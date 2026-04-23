Đêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy, Jun Phạm có động thái mới
GĐXH - Đêm nhạc có sự tham gia của Trung Quân Idol dự kiến diễn ra vào 25/4 đã chính thức bị hủy bỏ.
Đêm nhạc có sự tham gia của Trung Quân Idol bị hủy
Ngày 22/4, ban tổ chức của đêm nhạc "Yêu người có ước mơ" với sự tham gia của Trung Quân Idol và Bùi Trường Linh thông báo hoãn sự kiện. Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc dự kiến diễn ra vào 25/4. BTC không công bố nguyên nhân cụ thể mà chỉ cho biết đêm nhạc “tạm hoãn với lý do khách quan ngoài mong muốn".
“Đây là quyết định không dễ dàng, bởi chúng tôi hiểu quý khán giả đã dành nhiều sự mong chờ cho đêm nhạc này. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức cũng như mang đến cho quý khách trải nghiệm trọn vẹn nhất, BTC phải đưa ra điều chỉnh này. Chúng tôi đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xây dựng những phương án phù hợp nhất cho chương trình”, BTC thông báo.
Sự kiện này bị hủy giữa thời điểm Trung Quân Idol đang vướng ồn ào. Những ngày qua, nam ca sĩ này bị một bác sĩ tố bạo hành vợ của bác sĩ này. Chiều 22/4, Trung Quân Idol chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi vợ chồng bác sĩ và khán giả.
Jun Phạm kêu gọi xóa MV "Truth or Dare" trên mọi nền tảng
Jun Phạm và công ty quản lý đã chính thức có thông báo cập nhật về việc xử lý nội dung dự án Truth or Dare. Theo đó nam ca sĩ cho biết đã có buổi làm việc chính thức cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh để trực tiếp báo cáo về các biện pháp xử lý mà ekip đã chủ động triển khai ngay sau khi nhận được các phản hồi đa chiều từ dư luận.
Không chỉ gỡ bỏ hoàn toàn MV "Truth or Dare" khỏi kênh Youtube chính thức của Jun Phạm từ 21h ngày 9/4, ekip cho biết đã ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh cũng như các đoạn quảng bá (teaser/trailer) liên quan trên tất cả các kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty.
Bên cạnh đó, Jun Phạm và ekip cũng đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng mạng để gỡ bỏ các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV.
Trước đó, tại cuộc Họp báo các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chiều 9/4, Sở Văn hóa - Thể thao cho biết, sẽ lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia và sớm có kết luận chính thức trước những phản ánh cho rằng MV "Truth or Dare" của Jun Phạm có những yếu tố mang tính "gợi ẩn ý về tình dục". Sản phẩm âm nhạc có các phân cảnh gợi cảm, nóng bỏng ở MV đã tạo nên nhiều tranh cãi.
