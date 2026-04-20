Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhan sắc Hà Thúy Anh sau 14 năm thi Giọng hát Việt

Thứ hai, 11:40 20/04/2026 | Thế giới showbiz
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhan sắc Hà Thúy Anh hiện tại được khen trẻ trung hơn cả thời cô thi Giọng hát Việt 14 năm trước.

Nhan sắc nữ ca sĩ quê Nghệ An vừa ly hôn chồng nhạc sĩ sau 7 năm chung sống - Ảnh 1.Nữ ca sĩ quê Nghệ An ly hôn chồng nhạc sĩ sau 7 năm chung sống

GĐXH - Tối 19/4 cặp đôi ca sĩ – nhạc sĩ Hà Thuý Anh và Tuấn Mario cùng đăng tải dòng trạng thái thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống.

Mới đây, ca sĩ Hà Thuý Anh bất ngờ thông báo, cô và nhạc sĩ Tuấn Mario đã chính thức ly hôn. Cô viết: "Sau một thời gian dừng và ổn định lại cuộc sống, hôm nay mình xin phép thông báo rằng mình Hà Thuý Anh và anh Tuấn Mario đã không còn chung đường. Quyết định này đã được cả hai đưa ra từ trước và hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cả 2 tôn trọng nhau và mong muốn thông báo này sẽ thay lời muốn nói tới sự quan tâm của bạn bè và mối quan hệ công việc của cả 2. Mong mọi người thấu hiểu và tôn trọng sự riêng tư của cả hai. Xin cảm ơn!".

Hà Thúy Anh tên thật là Đinh Thị Thu Thùy, sinh năm 1988 tại Nghệ An. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2012, là thành viên của team huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Với giọng hát nội lực và gương mặt sáng sân khấu, Hà Thúy Anh còn chinh phục nhiều cuộc thi. Ngoài giải thưởng, cô từng gây ấn tượng khi cover hai ca khúc gắn với tên tuổi của Lệ Quyên là "Nếu em được lựa chọn" và "Tình lỡ" của nhạc sĩ Thái Thịnh.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top