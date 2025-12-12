Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà Nẵng

Tại quảng trường trung tâm FPT City thuộc phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vào 19h ngày 20/12 sẽ diễn ra đêm nhạc "F-City Concert: Futurise". Chương trình được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn nghệ thuật, nơi những bản hit quen thuộc được tái hiện trong không gian sân khấu được đầu tư công phu.

Hòa Minzy sẽ mang đến những bản ballad giàu cảm xúc như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp cùng bản hit triệu view Bắc Bling. HIEUTHUHAI góp phần tạo năng lượng trẻ trung với các ca khúc Cua, Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Tăng Duy Tân - tác giả của nhiều ca khúc gây sốt - khuấy động không khí bằng Bên trên tầng lầu, Dạ vũ. Kay Trần xuất hiện với những giai điệu pop hiện đại qua Phía sau em, Ý em sao, trong khi Lyly đem đến sự trẻ trung với 24h, Không sao mà em đây rồi. Chương trình có sự dẫn dắt của MC Hoàng Rapper và phần kết nối âm nhạc điện tử do DJ Sunny đảm nhận, hứa hẹn đưa khán giả vào dòng chảy EDM sôi động.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ trình diễn. Hệ thống ánh sáng, màn hình LED cùng hiệu ứng kỹ thuật số được thiết kế đồng bộ, biến mỗi tiết mục thành một trải nghiệm thị giác đa chiều. Những bản hit quen thuộc sẽ được khoác lên diện mạo mới, mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa khác biệt.

Quảng trường sẽ diễn ra đêm nhạc.

Khán giả có thể chờ đợi những màn trình diễn cao trào, nơi nghệ sĩ không chỉ tái hiện ca khúc từng làm nên tên tuổi mà còn mang đến biến tấu mới mẻ. Sự kết hợp giữa âm nhạc quen thuộc và cách dàn dựng hiện đại hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và năng lượng. BTC khẳng định nỗ lực đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, trong bối cảnh kiến trúc và không gian sống mang tính biểu tượng của thành phố biển.

Vì sao lựa chọn lineup nghệ sĩ này? Theo Ban tổ chức: "Các nghệ sĩ đại diện cho nhiều sắc màu âm nhạc, nhưng đều có điểm chung: trẻ, sáng tạo và được thế hệ Gen Z yêu thích. Chúng tôi mong muốn khán giả không chỉ xem show, mà còn thấy mình trong năng lượng đó".