Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Chủ nhật, 15:29 22/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.

Nữ thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý - Ảnh 1.Chân dung chị gái quân nhân của Á hậu Châu Anh

GĐXH - Minh Anh - chị gái Á hậu Châu Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh màu xanh áo lính.

Nữ thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý - Ảnh 2.

Trong những ngày đầu năm mới, Á hậu Châu Anh gây chú ý khi diện áo dài ren tông màu xanh nền nã do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Người đẹp hóa thân thành thiếu nữ Hà thành xưa trong không gian cổ kính, hoài niệm.

Nữ thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý - Ảnh 3.

Châu Anh cho biết 2025 là năm nhiều biến động nhưng điều may mắn đó là cô đã giành được ngôi vị á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2024: “Đó có lẽ là thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi. Nhìn lại năm qua, có những bài học khiến tôi trưởng thành hơn, phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai. Hiện tại, tôi bình tĩnh hơn, nhìn nhận mọi thứ mạnh mẽ, dám đối diện với nó”.

Nữ thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý - Ảnh 4.

Cô là nữ quân nhân đầu tiên đạt danh hiệu cao quý này, mang quân hàm Thiếu úy và công tác tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người đẹp sở hữu vẻ đẹp khả ái, vóc dáng cân đối và nền tảng gia đình truyền thống quân đội.

Nữ thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý - Ảnh 5.

"Mỗi lựa chọn phía trước không chỉ là một cột mốc mới, mà còn là hành trình hoàn thiện bản thân, từng ngày tiến gần hơn đến phiên bản trưởng thành và bản lĩnh hơn. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành, ủng hộ và theo dõi Chanh (tên thân mật của Châu Anh - PV) suốt thời gian qua, năm mới Chanh sẽ cố gắng thêm thật nhiều", cô tổng kết.

Nữ thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý - Ảnh 6.

Hơn nửa năm sau khi giành danh hiệu á hậu, Châu Anh ít tham gia sự kiện, dành nhiều thời gian hoàn thành việc học và nhiệm vụ trong quân đội.

Nữ thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý - Ảnh 7.

Cô mong muốn kết thúc nhiệm kỳ, mọi người nhớ đến hình ảnh một á hậu quân nhân. “Tôi hy vọng đã mang hình ảnh nữ quân nhân đến gần hơn với khán giả. Nếu để dùng hai từ miêu tả về năm 2025 của tôi thì đó là biết ơn và cống hiến”, cô nói.

 

