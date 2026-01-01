Hòa Minzy và 'Bắc Bling' lập kỷ lục tại Làn Sóng Xanh 2025

Ban tổ chức giải thưởng Làn Sóng Xanh chính thức công bố danh sách đề cử và khởi động bình chọn cho mùa năm 2025. Ban tổ chức cho biết định hướng xuyên suốt của giải thưởng là mở rộng sức ảnh hưởng trên đa nền tảng, đồng thời kế thừa những giá trị đã làm nên uy tín của Làn Sóng Xanh suốt 28 năm qua. Với chủ đề "Con rồng cháu tiên", mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào việc tôn vinh bản sắc Việt trong dòng chảy âm nhạc đương đại, hướng đến mục tiêu dài hạn.

Tâm điểm của đợt đề cử năm nay thuộc về ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc "Bắc Bling" với 8 đề cử, ghi dấu kỷ lục mới của Làn Sóng Xanh. Ca khúc "Bắc Bling" có giai điệu sôi động xuất hiện trong nhiều hạng mục quan trọng từ Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí, đến các hạng mục chuyên môn về sáng tác và sản xuất.

Các ca khúc, nghệ sĩ được đề cử trong nhiều hạng mục.

Hòa Minzy góp mặt ở các hạng mục dành cho nghệ sĩ biểu diễn, ghi nhận một năm hoạt động nổi bật cả về số lượng lẫn sức lan tỏa của sản phẩm. Như vậy, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có 6 đề cử trực tiếp (Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm, Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích) và 2 đề cử gián tiếp (Hoà âm phối khí, Nhà sản xuất của năm).

Một điểm nhấn khác của mùa giải năm nay là sự hiện diện của các ca khúc mang âm hưởng cách mạng, lịch sử như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Nỗi đau giữa hòa bình", "Còn gì đẹp hơn". Bên cạnh Hòa Minzy, danh sách đề cử Làn Sóng Xanh 2025 còn ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Văn Mai Hương...

Các đề cử sự kết hợp gây ấn tượng trong năm.

Năm nay, giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh được trao cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh. Hai nghệ sĩ có đóng góp bền bỉ, lâu dài cho nền âm nhạc Việt Nam trong hàng chục năm qua.



Đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2025 sẽ diễn ra ngày 30/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới GĐXH - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng.



