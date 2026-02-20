Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Tin vui của Hoàng Thùy Linh GĐXH - Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vinh dự và tự hào là một trong số ít nghệ sĩ được tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ.

Trong những ngày Tết năm 2026, áo dài vẫn là biểu tượng không thể thiếu trong tủ đồ của các mỹ nhân Việt. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong trang phục này đã mang đến nét đẹp duyên dáng và thanh lịch, thu hút mọi ánh nhìn.

Đáng chú ý, áo dài kim sa từng tạo nên cơn sốt cách đây vài năm tưởng chừng đã dần lắng xuống, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Khi bước vào những ngày Tết chính thức, thiết kế này bất ngờ phủ sóng trở lại với tần suất dày đặc, chứng minh sức hút chưa từng hạ nhiệt. Có lẽ, sự lấp lánh, kiêu sa đặc trưng của áo dài kim sa không phải dành cho những shoot hình "khởi động" trước Tết, mà được các người đẹp để dành cho khoảnh khắc đầu năm quan trọng nhất.

Điển hình, Hoàng Thùy Linh đã ưu ái diện áo dài kim sa trong 2 loạt ảnh vào mùng 1 và mùng 2 Tết, mỗi ngày một màu khác nhau. Theo nữ ca sĩ, những thiết kế áo dài xinh đẹp này do NTK Hoàng Ku thực hiện - người đồng hành, hỗ trợ trang phục trong các dự án lớn nhỏ của cô từ nhiều năm nay.

Cùng ngắm nhìn 2 thiết kế áo dài được Hoàng Thùy Linh ưu ái trong năm mới: