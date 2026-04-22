Nữ diễn viên 'gái quán bar' khiến khán giả 'phát cuồng' trong 'Bước chân vào đời' là ai?

Thứ tư, 15:00 22/04/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Diễn viên Hoàng Khánh Ly đang gây ấn tượng mạnh với khán giả ở vai Diễm - cô gái quán bar xinh đẹp, cao tay trong "Bước chân vào đời".

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 1.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly sinh năm 1998 tại Nghệ An. Cô theo học tại khoa Công nghệ thông tin tại trường Đại học Giao thông Vận tải và học thêm khóa Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 2.

Gia đình Khánh Ly không có truyền thống về nghệ thuật nhưng với niềm đam mê diễn xuất cô đã từng bước chứng minh được khả năng của mình. Dù là "tay ngang" nhưng với tài năng diễn xuất tự nhiên Khánh Ly luôn để lại ấn tượng riêng với mỗi vai diễn.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 3.

Khi đang học năm nhất đại học, cô đã mạnh dạn đăng ký tham gia casting tuyển diễn viên. May mắn đã mỉm cười với hotgirl trường Giao thông Vận tải khi cô được một vài đạo diễn lựa chọn. Ban đầu, Khánh Ly tham gia đóng chính cho một vài web drama, sau đó tham gia đóng các vai trong phim về tình cảm gia đình.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 4.

Hoàng Khánh Ly thường xuyên góp mặt trong các clip hài kết hợp với Thái Sơn, Cường Cá...

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 5.

Nữ diễn viên trẻ được điểm mặt trong nhiều bộ phim đình đám VTV như: "Thương ngày nắng về", "Hương vị tình thân", "Lựa chọn số phận", "Dưới bóng cây hạnh phúc", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Trạm cứu hộ trái tim". Tuy thời lượng xuất hiện không dài nhưng đó như là một cơ hội để Khánh Ly được học hỏi cũng như trau dồi về diễn xuất với các anh chị diễn viên gạo cội.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 6.

Hoàng Khánh Ly đảm nhiệm vai Lê trong "Đi giữa trời rực rỡ", vai diễn gây nhiều ấn tượng với khán giả và có nhiều "đất diễn" hơn so với các phim khác. Trên phim, nữ diễn viên nói giọng Nghệ An - vốn là quê gốc của Hoàng Khánh Ly. Cùng với nhân vật Pu, vai Lê cũng là tuyến nhân vật chính, xuất hiện trong nhiều cảnh quay.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 7.

Cô nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với nụ cười tỏa nắng. Sở hữu vóc dáng cao ráo, ngoài đời Hoàng Khánh Ly chuộng những bộ váy dài bó sát quyến rũ.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 8.

Ngoài niềm đam mê với diễn xuất, Khánh Ly còn thử sức mình trong vai trò là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang tại Hà Nội.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 9.

Trong các tập phát sóng gần đây của bộ phim "Bước chân vào đời", khán giả đặc biệt quan tâm tới nhân vật nữ mới xuất hiện. Trong tập 23, giữa loạt drama gia đình - tình cảm vốn đã căng thẳng, một nhân vật mới xuất hiện lại bất ngờ chiếm trọn spotlight chỉ sau vài phút lên hình. Đó là Diễm - cô gái quán bar (Khánh Ly), người trực tiếp đưa Quân (Huỳnh Anh) về tận nhà sau một đêm say xỉn, kéo theo màn đối đầu căng như dây đàn với bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương).

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 10.

Nhân vật "gái quán bar" lập tức được khán giả ủng hộ vì màn đối đáp không nể nang ai. Khi bị bà Dung chất vấn với thái độ gay gắt, cô không hề lép vế mà thẳng thắn "chỉnh" lại cách nói chuyện: "Cô lịch sự chút đi! Cháu đã phải tận tâm chăm sóc con trai cô cả đêm qua, lại còn đưa anh ấy về đây mà cô còn hạnh hoẹ".

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 11.

Ở các tập tiếp theo, sự xuất hiện của "gái quán bar" ngày càng nhiều trong tình huống có màn đáp trả vừa mạnh mẽ, thâm thúy và đẩy bà Dung vốn dĩ là người ghê gớm cũng phải "xuống nước", tìm cách thương lượng trong bất lực. Màn "tặng quà" là que thử thai 2 vạch khiến bà Dung choáng váng, "gái quán bar" không ngần ngại nhận là "con dâu" và báo tin bà Dung sắp có "cháu nội". Sau đó cô thản nhiên ra giá 1 tỷ đồng để cho qua chuyện với Quân.

Diễn viên Hoàng Khánh Ly gây sốt với vai Diễm trong Bước chân vào đời 2026 - Ảnh 12.

Màn thể hiện của Khánh Ly trong vai Diễm gây ấn tượng mạnh với khán giả, những đoạn trích màn đối đáp giữa cô và bà Dung liên tục gây "bão mạng", thu về hàng triệu lượt xem và lượng bình luận lớn. Nhiều khán giả khen ngợi cho diễn xuất và chờ đợi sự xuất hiện của Khánh Ly trong chặng cuối phim "Bước chân vào đời".

(Ảnh: Tư liệu, Internet, VTV, FBNV)

Diễn viên phim Sex Education nhan sắc nóng bỏng ở tuổi 28

GĐXH - Diễn viên Mimi Keene phim "Sex Education" sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, nóng bỏng ở cả trong phim lẫn ngoài đời.

Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?

GĐXH - Quỳnh Kool hóa thân vào nhân vật Thương chịu nhiều tổn thương và thường xuyên bật khóc trước áp lực bủa vây.

Dàn diễn viên 'Bước chân vào đời' xúc động rời đoàn phim

GĐXH - NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, Quỳnh Kool cùng dàn diễn viên cũng như ê-kíp phim "Bước chân vào đời" lưu luyến, xúc động khi phim hoàn thành cảnh quay cuối.


Diễn viên Mimi Keene nhan sắc nóng bỏng ở tuổi 28

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chia sẻ video con gái Tuệ An, bất ngờ hé lộ một thông tin khiến fan tò mò đồn đoán.

GĐXH - Trong tập 16 "Ngược đường ngược nắng", Trung thể hiện sự ghen tuông dặn Mai lần sau gặp đối tác không được ăn mặc quá xinh đẹp và cười "tỏa nắng".

GĐXH - 'Em bé chất' Xệ Xệ là rapper nhí 9 tuổi nổi tiếng trên MXH với tài năng ca hát và nhảy chuyên nghiệp. Mới đây cậu bé đã tự tin mời divo Tùng Dương để làm MV "Có Bác trong tim".

GĐXH - MC Đại Nghĩa dù đã bước sang tuổi 48 nhưng anh vẫn chưa chịu kết hôn, với anh, hiện tại ngoài công việc, anh chỉ quan tâm đến công việc thiện nguyện, nuôi thú cưng và chăm sóc bản thân.

GĐXH - Soobin Hoàng Sơn sau màn lập hat-trick ở giải Cống hiến đã liên tiếp nhận rất nhiều show ca nhạc lớn. Sắp tới anh sẽ cùng Chi Pu và HIEUTHUHAI gặp 26.000 khán giả trong một đêm nhạc.

Điện ảnh Công an nhân dân đang tích cực chuẩn bị cho việc khởi quay phim truyền hình dài tập “Kế hoạch CM12”, một trong những cuộc đấu trí cam go và vĩ đại nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đầu những năm 1980.

GĐXH - Sau khi nổi giận với cha mẹ vì hiểu nhầm, Quân mới biết được sự thật về cô gái quán bar qua lời kể của Trần Lâm.

GĐXH - Trung Quân Idol được khán giả yêu thích với bản hits "Dấu mưa" và nhiều ca khúc về mưa khác. Vì vậy, người hâm mộ đặt biệt danh cho anh là "Hoàng tử mưa".

Sinh ra trong gia đình danh giá, người đẹp không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, học vấn mà là hoa hậu hiếm hoi có tên trong sách kỷ lục Việt Nam.

GĐXH - Sau dấu ấn tại giải thưởng Cống hiến, Hương Tràm có cuộc trò chuyện cởi mở về hành trình trưởng thành, áp lực nghề nghiệp, sự thay đổi sau thời gian học tập ở nước ngoài và những dự định trong tương lai.

GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh mới ở tuổi lên 3 đã khoe giọng hát trong trẻo đáng yêu trong sinh nhật bà nội.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

