhiều lời khen ngợi

Ngày 28/1, ca sĩ Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên "Mộc An Vol.1" sau một năm giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol.1 còn như một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An: Giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. NSƯT Tố Nga – người dìu dắt Mộc An trên con đường trưởng thành trong nghệ thuật, cũng là người đã thực hiện album đầu tay cho học trò đánh giá Mộc An là "một giọng hát dân gian trẻ có màu giọng rất quý, đặc biệt trong thời điểm hiện nay".

Mộc An và cô giáo - NSƯT Tố Nga.

Album "Mộc An Vol.1" được thực hiện bởi NSƯT Tố Nga. Thậm chí có thể nói nếu không có NSƯT Tố Nga thúc đẩy, "ép tiến độ" đối với cô học trò cưng thì có lẽ "Mộc An Vol.1" chưa thể ra đời, lên kệ như bây giờ. Bởi lẽ, sau thành công ở Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội", Mộc An mải mê với việc học tập và đi biểu diễn, bản thân vẫn còn non trẻ nên chưa có sự định hướng một cách rõ ràng cho con đường nghệ thuật phía trước. Thấy học trò còn "ngáo ngơ", loay hoay để lãng phí nhiều thời gian kể từ "bệ phóng" là giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, NSƯT Tố Nga đã quyết định tạm gác lại việc hoàn thiện album mới của mình và xắn tay áo, thúc đẩy, "ép tiến độ" thậm chí là… mắng, để Mộc An quyết liệt tập trung thực hiện album đầu tay.

Hạnh phúc khi đón nhận album đầu tiên trên tay, Quán quân "Tiếng hát Hà Nội" Mộc An cũng cho biết, album Vol.1 là cột mốc đánh dấu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của cô.

"Thú thực là tôi bị cô giáo - NSƯT Tố Nga… mắng rất nhiều, nhưng tôi lại rất vui vì được mắng. Bởi vì thực sự tôi thấy mình còn non nớt, chưa có kinh nghiệm để hoạch định con đường phát triển cũng như hình ảnh cho sự nghiệp của mình. Tôi biết ơn NSƯT Tố Nga đã không quản ngại rất nhiều khó khăn vất vả để hoàn thiện sản phẩm cho tôi cũng như đã đồng hành, định hướng con đường nghệ thuật cho tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có sự hỗ trợ và yêu thương vô điều kiện như vậy", Mộc An bày tỏ.

Nhan sắc nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh - Mộc An.

Quyết định hát những ca khúc cũ, thoạt nghe có vẻ "ngược dòng" nhưng thực chất lại là lựa chọn được tính toán kỹ lưỡng của Giám đốc sản xuất kiêm biên tập album – NSƯT Tố Nga. Thực hiện sản phẩm đầu tay cho học trò, NSƯT Tố Nga mong muốn thông qua các ca khúc quen thuộc để khán giả nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất quý, đặc biệt của Mộc An, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần không ngại thử thách của nữ ca sĩ trẻ trên con đường định vị bản thân.

Mộc An hát những ca khúc cũ nhưng không tạo cảm giác cũ. Trái lại, album mang đến tinh thần tươi mới, sáng trong, đúng với tuổi thanh xuân tràn đầy năng lượng của cô, nhưng vẫn giữ được độ đằm sâu, chín chắn – yếu tố không thể thiếu khi thể hiện những ca khúc đã ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Để tái hiện tinh thần ấy, ê-kíp đã xây dựng không gian âm nhạc mang đậm chất hội làng, mời hai nghệ sĩ chèo NSND Thúy Ngần và NSND Vân Quyền tham gia phần hát đế, tạo nên không khí dân gian đậm đặc. Giọng hát Mộc An ở ca khúc này, vừa có sự chín chắn sâu đằm của người trưởng thành hoài nhớ lại miền ký ức cũ, lại vừa trẻ trung, tươi mới, tình cảm, đem đến những xúc cảm mới lạ, quyến rũ cho người nghe.

Tuy nhiên, NSƯT Tố Nga vẫn có những tiếc nuối với album vì do thời gian thực hiện có phần eo hẹp do đúng vào thời điểm Mộc An bận rộn thi cuối kỳ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và điều kiện kinh tế có hạn nên chưa thể phát hành album dưới định dạng đĩa than (LP) cho Mộc An. Theo chị, màu giọng đặc biệt của Mộc An nếu được thu và phát hành trên đĩa than sẽ phát huy tối đa những ưu điểm mà đĩa CD khó đạt được.

Không chỉ NSƯT Tố Nga dành sự yêu thương cho Mộc An, NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024" cho biết, sau cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 anh cũng có sự theo dõi đối với con đường nghệ thuật của thí sinh mình đã chấm giải cao nhất của mùa thi 2024 và cho rằng, Mộc An đã khởi động và có những bước thành công nhất định trong sự nghiệp, nhất là khi sớm ra được album đầu tay.

NSND Quang Vinh dành nhiều lời khen cho ca sĩ Mộc An.

"Mộc An có giọng ca khá tốt, chắc chắn. Không chỉ hát màu sắc dân ca mà có thể hát khá đa dạng ở các thể loại khác nhau. Từ khi đăng quang (2024) Mộc An đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn và được giới chuyên môn đánh giá cao. Tôi nghĩ con đường sự nghiệp của cô ấy sẽ tỏa sáng khi biết kết hợp các yếu tố", NSND Quang Vinh nhận định.

NSND Quang Vinh cũng tiết lộ, sau album Vol.1, sắp tới Mộc An sẽ thu âm và quay MV ca khúc "Sông quê tôi", một sáng tác mới của anh với lời thơ của NSND Ngọc Lan. Anh chia sẻ, việc chọn Mộc An thể hiện ca khúc này không chỉ là nhân duyên mà còn là sự tin tưởng của anh dành cho nữ nghệ sĩ trẻ.