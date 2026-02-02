'Đại gia' quen mặt hỗ trợ Hòa Minzy trong concert 'Bắc Bling'

Hòa Minzy có động thái khiến fan thích thú sau concert của Mỹ Tâm GĐXH - Hòa Minzy tiết lộ đặc biệt sau concert See The Light của Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm của fan.

Concert "Bắc Bling" kỉ niệm hơn 10 năm ca hát của Hòa Minzy được tổ chức vào đêm 1/2 đã tạo được thành công nhất định. Ngoài nỗ lực của bản thân, Hòa Minzy còn có sự giúp sức của ca sĩ - người em thân thiết Đức Phúc.

Được biết, nam ca sĩ gốc Hà Nội đã không nhận cát-xê diễn tại concert của Hòa Minzy. Ngoài ra, anh còn tự bỏ tiền túi để thuê toàn bộ dancer cho tiết mục biểu diễn của mình.

Đức Phúc ủng hộ concert "Bắc Bling" của Hòa Minzy hết lòng.

Trong đêm diễn ra concert, ngay sau khi Đức Phúc chia sẻ, MC Phí Linh liền trêu đùa: "Hòa Minzy đã có đại gia chống lưng chính là Đức Phúc". Được biết, tiết mục của nam ca sĩ có sự góp mặt của khá đông dancer, và dù không tiết lộ con số cụ thể, nhiều khán giả cho rằng chi phí bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ.

Về tình bạn giữa Hòa Minzy và Đức Phúc, họ có nhóm chị em "Hoa dâm bụt" bao gồm 3 thành viên: Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik. Cả 3 là những người bạn thân thiết và đồng hành với nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ tình cảm gắn kết bền chặt nên sự nghiệp ngày càng thăng hoa. 3 người trẻ Nam tiến đã gặt hái được nhiều thành công.

Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik thân thiết với nhau trong cuộc sống.

Hòa Minzy là chị cả, sau những năm phấn đấu, cuộc sống của cô "đổi đời" lên trông thấy. Cũng như nhiều sao Việt nổi tiếng khác, nữ ca sĩ còn đầu tư bất động sản. Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội, TP.HCM. Hòa Minzy từng giao bán 2 căn hộ cao cấp nằm ở quận 1, TP.HCM trị giá khoảng 7-8 tỷ đồng/căn. Ngoài ra, Hòa Minzy còn khoe căn villa tại Đà Lạt được thiết kế sang trọng và là nơi để kinh doanh riêng.

Giống như Hòa Minzy, Đức Phúc cũng có tài sản "khủng". Anh từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu.

Về Erik, anh cũng chẳng kém phần 2 người bạn, khi mới 23 tuổi, Erik cho biết đã có thể tự tay sắm xe hơi hạng sang cho bản thân. Bên cạnh đó, hàng tháng anh vẫn gửi tiền về chu cấp cho gia đình và đang có kế hoạch mua nhà để an cư lạc nghiệp. Ngoài thu nhập từ việc đi hát, Erik còn có khoản thu từ đầu tư bất động sản. Hiện nam ca sĩ đang sở hữu 2 căn nhà và 2 mảnh đất.