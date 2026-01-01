Hòa Minzy và 'Bắc Bling' lập kỷ lục tại Làn Sóng Xanh 2025
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc "Bắc Bling" với 8 đề cử, ghi dấu kỷ lục mới của giải thưởng Làn Sóng Xanh.
Ban tổ chức giải thưởng Làn Sóng Xanh chính thức công bố danh sách đề cử và khởi động bình chọn cho mùa năm 2025. Ban tổ chức cho biết định hướng xuyên suốt của giải thưởng là mở rộng sức ảnh hưởng trên đa nền tảng, đồng thời kế thừa những giá trị đã làm nên uy tín của Làn Sóng Xanh suốt 28 năm qua. Với chủ đề "Con rồng cháu tiên", mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào việc tôn vinh bản sắc Việt trong dòng chảy âm nhạc đương đại, hướng đến mục tiêu dài hạn.
Tâm điểm của đợt đề cử năm nay thuộc về ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc "Bắc Bling" với 8 đề cử, ghi dấu kỷ lục mới của Làn Sóng Xanh. Ca khúc "Bắc Bling" có giai điệu sôi động xuất hiện trong nhiều hạng mục quan trọng từ Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí, đến các hạng mục chuyên môn về sáng tác và sản xuất.
Hòa Minzy góp mặt ở các hạng mục dành cho nghệ sĩ biểu diễn, ghi nhận một năm hoạt động nổi bật cả về số lượng lẫn sức lan tỏa của sản phẩm. Như vậy, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có 6 đề cử trực tiếp (Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm, Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích) và 2 đề cử gián tiếp (Hoà âm phối khí, Nhà sản xuất của năm).
Một điểm nhấn khác của mùa giải năm nay là sự hiện diện của các ca khúc mang âm hưởng cách mạng, lịch sử như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Nỗi đau giữa hòa bình", "Còn gì đẹp hơn". Bên cạnh Hòa Minzy, danh sách đề cử Làn Sóng Xanh 2025 còn ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Văn Mai Hương...
Năm nay, giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh được trao cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh. Hai nghệ sĩ có đóng góp bền bỉ, lâu dài cho nền âm nhạc Việt Nam trong hàng chục năm qua.
Đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2025 sẽ diễn ra ngày 30/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.
Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng DũngGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Con trai cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ hình ảnh xúc động vào ngày sinh nhật của bố. Các nghệ sĩ và khán giả cùng tưởng nhớ và tri ân người thầy đáng kính.
Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.
Thu Trang nói về tin đồn cạch mặt Trấn Thành, Trường Giang: “Chỉ có anh Tiến Luật bị ảnh hưởng”Giải trí - 5 giờ trước
“Anh Luật lướt mạng, đọc rồi bộc phát, đăng status trên mạng xã hội. Anh ấy hay vậy lắm, nhiều khi còn vào comment nữa”, Thu Trang nói.
Mỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mớiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ khi đăng ảnh Mai Tài Phến đầu năm mới. Cô khiến fan tò mò đồn đoán ngày đặc biệt về dự án hợp tác của cả hai.
Duyên cay cú tìm cách gây sự với Tú nhưng nhận về cú sốcXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Sau trò chơi nói thật, Duyên cho rằng Tú và Đức đã cố tình khiêu khích mình nên đã đi gặp Tú để gây sự.
Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên, gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Cô mang thông điệp “Beauty with a Purpose” đầy cảm hứng.
Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mậtXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.
Cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tạiGiải trí - 10 giờ trước
Quách Ngọc Ngoan cho biết, cuộc sống hiện tại của anh khá đơn giản. Tuy áp lực về nợ nần nhưng anh tin dần dần mọi thứ sẽ ổn hơn.
Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơnGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Bình An đã tổng kết năm 2025 bằng một dòng viết rất ý nghĩa. Nam diễn viên cho biết năm qua anh cảm thấy yêu bản thân, yêu gia đình và yêu vợ hơn.
Nguyễn Văn Chung: "Không được mời đến các giải thưởng nữa, tôi cũng buồn"Giải trí - 15 giờ trước
"Không lẽ tôi lại viết tiếp những bài hát về tình yêu để có hit nữa? Tự bản thân tôi sẽ cảm thấy bị chán" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.