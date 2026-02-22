Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới
GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.
Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượngThời trang - 5 giờ trước
GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.
Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻĐẹp - 12 giờ trước
Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.
Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giảnGiảm cân - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết với chế độ ăn nghỉ "thả phanh", vậy nên ra Tết cần áp dụng chế độ ăn phù hợp và tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.
Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thốngThời trang - 1 ngày trước
Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.
Diện áo dài hồng pastel như Huyền LizzieĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Khám phá sắc đẹp của Huyền Lizzie trong bộ ảnh áo dài hồng pastel tinh tế. Đây là phong cách thời trang đón Tết 2026 vừa thanh lịch vừa hiện đại.
Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.
Hướng đi mới giúp làn da khỏe từ gốc: Làm sạch, sửa chữa và bảo vệChăm sóc da - 2 ngày trước
Trong nhiều năm, làn da khỏe mạnh, rạng rỡ thường được gắn liền với chu trình chăm sóc da nhiều bước, các sản phẩm chứa hoạt chất mạnh và sự cập nhật liên tục theo xu hướng mạng xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này đang dần thay đổi…
Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Minh Trang đảm nhận vai Thiếu tá Lam Anh trong phim "Không giới hạn" sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, phong cách thời trang hiện đại.
Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.
Các show diễn Xuân 2026 mang đến vô số ý tưởng trang phục cho những ngày TếtThời trang - 3 ngày trước
Còn nơi nào tốt hơn để tìm cảm hứng ngoài những sàn diễn thời trang cao cấp? Hãy để những bộ thiết kế của Valentino, Celine, Alaïa... truyền cảm hứng cho tủ đồ Tết của bạn!
Hồ Ngọc Hà và cách giữ dáng tuổi 40: Tối sữa hạt, ngày yoga, siết 2 kg vẫn khỏe đẹpĐẹp
Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Không ăn kiêng khắc nghiệt, nữ ca sĩ chọn sữa hạt, ngũ cốc kết hợp tập yoga, thể dục đều đặn để siết cân an toàn trước sự kiện quốc tế.