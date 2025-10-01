Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mặc váy hở bạo khi vừa qua Thái
Ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2025, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Yến Nhi diện váy cắt xẻ táo bạo.
Trong ngày đầu tiên nhập cuộc tại Miss Grand International 2025, đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Yến Nhi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm với màn xuất hiện nổi bật ngay tại sân bay ở Thái Lan.
Người đẹp chọn một thiết kế mang tông xanh cobalt chủ đạo, phom dáng hiện đại nhưng gợi cảm, tạo nên điểm nhấn khác biệt giữa dàn thí sinh.
Bộ trang phục theo phong cách cut-out táo bạo, khai thác tối đa lợi thế hình thể của Yến Nhi. Thiết kế một bên vai bất đối xứng, khoe trọn bờ vai thon gọn, phần eo cắt xẻ tôn vòng bụng phẳng và vòng eo nhỏ gọn.
Đường xẻ cao ở chân váy vừa đủ gợi cảm, giúp đôi chân dài của nàng hậu thêm phần cuốn hút khi di chuyển. Chất liệu mềm mại kết hợp với những dải tua rua ánh bạc tinh tế ở phần eo tạo điểm nhấn sang trọng, vừa phá cách vừa thời thượng.
Phụ kiện được Yến Nhi lựa chọn khá tiết chế nhưng đủ để tạo nên tổng thể hài hòa. Cô phối vòng tay kim loại bản lớn, hoa tai dài đính đá và kẹp tóc ánh bạc, tất cả đều đồng điệu với chi tiết trang phục. Kiểu tóc suôn thẳng, chẻ ngôi giữa, cùng lối trang điểm nhấn vào đôi mắt giúp Yến Nhi giữ được nét sắc sảo nhưng vẫn nữ tính, mềm mại.
Tuy nhiên, bên cạnh lời khen dành cho phong cách thời trang ấn tượng, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra một chi tiết đặc biệt, đó là Yến Nhi không đội vương miện khi xuất hiện trong buổi chụp hình cùng các đại diện quốc tế và Chủ tịch Miss Grand International là ông Nawat Itsaragrisil. Điều này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
Nguyên nhân khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi xuất phát từ sự cố trước đó. Vào sáng 29/9, tại sân bay, chiếc vương miện bằng vàng của Yến Nhi đã vô tình bị rơi xuống đất trong lúc nàng hậu ôm chia tay Á hậu Hạnh Nguyên.
Khoảnh khắc này được ghi lại và lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người lo ngại vương miện có thể đã bị hư hại. Chính vì vậy, khi thấy người đẹp không đội vương miện trong sự kiện, không ít netizen cho rằng cô đang hạn chế sử dụng để tránh lộ tình trạng hỏng hóc.
Đáp lại những đồn đoán, ngay trong buổi tối cùng ngày, Yến Nhi đã livestream để giải thích rõ ràng. Nàng hậu khẳng định chiếc vương miện hoàn toàn không gặp vấn đề gì sau sự cố.
Lý do cô không đội trong phần chụp ảnh là vì lịch trình khá gấp rút, bản thân muốn nhanh chóng xuống giao lưu cùng mọi người nên đã bỏ qua chi tiết này.
Dù có chút tiếc nuối vì không đội vương miện khi chụp ảnh cùng dàn thí sinh, nhiều netizen xuýt xoa khi cho rằng outfit xanh cobalt ngày đầu nhập cuộc đã giúp Yến Nhi ghi dấu mạnh mẽ.
Thiết kế hiện đại, táo bạo nhưng tinh tế đã thể hiện trọn vẹn phong cách thời trang quyến rũ, tự tin của đại diện Việt Nam. Đây được xem là khởi đầu thuận lợi, cho thấy quyết tâm và sự đầu tư chỉn chu của Yến Nhi trên hành trình chinh phục vương miện quốc tế.
