Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Trong năm 2024, Ốc Thanh Vân sang Úc định cư khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi gặp quá nhiều khó khăn ở nước ngoài, Ốc Thanh Vân quyết định trở về Việt Nam. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa".

Ốc Thanh Vân trong "The Khang Show" của MC Nguyên Khang.

Ốc Thanh Vân cũng tâm sự trong thời gian đầu ở Úc, cô rơi vào stress. Sau đó để đỡ hơn, cô đưa con về Việt Nam chơi một thời gian, hy vọng cảm giác này nguôi ngoai. Nhưng cơn stress vẫn trở lại và dữ dội hơn trước.

Mới đây trong "The Khang Show", chia sẻ với MC Nguyên Khang, Ốc Thanh Vân đã kể lại câu chuyện khó khăn của mình ở Úc. Vì quá sức chịu đựng, quá stress, nữ nghệ sĩ đã quyết định họp các con và nói: "Mẹ thấy nhà mình cứ sống hai nơi thế này, về lâu dài không tốt. Các con nghĩ sao nếu mình về Việt Nam?". May mắn, các con của Ốc Thanh Vân thấu hiểu mẹ và đồng tình với quyết định trở về quê hương của mẹ.

Trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc vì được gần gia đình. Nữ nghệ sĩ vừa bận rộn với công việc diễn xuất, vừa tất bật với dẫn chương trình.

Hiện tại, Ốc Thanh Vân đang hoạt động với vai trò diễn viên ở sân khấu kịch Hồng Vân,

Và niềm vui lớn nhất cũng như một sự khích lệ với quyết định của Ốc Thanh Vân đó là cô nhận được tin vui khi tham gia vở "Nhật Hạ" của sân khấu kịch Hồng Vân. Theo đó, nữ nghệ sĩ nhận HCV cá nhân tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025.

Khi chia sẻ trong "The Khang Show", Ốc Thanh Vân tiết lộ cô đã đầu tư rất nhiều cả công sức lẫn tiền bạc vào vở "Nhật Hạ". Người đứng đằng sau hỗ trợ cho nữ nghệ sĩ chính là chồng (Trí Rùa). Vì biết vợ quá đam mê sân khấu nên Trí Rùa đã ủng hộ Ốc Thanh Vân hết sức có thể. Đó cũng là động lực lớn giúp nữ nghệ sĩ ngày càng thăng hoa hơn trong công việc đã chọn.

Tổ ấm hạnh phúc của Ốc Thanh Vân.

Việc trở về Việt Nam sau 1 năm định cư ở Úc cũng giúp Ốc Thanh Vân nhận ra một điều nhà thì có nhiều (bất động sản) nhưng quê hương chỉ có một. Cô cũng nhận thấy bản thân may mắn khi trở về có nhà - nơi có người thân, gia đình, có sân khấu để cô được là chính mình. Và hiện tại, cuộc sống của nữ nghệ sĩ đã ổn định hạnh phúc và bình yên. Điều quan trọng là cô được làm nghề, được kiếm tiền và con cái được ở bên gia đình nội - ngoại trong yên ấm.

Phạm Thị Thanh Vân sinh năm 1984, thường được biết đến với nghệ danh Ốc Thanh Vân. Khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí". Cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.

