Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Váy midi tối giản, thanh lịch

Nếu bước vào những lễ hội, sự kiện đông người chúng ta có xu hướng chọn trang phục nổi bật thì khi xuống phố dạo chơi ngày Tết, vãng cảnh đẹp ngày Xuân, các trang phục tối giản, thanh lịch thường nhận được sự ưu ái nhiều hơn. Thời trang du Xuân không chỉ dừng lại ở những bản phối đồ cho một sự kiện đặc biệt trong năm, mà còn mang ý nghĩa mở đầu một năm mới thuận lợi và may mắn.

Những thiết kế váy midi tối giản vừa mang đến sự thoáng mát và dễ chịu cho người mặc, vừa tôn lên dáng vẻ khoan thai, thư thái tự nhiên và đặc biệt giúp hình ảnh của nàng hài hòa giữa không gian mùa xuân tràn ngập khắp nơi.

Thiết kế tối giản trên gam màu hồng cuốn hút.

Váy maxi, đầm suông gây ấn tượng mạnh

Váy maxi, đầm suông phóng khoáng xuống phố ngày xuân giúp quý cô ghi trọn ấn tượng khó quên trong mắt người khác. Các thiết kế sử dụng kỹ thuật xếp ly, bèo nhún, phân tầng... qua đó vừa tăng thêm nét mềm mại quyến rũ vừa tạo dấu ấn đặc biệt cho mỗi chiếc váy.



Váy dài dáng suông rộng thoải mái trong dịp Tết.

Áo gilet trẻ trung kết hợp chân váy chữ A cá tính

Những set váy Tết từ chất vải dạ tweed sở hữu nét sang trọng và cuốn hút mà không phải loại vải nào cũng có thể làm được. Là chất vải được dệt theo kỹ thuật vân chéo nên chất vải này có bề mặt bắt mắt, ánh kim nhẹ, tạo ra đặc tính nổi bật, vẻ đẹp sang trọng.

Chị em có thể chọn diện cho mình một set váy Tết vải tweed với chiếc áo gilet nữ mang phong cách thoải mái, trẻ trung cùng chiếc chân váy chữ A năng động, cá tính. Kết hợp với chất dạ tweed tạo nên set đồ mang vẻ đẹp sang trọng và giúp người mặc trông đầy tự tin và tươi tắn xuống phố ngày đầu năm mới. Có thể chọn đi cùng những chiếc túi xách tiện dụng và đôi giày cao gót để tăng hiệu quả hack dáng.

Set áo gilet và chân váy chữ A sành điệu xuống phố ngày Tết. Ảnh: Routine

Outfit du Xuân cùng chân váy caro nữ điệu đà

Set đồ đi chơi Tết với chân váy caro sẽ giúp bạn có thể đa dạng phong cách và vẻ bề ngoài của mình, bởi khả năng mix&match vô cùng đa năng cùng nhiều mẫu áo khác nhau của chiếc chân váy caro. Họa tiết caro sẽ là điểm nhấn thời trang đầy cuốn hút cho nàng trong mọi hoàn cảnh, kết hợp cùng khả năng mix đồ cực dễ, thỏa sức lựa chọn item đi kèm.

Có thể thử mix chân váy dài caro cùng áo thun, áo len, áo sơ mi,... để thêm phần thanh lịch, hoặc mix cùng những chiếc áo cộc tay, áo kiểu để tăng thêm sự trẻ trung, quyến rũ cho trang phục.

Chân váy caro mix với áo cộc tay tạo nên outfit Tết trẻ trung, tươi tắn. Ảnh: Routine

Áo trench coat vừa giữ ấm vừa nổi bật

Nếu phải chọn một chiếc áo khoác "đa năng" cho Tết, trench coat chắc chắn là ứng viên sáng giá. Trench coat đủ dày để giữ ấm khi trời lạnh, nhưng thiết kế mở, không quá bí nên vẫn mặc được khi thời tiết ấm lên. Chỉ cần thay đổi lớp áo bên trong là có thể thích nghi với nhiều mức nhiệt khác nhau.

Trench coat dáng dài vừa, màu be, camel hoặc nâu nhạt luôn mang lại vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng rất hợp không khí Tết. Phối cùng jeans cho phong cách casual, mix với chân váy dài để tăng độ nữ tính, hay mặc cùng blazer bên trong cho những ngày lạnh hơn – trench coat đều "cân" được. Đây là món đồ đầu tư một lần nhưng sử dụng được nhiều năm, rất đáng sắm.

Áo trench coat đa năng, phù hợp vào dịp Tết.

