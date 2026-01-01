Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hòa Minzy và 'Bắc Bling' lập kỷ lục tại Làn Sóng Xanh 2025

Thứ năm, 15:00 01/01/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc "Bắc Bling" với 8 đề cử, ghi dấu kỷ lục mới của giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Ban tổ chức giải thưởng Làn Sóng Xanh chính thức công bố danh sách đề cử và khởi động bình chọn cho mùa năm 2025. Ban tổ chức cho biết định hướng xuyên suốt của giải thưởng là mở rộng sức ảnh hưởng trên đa nền tảng, đồng thời kế thừa những giá trị đã làm nên uy tín của Làn Sóng Xanh suốt 28 năm qua. Với chủ đề "Con rồng cháu tiên", mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào việc tôn vinh bản sắc Việt trong dòng chảy âm nhạc đương đại, hướng đến mục tiêu dài hạn.

Tâm điểm của đợt đề cử năm nay thuộc về ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc "Bắc Bling" với 8 đề cử, ghi dấu kỷ lục mới của Làn Sóng Xanh. Ca khúc "Bắc Bling" có giai điệu sôi động xuất hiện trong nhiều hạng mục quan trọng từ Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí, đến các hạng mục chuyên môn về sáng tác và sản xuất. 

Hòa Minzy và Bắc Bling lập kỷ lục đề cử Làn Sóng Xanh 2025- Ảnh 1.

Các ca khúc, nghệ sĩ được đề cử trong nhiều hạng mục.

Hòa Minzy góp mặt ở các hạng mục dành cho nghệ sĩ biểu diễn, ghi nhận một năm hoạt động nổi bật cả về số lượng lẫn sức lan tỏa của sản phẩm. Như vậy, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có 6 đề cử trực tiếp (Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm, Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích) và 2 đề cử gián tiếp (Hoà âm phối khí, Nhà sản xuất của năm).

Một điểm nhấn khác của mùa giải năm nay là sự hiện diện của các ca khúc mang âm hưởng cách mạng, lịch sử như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Nỗi đau giữa hòa bình", "Còn gì đẹp hơn". Bên cạnh Hòa Minzy, danh sách đề cử Làn Sóng Xanh 2025 còn ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Văn Mai Hương... 

Hòa Minzy và Bắc Bling lập kỷ lục đề cử Làn Sóng Xanh 2025- Ảnh 2.

Các đề cử sự kết hợp gây ấn tượng trong năm.

Năm nay, giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh được trao cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh. Hai nghệ sĩ có đóng góp bền bỉ, lâu dài cho nền âm nhạc Việt Nam trong hàng chục năm qua.

Đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2025 sẽ diễn ra ngày 30/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.

"Bản giao hưởng Việt Nam" mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

GĐXH - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Cùng chuyên mục

Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Con trai cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ hình ảnh xúc động vào ngày sinh nhật của bố. Các nghệ sĩ và khán giả cùng tưởng nhớ và tri ân người thầy đáng kính.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.

Thu Trang nói về tin đồn cạch mặt Trấn Thành, Trường Giang: “Chỉ có anh Tiến Luật bị ảnh hưởng”

Thu Trang nói về tin đồn cạch mặt Trấn Thành, Trường Giang: “Chỉ có anh Tiến Luật bị ảnh hưởng”

Giải trí - 5 giờ trước

“Anh Luật lướt mạng, đọc rồi bộc phát, đăng status trên mạng xã hội. Anh ấy hay vậy lắm, nhiều khi còn vào comment nữa”, Thu Trang nói.

Mỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mới

Mỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mới

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ khi đăng ảnh Mai Tài Phến đầu năm mới. Cô khiến fan tò mò đồn đoán ngày đặc biệt về dự án hợp tác của cả hai.

Duyên cay cú tìm cách gây sự với Tú nhưng nhận về cú sốc

Duyên cay cú tìm cách gây sự với Tú nhưng nhận về cú sốc

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Sau trò chơi nói thật, Duyên cho rằng Tú và Đức đã cố tình khiêu khích mình nên đã đi gặp Tú để gây sự.

Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên, gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Cô mang thông điệp “Beauty with a Purpose” đầy cảm hứng.

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.

Cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại

Cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại

Giải trí - 10 giờ trước

Quách Ngọc Ngoan cho biết, cuộc sống hiện tại của anh khá đơn giản. Tuy áp lực về nợ nần nhưng anh tin dần dần mọi thứ sẽ ổn hơn.

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bình An đã tổng kết năm 2025 bằng một dòng viết rất ý nghĩa. Nam diễn viên cho biết năm qua anh cảm thấy yêu bản thân, yêu gia đình và yêu vợ hơn.

Nguyễn Văn Chung: "Không được mời đến các giải thưởng nữa, tôi cũng buồn"

Nguyễn Văn Chung: "Không được mời đến các giải thưởng nữa, tôi cũng buồn"

Giải trí - 15 giờ trước

"Không lẽ tôi lại viết tiếp những bài hát về tình yêu để có hit nữa? Tự bản thân tôi sẽ cảm thấy bị chán" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Xem nhiều

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Xem - nghe - đọc
Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc
Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Giải trí
Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top