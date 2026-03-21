Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling"
GĐXH - Sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.
Theo ghi nhận, tính đến 9h tối ngày 21/3, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube sau hơn một năm phát hành. MV đạt 1,9 triệu lượt thích và hơn 181.000 lượt bình luận.
Ra mắt vào đầu tháng 3/2025, "Bắc Bling" là dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy, thể hiện tình yêu sâu sắc của cô dành cho quê hương Bắc Ninh.
MV không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của vùng đất quan họ mà còn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm này. Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong vai trò đọc rap đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú, mang lại cảm giác mới mẻ và đầy sáng tạo cho MV.
Ngay sau khi ra mắt, "Bắc Bling" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới chuyên môn. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, cùng với hình ảnh đẹp mắt và sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi, đã giúp "Bắc Bling" chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.
Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng vinh dự lọt Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ở lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.
Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ.
Nổi bật năm 2025, MV "Bắc Bling" là MV cán mốc 200 triệu view (lượt xem) nhanh nhất lịch sử Vpop; là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt Top 1 thế giới trong năm.
Hòa Minzy tích cực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng tới cộng đồng; được trao tặng nhiều giải thưởng trong năm 2025, như: Làn Sóng Xanh với 7 hạng mục (nữ ca sĩ của năm, ca khúc của năm, MV của năm…); danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; giải thưởng Thanh niên sống đẹp.
Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 25/3 tại TP Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.
