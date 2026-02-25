Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Thứ tư, 15:02 25/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phanh Lee thu hút sự chú ý với bộ ảnh áo dài xanh pastel giữa phố cổ Hà Nội. Nét đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện tạo nên thần thái sang trọng, quý phái.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 1.Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 2.

Mới đây, Phanh Lee (Lê Phương Anh) tiếp tục ghi điểm khi tung loạt ảnh mang phong vị cổ điển, khắc họa rõ nét vẻ đẹp chuẩn “quý cô Hà thành” khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 3.

Nữ diễn viên lựa chọn áo dài xanh pastel nhẹ nhàng, phom dáng kín đáo nhưng tinh tế. Chất liệu mềm rũ cùng họa tiết hoa lá được xử lý khéo léo giúp tổng thể vừa cổ điển, vừa mang hơi thở hiện đại.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 4.

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay đường cắt táo bạo, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ thần thái dịu dàng, sang trọng đúng chất phụ nữ Hà Nội xưa.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 5.

Điểm nhấn của tạo hình còn nằm ở cách "nàng dâu hào môn" lựa chọn phụ kiện là vòng ngọc trai, hoa tai ánh vàng, kiểu tóc uốn sóng bồng bềnh. Tổng thể tạo hình của Phanh Lee gợi nhớ hình ảnh những thiếu nữ Hà thành thanh lịch của thập niên cũ.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 6.

Không gian chụp ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng với bối cảnh phố cổ, cửa gỗ cũ, những vật dụng quen thuộc như tờ báo, ly trà, giỏ hoa… Từng chi tiết nhỏ đều góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội trầm mặc, hoài niệm.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 7.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 8.

Nhiều ý kiến cho rằng, ở Phanh Lee có sự giao thoa hài hòa giữa nét đẹp hiện đại và vẻ duyên dáng cổ điển. Không cần phô trương hay gây sốc, hình ảnh của cô vẫn đủ sức thu hút nhờ sự tinh tế và gu thẩm mỹ ổn định.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 9.

Phanh Lee từng được biết đến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ với hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính. Ngoài diễn xuất, cô còn gây ấn tượng bởi phong cách sống kín tiếng, ít scandal.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành - Ảnh 10.

Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật sôi nổi, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' gây thương nhớ khi diện áo dài truyền thống

Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' gây thương nhớ khi diện áo dài truyền thống

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Cùng chuyên mục

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Chăm sóc da - 8 giờ trước

Với da nổi mụn sau kỳ nghỉ Tết, bạn đừng vội nặn hay chấm sản phẩm quá mạnh mà thay vào đó hãy giữ da sạch, cấp ẩm đủ và sử dụng sản phẩm trị mụn có hoạt chất nhẹ.

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Đẹp - 23 giờ trước

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Trong bộ ảnh du xuân 2026, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý với phong cách áo dài. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Đẹp - 3 ngày trước

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Giảm cân - 3 ngày trước

GĐXH - Dịp Tết với chế độ ăn nghỉ "thả phanh", vậy nên ra Tết cần áp dụng chế độ ăn phù hợp và tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thống

Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thống

Thời trang - 4 ngày trước

Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Khám phá sắc đẹp của Huyền Lizzie trong bộ ảnh áo dài hồng pastel tinh tế. Đây là phong cách thời trang đón Tết 2026 vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.

Xem nhiều

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Đẹp

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp
8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

Giảm cân
Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Đẹp
Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top