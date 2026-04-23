Hoa hậu Vi Minh nổi tiếng chóng mặt nhờ drama

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Lời hứa đầu tiên", có vẻ như Quân Lee thích ứng rất nhanh và nắm bắt ý của Vi Minh. Ngay khi nghe cô nói đến việc dùng thiếu gia Hải Đăng làm đòn bẩy đưa tên tuổi cô được lan truyền trên không gian mạng bằng cách lén chụp ảnh tạo tin đồn hẹn hò, Quân đã áp dụng ngay cho sự việc xảy ra sau đó.



Khi ông Tài - bố của Vi Minh đã xuống thành phố tìm cô nói chuyện, Quân Lee đã chụp ảnh và tiếp tục gửi cho các trang tin tức mạng tạo drama mới. Có vẻ như cách làm này đã hiệu quả.

"Biết ngay mà, cứ cái gì liên quan đến drama tình ái hay bóc phốt gia đình là không bao giờ hết hot. Chửi thì vẫn cứ chửi, hóng thì vẫn cứ hóng" - Quân Lee nói với Vi Minh.

Quân Lee dùng hình ảnh bố của Hoa hậu Vi Minh để tăng sự nổi tiếng cho cô. Ảnh VTV

Vi Minh không vui lắm với drama lần này Quân làm, vì cậu không hỏi ý kiến cô nhưng Vi Minh cũng phải thừa nhận rằng drama đã khiến cô nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội đồng thời cũng nhận được nhiều show diễn hơn hẳn Thanh Hương - Á hậu của cuộc thi, con át chủ bài đang được công ty trải thảm đỏ. Quân đã thông báo hợp đồng cô nhận bây giờ gấp 3 lần Thanh Hương.

Hoa hậu Vi Minh về quê để thực hiện lời hứa trong cuộc thi hoa hậu. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong đêm Chung kết của cuộc thi Hoa hậu vì cộng đồng, Vi Minh đã tuyên bố rằng nếu giành được vương miện cô sẽ trở về quê hương mình để giúp đỡ những con người nơi đây. Vi Minh nói vì quê hương cô là "vùng đất còn rất nhiều khó khăn".



Và giờ đây, Quỳnh Mai - chủ công ty chủ quản của Vi Minh đã nhắc lại cho cô về lời hứa ấy. Mai quyết định đưa Vi Minh đi thi quốc tế và để đến được hành trình ấy, cô ta muốn xây dựng cho Vi Minh hình ảnh Hoa hậu của cộng đồng. Quỳnh Mai nói Vi Minh hãy về quê và thực hiện lời hứa của mình.

Ông Tài không muốn con gái dùng hình ảnh của ông để làm hình ảnh. Ảnh VTV

Điều này tưởng là việc dễ nhưng lại là nhiệm vụ không dễ đối với Vi Minh - người đang có mối bất hòa lớn với bố mình. Trong cuộc gặp gỡ mới nhất với bố, cả hai đã cãi nhau to và Vi Minh đã nói ra những lời "cạn tình" với bố.



Và quả nhiên, ông Tài không ủng hộ Vi Minh. Ông nói thẳng rằng ông không muốn cô lợi dùng trang trại của ông để làm hình ảnh. Trước đó, chính Vi Minh đã nói cô ghét cái trang trại đó.

Tập 3 phim "Lời hứa đầu tiên" phát sóng vào 20h ngày 23/4 trên kênh VTV3.

Đêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy, Jun Phạm có động thái mới GĐXH - Đêm nhạc có sự tham gia của Trung Quân Idol dự kiến diễn ra vào 25/4 đã chính thức bị hủy bỏ.