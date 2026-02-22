Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Châu Anh cho biết 2025 là năm nhiều biến động nhưng điều may mắn đó là cô đã giành được ngôi vị á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2024: “Đó có lẽ là thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi. Nhìn lại năm qua, có những bài học khiến tôi trưởng thành hơn, phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai. Hiện tại, tôi bình tĩnh hơn, nhìn nhận mọi thứ mạnh mẽ, dám đối diện với nó”.

