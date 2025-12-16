Mới nhất
Kỳ Duyên khoe phong cách gợi cảm qua loạt áo dáng ngắn

Thứ ba, 20:11 16/12/2025 | Thời trang
An Trần
An Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo đuổi phong cách gợi cảm, Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên diện mốt áo “nửa gang tay” - xu hướng thời trang từng làm dậy sóng làng mốt thế giới vài năm trở lại đây.


- Ảnh 1.

Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên lựa chọn áo “nửa gang tay” – thiết kế đủ che vòng một nhưng vẫn tôn dáng, thể hiện gu thời trang táo bạo và hiện đại mà cô theo đuổi nhiều năm qua.

- Ảnh 2.

Từ sàn diễn đến đời thường, Kỳ Duyên cho thấy sự nhất quán trong phong cách: tối giản, gọn gàng nhưng luôn mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

- Ảnh 3.

Mốt áo nửa gang tay từng gây sốt trên thế giới vài năm gần đây được Kỳ Duyên biến tấu linh hoạt, kết hợp cùng quần cạp cao hoặc chân váy để tạo tổng thể hài hòa.

- Ảnh 4.

Không chạy theo xu hướng một cách rập khuôn, Kỳ Duyên lựa chọn những thiết kế phù hợp với hình thể và tinh thần thời trang mà cô xây dựng sau khi đăng quang.

- Ảnh 5.

Là người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang trong và ngoài nước, Kỳ Duyên được đánh giá cao nhờ khả năng nắm bắt xu hướng và biến chúng thành phong cách riêng.

- Ảnh 6.

Áo nửa gang tay trở thành một trong những item quen thuộc trong tủ đồ của Kỳ Duyên, phản ánh hình ảnh người phụ nữ tự tin, độc lập và chủ động thể hiện bản thân.

- Ảnh 7.

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Kỳ Duyên ngày càng định hình rõ nét hình ảnh thời trang: hiện đại, tiết chế nhưng không thiếu sự gợi cảm.

- Ảnh 8.

Gu ăn mặc của Kỳ Duyên không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội mà còn góp phần đưa những xu hướng quốc tế đến gần hơn với công chúng trong nước.

 

Cùng chuyên mục

Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìn

Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìn

Thời trang - 2 giờ trước

GĐXH - Ngọc Trinh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trong loạt ảnh mới.

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn (con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều trong đám cưới Tiên Nguyễn.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu, cut out táo bạo

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu, cut out táo bạo

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm khiến khán giả trầm trồ khi diện đồ xuyên thấu sexy tại concert See The Light mới đây.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện trong hôn lễ của con gái Tiên Nguyễn đã khiến khán giả "khớp" vì vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Lúc trẻ, nhan sắc của chị đã đỉnh cao, còn hiện tại thì sang trọng và quyến rũ.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Thời trang - 1 tuần trước

Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.

Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.

