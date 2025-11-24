Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'

MV Oẳn tù tì đã chính thức ra mắt vào tối 23/11, đánh dấu sự kết hợp thú vị giữa nhạc sĩ Tuấn Cry và ca sĩ nhí Kim Cương (13 tuổi). Sự kiện này mở ra một cuộc gặp gỡ độc đáo giữa hai thế hệ nghệ sĩ, cùng nhau chia sẻ khát vọng đưa trò chơi dân gian vào âm nhạc hiện đại.

"Oẳn tù tì" được xây dựng như một lễ hội nghệ thuật thu nhỏ, nơi màu sắc, trang phục, bối cảnh và vũ đạo hòa quyện tạo nên không gian sôi động mang đậm tinh thần Việt Nam. Khán giả khi xem MV có cảm giác bước vào hội làng nơi 3 đội Kéo - Búa - Bao thi đấu tưng bừng nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống.

Giữ vai trò thủ lĩnh hội làng, ca sĩ nhí Kim Cương mang đến nguồn năng lượng rực rỡ, phong thái tự tin, kết hợp giữa nét đẹp dân gian và hơi thở EDM hiện đại.

Nhạc sĩ Tuấn Cry và ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Nhạc sĩ Tuấn Cry chia sẻ thích khai thác chất liệu văn hóa Việt và đặc biệt bị hấp dẫn bởi những trò chơi dân gian. Trong một lần nhìn các em nhỏ chơi oẳn tù tì, anh bất giác nghĩ đến nhịp "one, two, three - oẳn tù tì" và nhận thấy hiếm có ai đưa trò chơi này vào một ca khúc đúng nghĩa, vừa vui nhộn vừa hiện đại. Từ ý tưởng ấy, bài hát ra đời như một cách anh làm mới ký ức tuổi thơ.

Lý do chọn Kim Cương thể hiện ca khúc cũng bắt nguồn từ sự tình cờ khi Tuấn Cry biết đến cô bé qua mạng xã hội và ngay lập tức bị thu hút bởi năng lượng hồn nhiên nhưng rất nghệ sĩ. Theo anh, đó là thứ năng lượng không thể giả được, phù hợp hoàn hảo với tinh thần của bài hát. "Khi thu âm xong, tôi thật sự bất ngờ vì cách Kim Cương xử lý hợp với màu sắc dân gian hiện đại hơn cả những gì tôi hình dung", anh nói.

Nói về sự khác biệt giữa "Oẳn tù tì" và những sáng tác trước đây, nhạc sĩ gọi đây là phiên bản "trẻ con remix". Anh cho rằng mình đã viết nhiều bài dân gian nhưng chưa bài nào có sự pha trộn giữa chất liệu dân gian và EDM dồn dập theo kiểu vừa quen thuộc vừa mới mẻ như thế.

Bên cạnh tạo hình, MV còn ghi điểm với phần âm nhạc bắt tai và vũ đạo được dàn dựng chuyên nghiệp. Điểm nhấn là "Oẳn tù tì Dance" – chuỗi động tác mang tính biểu tượng từ trò chơi kéo–búa–bao được làm mới theo phong cách dance kids: hiện đại, tươi sáng và dễ viral trên các nền tảng mạng xã hội.

"Tôi hy vọng qua bài hát này, các em sẽ thấy trò chơi dân gian Việt Nam vẫn xịn và chất không kém bất kỳ xu hướng nào. Tôi không mong bài hát đạt triệu view mà chỉ muốn nó sống trong ký ức trẻ em Việt. Sau này các em lớn lên, nếu nhớ lại và mỉm cười rằng hồi bé từng hát Oẳn Tù Tì, đó đã là bản hit đẹp nhất đối với tôi", anh nói.

Ở vai trò ca sĩ thể hiện, Kim Cương một lần nữa chứng minh sự đa tài của nghệ sĩ nhí thế hệ mới. Trong MV đầu tay, Kim Cương thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo, đặc biệt phong cách dance kids với nhịp độ nhanh, đội hình rõ ràng, giúp MV dễ tạo điểm nhớ ở cả phần nghe lẫn phần nhìn.

MV khiến khán giả liên tưởng đến những sản phẩm âm nhạc dân gian hiện đại trước đó của nhiều nữ nghệ sĩ Việt,... Chia sẻ về nhận xét này, Kim Cương cũng không giấu sự ngưỡng mộ đối với các nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy và Hà Myo - những người truyền cảm hứng cho cô ở phong cách giữ gìn bản sắc Việt trong âm nhạc.

"Cô Hoàng Thùy Linh cũng là idol của con. Con không dám so sánh, nếu cô có bài "Bánh trôi nước" thì con hi vọng "Oẳn tù tì" sẽ là phiên bản tí hon nêu lên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Thực ra, khi con thực hiện MV này, con chỉ mong biến trò chơi dân gian quen thuộc thành một trải nghiệm âm nhạc hiện đại, gần gũi với các bạn trẻ hiện nay hơn", ca sĩ nhí Kim Cương chia sẻ với Gia đình & Xã hội.

"Oẳn tù tì" được kỳ vọng trở thành sản phẩm âm nhạc thiếu nhi mang bản sắc Việt, góp phần khơi dậy trò chơi truyền thống trong thời đại số, đồng thời tạo trend vũ đạo và thu hút sự quan tâm của trẻ em, phụ huynh và cộng đồng yêu nghệ thuật.

Về mặt định hướng, "Oẳn tù tì" nhắm tới nhóm khán giả là trẻ em, học sinh tiểu học, THCS và phụ huynh quan tâm đến nội dung giải trí cho con trẻ. Ekip đặt mục tiêu MV có thể trở thành chất liệu để xây dựng các hoạt động tương tác như tập vũ đạo, biểu diễn tại trường học hay tham gia các thử thách trên mạng xã hội. Nếu đạt được mức độ phổ biến nhất định, ca khúc có thể góp phần đưa trò chơi dân gian trở lại trong sinh hoạt thường ngày của trẻ nhỏ, nhưng dưới một hình thức mới.

Trong bối cảnh nội dung giải trí dành cho thiếu nhi trên môi trường số còn chưa thực sự phong phú, đặc biệt là những sản phẩm có gắn với chất liệu văn hóa Việt Nam, Oẳn tù tì là một nỗ lực kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ nghe nhìn đương đại. Dù hiệu quả lan tỏa tới đâu còn phụ thuộc vào phản ứng của khán giả, MV này cho thấy một hướng đi rõ ràng: dùng âm nhạc và hình ảnh để nối một trò chơi dân gian với thói quen tiếp nhận của thế hệ Gen Alpha.

Nguyễn Ngọc Kim Cương vốn là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng nhạc thiếu nhi. Sinh năm 2012 tại Hà Nội, em tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật từ sớm, trải qua nhiều vai trò: ca hát, MC, model, dancesport. Kim Cương đã từng thể hiện nhiều ca khúc được chú ý như Memories, Hello Việt Nam, Việt Nam những chuyến đi… Bên cạnh đó, em cũng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và sân khấu dành cho thiếu nhi.

Thành tích của Kim Cương trải rộng ở nhiều lĩnh vực: Đại sứ cuộc thi Ca sĩ nhí Toàn quốc 2025 - 2026, Top Singer Kid Global Asia 2023, Huy chương Đồng "Giọng hát hay và nhạc cụ dân tộc TP Hà Nội" 2023, nhiều giải thưởng về vẽ tranh thiếu nhi, piano, lồng tiếng và 15 Huy chương Vàng các giải khiêu vũ thể thao quốc tế mở rộng từ năm 2019. Những kinh nghiệm đó giúp em xử lý tương đối tròn vai trong một MV vừa phải hát, vừa diễn và thực hiện vũ đạo.

OẲN TÙ TÌ - NGUYỄN NGỌC KIM CƯƠNG x TUẤN CRY - OFFICIAL MV



