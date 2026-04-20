Nhan sắc Hà Thúy Anh sau 14 năm thi Giọng hát Việt
GĐXH - Nhan sắc Hà Thúy Anh hiện tại được khen trẻ trung hơn cả thời cô thi Giọng hát Việt 14 năm trước.
Mới đây, ca sĩ Hà Thuý Anh bất ngờ thông báo, cô và nhạc sĩ Tuấn Mario đã chính thức ly hôn. Cô viết: "Sau một thời gian dừng và ổn định lại cuộc sống, hôm nay mình xin phép thông báo rằng mình Hà Thuý Anh và anh Tuấn Mario đã không còn chung đường. Quyết định này đã được cả hai đưa ra từ trước và hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cả 2 tôn trọng nhau và mong muốn thông báo này sẽ thay lời muốn nói tới sự quan tâm của bạn bè và mối quan hệ công việc của cả 2. Mong mọi người thấu hiểu và tôn trọng sự riêng tư của cả hai. Xin cảm ơn!".
Được biết, Hà Thuý Anh và chồng cũ quen nhau từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012. Khi đó, Hà Thúy Anh là học trò thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng. Tuấn Mario là người thu âm cho Hà Thúy Anh. Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm sau lần hợp tác chung. Họ có 3 năm hẹn hò trước khi về chung nhà vào năm 2018.
Trong giai đoạn Hà Thúy Anh phát triển sự nghiệp tại TPHCM, Tuấn Mario được xem là người đồng hành quan trọng cả trong đời sống lẫn công việc của giọng ca sinh năm 1988. Sau cuộc thi Giọng hát Việt, nữ ca sĩ quê Nghệ An còn tham gia Gương Mặt Thân Quen 2016 và giành top 3, Người kể chuyện tình 2018, Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát - Nhạc Sĩ Chủ Đề 2019.
Hiện tại, sau nhiều năm Nam tiến, Hà Thúy Anh trở lại Hà Nội lập nghiệp. Cô được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm hơn xưa. Tuy nhiên, dù sở hữu sắc vóc xinh đẹp nhưng phong cách thời trang của Hà Thúy Anh vẫn bị coi là đơn điệu, cũ và chưa định hình phong cách riêng.
Ngắm nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hà Thúy Anh
