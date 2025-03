Tin sáng 13/3: Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling" sau 11 ngày ra mắt; những trụ sở cơ quan nào sẽ phải di dời khỏi khu vực Hồ Gươm?

Danh sách 11 trụ sở cơ quan sẽ di dời khỏi khu vực Hồ Gươm

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ phải di dời trụ sở để phục vụ dự án cải tạo phía đông Hồ Hoàn Kiếm.

VTC News đưa tin, theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp về quy hoạch, Thành phố thống nhất nghiên cứu phương án kiến trúc tại khu vực phía đông Hồ Gươm theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên đặc biệt.

Để phục vụ dự án, Thành phố sẽ di dời khoảng 40 hộ dân và 11 trụ sở cơ quan gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chi cục dân số Hà Nội, Hội người mù Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực, Trụ sở tiếp công dân thành phố, Điện lực Hoàn Kiếm, trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước.

Trong kết luận, lãnh đạo TP Hà Nội cũng đề cập đến cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tạm cư cho các tổ chức, hộ gia đình trong phạm vi dự án.

Hà Nội cũng đang lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực bắc Hồ Gươm, nam phố cổ, chủ đạo là quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Trong đó, tòa nhà "Hàm cá mập" dự kiến được phá bỏ để mở rộng không gian công cộng ở khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

"Bắc Bling" của Hòa Minzy trở thành MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu

Bảng thành tích của MV "Bắc Bling" sau 11 ngày phát hành.

Theo VOV, tính đến chiều 12/3, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy đạt 42 triệu lượt xem trên Youtube sau 11 ngày ra mắt, giữ vị trí Top #1 Trending trên Youtube trong nhiều ngày. "Bắc Bling" đã vươn lên Top 1, trở thành MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu.

Theo Youtube Charts Thế Giới, trong tuần từ 28/2 - 6/3, "Bắc Bling" đạt Top 1 - MV Best Debut - Mv ra mắt ấn tượng nhất và Top 1 - Song Best Debut - Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất.

Tại Việt Nam, MV "Bắc Bling" đạt nhiều thành tích ấn tượng như Top #1 Trending Youtube Việt Nam; Top #1 Music Trending Youtube Việt Nam; Top #1 ZingChart Realtime; Top #1 BXH Nhạc Mới ZingMP3; Top #1 iTunes; Top #1 Apple Music; Top #1 BXH Làn Sóng Xanh.

Ra mắt vào đầu tháng 3/2025, "Bắc Bling" là dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy, thể hiện tình yêu sâu sắc của cô dành cho quê hương Bắc Ninh. MV không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của vùng đất quan họ mà còn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm này. Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong vai trò đọc rap đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú, mang lại cảm giác mới mẻ và đầy sáng tạo cho MV.

Ngay sau khi ra mắt, "Bắc Bling" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới chuyên môn. Chỉ sau 24 tiếng ra mắt, MV nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 trending music (YouTube Việt Nam). Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, cùng với hình ảnh đẹp mắt và sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi, đã giúp "Bắc Bling" chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.

Vụ bé trai 16 tháng tuổi bị xe cán tử vong: Công an làm việc với chủ cơ sở mầm non

Cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ.

Trên NLĐ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết liên quan đến vụ việc bé trai 16 tháng tuổi bị xe cán tử vong khi gửi ở cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, đơn vị đã liên hệ với cô Nguyễn Thị Tr (SN 1990, chủ cơ sở) vào sáng cùng ngày để làm việc.

Tuy nhiên, cô Tr thông báo đang làm việc với công an nên chưa thể làm việc với phòng GD-ĐT. Sau khi công an làm việc, phòng GD-ĐT sẽ nắm bắt thông tin và có thông báo cụ thể.

Về quy trình đón trẻ, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh cho biết thông thường, tại các trường mầm non, theo quy định, trước 8 giờ buổi sáng là đón trẻ. Phụ huynh đưa trẻ vào lớp và cô giáo nhận trẻ tại lớp học.

Tuy nhiên, tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, cô giáo đã đón trẻ ở ngoài đường rồi đưa vào lớp.

"Việc cô giáo ra đường đón trẻ vào lớp có phù hợp hay không còn tùy thuộc vào các nhóm trẻ và theo thỏa thuận giữa phụ huynh và điểm trông giữ. Theo đó, khi phụ huynh đưa trẻ đến giờ nào, các cô đón trẻ giờ đó, không có quy định cụ thể như ở các trường mầm non" - lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh cho biết.

Vào sáng 10/3, một bé trai 16 tháng tuổi được người nhà đưa đến gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ. Trong lúc cô giáo sơ ý không đóng lại cửa sau khi đón trẻ khác, bé chạy ra đường và bị ô tô của một phụ huynh cán trúng, dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở này tạm thời đóng cửa.

Trái tim chàng trai dân tộc Nùng hồi sinh cuộc đời người đàn ông 36 tuổi

Các bác sĩ tiến hành ca ghép tim.

Ngày 12/3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sức khỏe của bệnh nhân N.V.C (36 tuổi, quê Quảng Nam) – người vừa được ghép tim xuyên Việt lần thứ 15 tại bệnh viện đang hồi phục tốt.

Anh C gặp tai nạn cách đây 6 năm và được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, với phân suất tống máu (EF) chỉ 20% và áp lực động mạch phổi (PAPs) dao động từ 75-80 mmHg.

Trước đó, vào ngày 2/3, ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về một người hiến tạng chết não tại TPHCM, GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống tiếp nhận và điều phối tạng. Một ê-kíp bác sĩ lập tức lên đường phối hợp cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia để tiếp nhận tạng.

Người hiến tạng là anh C.G.C (34 tuổi, dân tộc Nùng, sinh sống tại TPHCM). Không may gặp tai nạn nghiêm trọng, anh C dù được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định nỗ lực cấp cứu nhưng tình trạng không có dấu hiệu hồi phục.

Sau khi được bác sĩ thông báo về tình trạng không thể hồi phục, gia đình anh C đã quyết định hiến tặng các cơ quan nội tạng của anh để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, nhờ sự hỗ trợ, phối hợp chuyên nghiệp và nhịp nhàng giữa các ê-kíp, chuyến bay mang số hiệu VN1374 từ TPHCM đưa trái tim của anh C.G.C hạ cánh an toàn tại sân bay Phú Bài (TP Huế) vào lúc 18h54 ngày 3/3.

Sau 3h48 phút kể từ thời điểm nhận và vận chuyển, trái tim của người hiến tặng đã đập lại trong lồng ngực anh N.V.C vào lúc 20h38 ngày 3/3.

Giá vàng bật tăng mạnh, vàng nhẫn đắt 94 triệu đồng

Giá vàng nhẫn tăng mạnh 94 triệu đồng/lượng phiên chiều ngày 12/3.



Giá vàng ngày hôm qua (12/3/2025) tại thị trường trong nước tăng dựng đứng gần triệu đồng. Vàng miếng SJC lên 93,5 triệu đồng, nhẫn trơn chính thức lập kỷ lục mới 94 triệu đồng/lượng.

Kết phiên 12/3, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 91,8-93,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 91,8-93,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 92,6-93,4 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 92,6-94 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 200 nghìn đồng mỗi lượng so với phiên sáng cùng ngày.

Miền Bắc sắp chuyển rét 10 độ kèm mưa

Miền Bắc sắp mưa rét do không khí lạnh tràn về. Ảnh: TL

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến ngày 15/3, Tây Bắc Bộ duy trì ở trạng thái thời tiết mưa vài nơi, sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 15 - 16/3, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ khoảng 16/3, trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác đến ngày 14/3. Khoảng ngày 15/3 có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa - Huế, Đà Nẵng - Khánh Hòa từ đêm 15 - 19/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 16/3, Bắc Trung bộ chuyển rét.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài ít nhất từ ngày 16 - 21/3. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm 6 - 7 độ C so với những ngày trước đó, rét đỉnh điểm rơi vào các ngày 20 - 21/3 khi nhiệt độ thấp nhất còn 14 độ C. Địa phương được dự báo có lạnh nhất là tỉnh Lai Châu, từ ngày 20 - 21/3, nhiệt độ thấp nhất tại tỉnh này xuống 10 độ C.

Dự báo, thời kỳ từ nay đến ngày 10/4, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục thấp hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các nơi khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cạnh đó, không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch đông nên sẽ gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù cho khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.