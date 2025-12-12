Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà Nẵng
GĐXH - Hòa Minzy sẽ mang ca khúc triệu view "Bắc Bling" đến với Đà Nẵng. Được biết, show diễn còn có các ca sĩ đình đám như: HIEUTHUHAI, Tăng Duy Tân, Kay Trần...
Tại quảng trường trung tâm FPT City thuộc phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vào 19h ngày 20/12 sẽ diễn ra đêm nhạc "F-City Concert: Futurise". Chương trình được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn nghệ thuật, nơi những bản hit quen thuộc được tái hiện trong không gian sân khấu được đầu tư công phu.
Hòa Minzy sẽ mang đến những bản ballad giàu cảm xúc như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp cùng bản hit triệu view Bắc Bling. HIEUTHUHAI góp phần tạo năng lượng trẻ trung với các ca khúc Cua, Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Tăng Duy Tân - tác giả của nhiều ca khúc gây sốt - khuấy động không khí bằng Bên trên tầng lầu, Dạ vũ. Kay Trần xuất hiện với những giai điệu pop hiện đại qua Phía sau em, Ý em sao, trong khi Lyly đem đến sự trẻ trung với 24h, Không sao mà em đây rồi. Chương trình có sự dẫn dắt của MC Hoàng Rapper và phần kết nối âm nhạc điện tử do DJ Sunny đảm nhận, hứa hẹn đưa khán giả vào dòng chảy EDM sôi động.
Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ trình diễn. Hệ thống ánh sáng, màn hình LED cùng hiệu ứng kỹ thuật số được thiết kế đồng bộ, biến mỗi tiết mục thành một trải nghiệm thị giác đa chiều. Những bản hit quen thuộc sẽ được khoác lên diện mạo mới, mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa khác biệt.
Khán giả có thể chờ đợi những màn trình diễn cao trào, nơi nghệ sĩ không chỉ tái hiện ca khúc từng làm nên tên tuổi mà còn mang đến biến tấu mới mẻ. Sự kết hợp giữa âm nhạc quen thuộc và cách dàn dựng hiện đại hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và năng lượng. BTC khẳng định nỗ lực đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, trong bối cảnh kiến trúc và không gian sống mang tính biểu tượng của thành phố biển.
Vì sao lựa chọn lineup nghệ sĩ này? Theo Ban tổ chức: "Các nghệ sĩ đại diện cho nhiều sắc màu âm nhạc, nhưng đều có điểm chung: trẻ, sáng tạo và được thế hệ Gen Z yêu thích. Chúng tôi mong muốn khán giả không chỉ xem show, mà còn thấy mình trong năng lượng đó".
Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng MinhXem - nghe - đọc - 42 phút trước
GĐXH - Trong khi Tú và Duyên tìm cách để có tình cảm với Bách thì anh đã đem lòng yêu điều dưỡng Minh, người đã tận tình chăm sóc khi ở bệnh viện.
Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạcXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Lằn ranh", Viên đã khai nhận chiếc USB bí mật trong bức tranh nhà Đặng Đức.
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệtXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.
Phim Trấn Thành được dự đoán là 'bom tấn' trong dịp Tết nguyên đánXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Ngoài Trấn Thành, bộ phim này sẽ có sự xuất hiện của những gương mặt siêu hot như: Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan,... Chính tên tuổi của ê-kíp đã khiến khán giả tin rằng đây sẽ là một "bom tấn" trong dịp Tết nguyên đán
Văn Mai Hương ra mắt album 'Giai nhân': Những lần học cách yêu và buông bỏXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Album "Giai nhân" là nơi Văn Mai Hương thể hiện những cảm xúc chân thật bằng 9 ca khúc từ tình yêu đến sự buông bỏ.
Ngân lộ chuyện bất ổn trong hôn nhân, Tú vẫn tin Bách hồi phục trí nhớXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Cách em 1 milimet", khi nghe Ngân khuyên nhủ mình, Bách đột nhiên có cảm giác chị gái không hạnh phúc.
Cựu trưởng phòng, diễn viên múa cùng giấu nhau đi làm shipperXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gia đình trái dấu", vợ chồng ông Phi - bà Ánh giấu nhau đi làm shipper nhưng gặp liên tiếp các "kiếp nạn" chỉ ngay trong ngày đầu đi làm.
Phó Bí thư tỉnh Sách thân mật với nữ doanh nhân 'nóng bỏng'?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách gặp nữ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam ở một ngôi biệt thự biệt lập kín đáo.
Bí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề 'sổ hồng' của chung cư Trinh TamXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Bí thư tỉnh Trần Sơn đã yêu cầu một cuộc họp để làm việc với thường vụ uỷ ban về vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam.
Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hộiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Khắc tiếp tục được lãnh đạo tỉnh cất nhắc sau khi dũng cảm thừa nhận "buông lỏng quản lý".
Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025Giải trí
GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.