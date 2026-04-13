Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thứ hai, 15:27 13/04/2026 | Thế giới showbiz
Đỗ Quyên
GĐXH - Ốc Thanh Vân mới đây trong một talkshow đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực khi ở Úc của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô nhận được sự thấu hiểu của các con và đã trở về Việt Nam ổn định cuộc sống.

6 năm ngày mất diễn viên Mai Phương: Bé Lavie, Ốc Thanh Vân và nhiều đồng nghiệp lặng lẽ tưởng nhớ

GĐXH - Diễn viên Mai Phương rời khỏi cõi tạm đã 6 năm và sự ra đi của cô đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng bé Lavie - con gái và những đồng nghiệp ở lại.

Trong năm 2024, Ốc Thanh Vân sang Úc định cư khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi gặp quá nhiều khó khăn ở nước ngoài, Ốc Thanh Vân quyết định trở về Việt Nam. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa".

Ốc Thanh Vân trong "The Khang Show" của MC Nguyên Khang.

Ốc Thanh Vân cũng tâm sự trong thời gian đầu ở Úc, cô rơi vào stress. Sau đó để đỡ hơn, cô đưa con về Việt Nam chơi một thời gian, hy vọng cảm giác này nguôi ngoai. Nhưng cơn stress vẫn trở lại và dữ dội hơn trước.

Mới đây trong "The Khang Show", chia sẻ với MC Nguyên Khang, Ốc Thanh Vân đã kể lại câu chuyện khó khăn của mình ở Úc. Vì quá sức chịu đựng, quá stress, nữ nghệ sĩ đã quyết định họp các con và nói: "Mẹ thấy nhà mình cứ sống hai nơi thế này, về lâu dài không tốt. Các con nghĩ sao nếu mình về Việt Nam?". May mắn, các con của Ốc Thanh Vân thấu hiểu mẹ và đồng tình với quyết định trở về quê hương của mẹ.

Trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc vì được gần gia đình. Nữ nghệ sĩ vừa bận rộn với công việc diễn xuất, vừa tất bật với dẫn chương trình.

Hiện tại, Ốc Thanh Vân đang hoạt động với vai trò diễn viên ở sân khấu kịch Hồng Vân,

Và niềm vui lớn nhất cũng như một sự khích lệ với quyết định của Ốc Thanh Vân đó là cô nhận được tin vui khi tham gia vở "Nhật Hạ" của sân khấu kịch Hồng Vân. Theo đó, nữ nghệ sĩ nhận HCV cá nhân tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025.

Khi chia sẻ trong "The Khang Show", Ốc Thanh Vân tiết lộ cô đã đầu tư rất nhiều cả công sức lẫn tiền bạc vào vở "Nhật Hạ". Người đứng đằng sau hỗ trợ cho nữ nghệ sĩ chính là chồng (Trí Rùa). Vì biết vợ quá đam mê sân khấu nên Trí Rùa đã ủng hộ Ốc Thanh Vân hết sức có thể. Đó cũng là động lực lớn giúp nữ nghệ sĩ ngày càng thăng hoa hơn trong công việc đã chọn.

Tổ ấm hạnh phúc của Ốc Thanh Vân.

Việc trở về Việt Nam sau 1 năm định cư ở Úc cũng giúp Ốc Thanh Vân nhận ra một điều nhà thì có nhiều (bất động sản) nhưng quê hương chỉ có một. Cô cũng nhận thấy bản thân may mắn khi trở về có nhà - nơi có người thân, gia đình, có sân khấu để cô được là chính mình. Và hiện tại, cuộc sống của nữ nghệ sĩ đã ổn định hạnh phúc và bình yên. Điều quan trọng là cô được làm nghề, được kiếm tiền và con cái được ở bên gia đình nội - ngoại trong yên ấm.

Phạm Thị Thanh Vân sinh năm 1984, thường được biết đến với nghệ danh Ốc Thanh Vân. Khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí".

Cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.


'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

GĐXH - Britney Spears đang trong quá trình cai nghiện sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn hồi tháng trước.

'Lê Sơn lão mẫu' Tây du ký: Đi du lịch vẫn xin đóng vai, là bạn thân Tôn Ngộ Không

Vai diễn nhỏ của cố nghệ sĩ Lý Ân Kỳ, một tên tuổi nghệ sĩ lão làng của màn ảnh Trung Quốc để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won gây chói mắt

GĐXH - Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thu hút mọi ánh nhìn bởi sự đẹp đôi và phụ kiện đắt giá.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

GĐXH - Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, tâm điểm dư luận đổ dồn vào việc "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế từ di sản khổng lồ của vợ.

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Hơn 30 năm kết hôn cùng người vợ là nữ tỷ phú, diễn viên Trì Trọng Thụy đối diện không ít áp lực song cuộc hôn nhân của họ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên này gây tiếc nuối khi quyết định theo chồng sang nước ngoài.

'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ

Hình tượng nhân vật Ngọc Hoàng đã in sâu trong tâm trí của khán giả yêu mến bộ phim kinh điển "Tây du ký".

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

