Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling"

Thứ bảy, 22:17 21/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

Theo ghi nhận, tính đến 9h tối ngày 21/3, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube sau hơn một năm phát hành. MV đạt 1,9 triệu lượt thích và hơn 181.000 lượt bình luận.

Ra mắt vào đầu tháng 3/2025, "Bắc Bling" là dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy, thể hiện tình yêu sâu sắc của cô dành cho quê hương Bắc Ninh.

MV không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của vùng đất quan họ mà còn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm này. Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong vai trò đọc rap đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú, mang lại cảm giác mới mẻ và đầy sáng tạo cho MV.

MV "Bắc Bling" chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngay sau khi ra mắt, "Bắc Bling" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới chuyên môn. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, cùng với hình ảnh đẹp mắt và sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi, đã giúp "Bắc Bling" chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng vinh dự lọt Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ở lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.

Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ.

Nổi bật năm 2025, MV "Bắc Bling" là MV cán mốc 200 triệu view (lượt xem) nhanh nhất lịch sử Vpop; là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt Top 1 thế giới trong năm.

Hòa Minzy tích cực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng tới cộng đồng; được trao tặng nhiều giải thưởng trong năm 2025, như: Làn Sóng Xanh với 7 hạng mục (nữ ca sĩ của năm, ca khúc của năm, MV của năm…); danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 25/3 tại TP Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Tin liên quan

Sau 'Bắc Bling', nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry tái hợp trong phim chiếu Tết

Sau 'Bắc Bling', nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry tái hợp trong phim chiếu Tết

'Đại gia' quen mặt hỗ trợ Hòa Minzy trong concert 'Bắc Bling'

'Đại gia' quen mặt hỗ trợ Hòa Minzy trong concert 'Bắc Bling'

Hòa Minzy và 'Bắc Bling' lập kỷ lục tại Làn Sóng Xanh 2025

Hòa Minzy và 'Bắc Bling' lập kỷ lục tại Làn Sóng Xanh 2025

Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà Nẵng

Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà Nẵng

Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'

Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tiểu Bảo Quốc là nghệ sĩ nổi tiếng với những vai diễn dù nhỏ nhưng có "võ". Hiện tại, sau hào quang sân khấu, ông có cuộc sống bình lặng bên con trai và mẹ già.

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)

Cầu thủ Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói một điều

Cầu thủ Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói một điều

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngô Lan Hương cho rằng tin đồn khiến cô cảm thấy kỳ cục và khó hiểu nhất chính là nghi vấn mang thai.

Sơn Tùng khiến khán giả rơi nước mắt

Sơn Tùng khiến khán giả rơi nước mắt

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Sơn Tùng nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả khi hóa thân vào vai Minh trong "Bước chân vào đời".

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.

Vợ chồng ca sĩ Jimmii Nguyễn hồi tưởng về căn nhà đầu tiên tại Việt Nam

Vợ chồng ca sĩ Jimmii Nguyễn hồi tưởng về căn nhà đầu tiên tại Việt Nam

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Khi trở về quê nhà sinh sống, vợ chồng Jimmii Nguyễn đã có căn nhà đầu tiên của mình, ở nơi ấy, họ chứng kiến các con lớn lên trong tình yêu thương, niềm hạnh phúc.

Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối

Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường - quý ông độc thân của Vbiz lại khiến fan nữ xôn xao khi tiết lộ mỗi tối nhắn tin cho một người đẹp.

Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui

Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong đó ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc.

Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Phương Oanh ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 với phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Sự tự tin và kiến thức vững vàng giúp cô tỏa sáng giữa các thí sinh.

Hồng Đào lại nhận tin vui

Hồng Đào lại nhận tin vui

Xem - nghe - đọc
Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Giải trí
Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui

Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui

Giải trí
Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối

Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
