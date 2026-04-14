Từ vụ việc Rapper B Ray: Cần chế tài đủ mạnh để 'làm sạch' không gian văn hóa

Trong buổi livestream gần đây, câu rap của B Ray: "Anh kêu AMEE gọi là anh trai; Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh" đã tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội. Điều đáng nói, đây không đơn thuần là một câu đùa vụng về, mà là sự tiếp nối của một tư duy lệch lạc trong sáng tác. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội đang nỗ lực bảo vệ quyền phụ nữ và xây dựng môi trường mạng văn minh, việc một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn như B Ray phát ngôn như vậy là không thể chấp nhận được.

Nhìn lại quá khứ, năm 2023, B Ray từng bị chỉ trích với ca khúc "Để ai cần" chứa đựng những lời lẽ nguyền rủa, trù ẻo người yêu cũ một cách độc hại. Sau buổi làm việc với Sở VH-TT TP.HCM vào đầu năm 2024, nam rapper thừa nhận sai phạm, hứa sửa đổi và đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm này trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, vụ việc lần này cho thấy những bài học đó dường như chưa đủ sức răn đe. Việc nấp bóng dưới danh nghĩa "freestyle" (phong cách tự do) để tuôn ra những lời lẽ phản cảm cho thấy sự thiếu kiểm soát và thiếu ý thức về trách nhiệm xã hội của một người nghệ sĩ. Nghệ thuật có thể tự do, nhưng tự do không đồng nghĩa với sự hoang dã và xúc phạm nhân phẩm người khác.

Bình luận về sự việc trên, Luật gia Trần Văn Hiếu - Chi hội Luật gia (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, cần những chế tài "thẳng tay" để làm sạch môi trường văn hóa. Bởi lẽ, thực trạng nghệ sĩ liên tục vi phạm chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục rồi "xin lỗi là xong" đang tạo ra một tiền lệ xấu. Để ngăn chặn tình trạng này, cần có những biện pháp quyết liệt hơn từ phía cơ quan quản lý và cả cộng đồng.

Theo đó, áp dụng Quy tắc ứng xử và "Cấm sóng": Cần sớm cụ thể hóa quy trình "phong sát" hoặc hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên các nền tảng đại chúng đối với những nghệ sĩ tái phạm nhiều lần. Hình phạt hành chính hiện nay (phạt tiền) thường quá nhỏ so với thu nhập của nghệ sĩ, không đủ sức răn đe;

Siết chặt quản lý nội dung trên mạng xã hội: Các buổi livestream của người nổi tiếng cần được giám sát như một hoạt động biểu diễn công khai. Các nền tảng số phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để gỡ bỏ ngay lập tức và cảnh báo tài khoản vi phạm;

Sự tẩy chay quyết liệt từ khán giả: Quyền lực lớn nhất thuộc về công chúng. Khán giả cần kiên quyết nói "không" với các sản phẩm độc hại, các nhãn hàng cần dừng hợp tác với những nghệ sĩ có tư duy lệch lạc để bảo vệ hình ảnh thương hiệu.

"Nghệ sĩ là người định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ. Nếu cứ để những ca khúc này tiếp tục cổ xúy cho lối sống và tư duy coi thường phụ nữ dưới mác "cá tính", hệ lụy đối với nhận thức của thế hệ trẻ sẽ là vô cùng lớn. Đã đến lúc B Ray và những nghệ sĩ có tư tưởng tương tự phải hiểu rằng: Khán giả có thể rộng lòng tha thứ, nhưng không bao giờ dung túng cho tình trạng này được lặp đi, lặp lại có hệ thống", Luật gia Trần Văn Hiếu chia sẻ.

B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. Nam rapper từng có thời gian sinh sống ở Mỹ song sau đó về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, gây chú ý với các sản phẩm như Con trai cưng, Ex’s Hate Me, Anh nhà ở đâu thế…



