Họa tiết chấm bi trở lại, khuấy đảo thời trang xuân hè 2026
Không còn bị đóng khung trong sự “dễ thương” hay hoài cổ, hoạ tiết chấm bi trở lại mạnh mẽ trên các sàn diễn thời trang và trong các bộ sưu tập của những thương hiệu thời trang lớn.
Nếu chấm bi từng gắn liền với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào của thập niên 1950 hay tinh thần nổi loạn của phong cách Mod thập niên 1960, thì đến năm 2026, họa tiết này đã bước sang một chu kì hoàn toàn mới.
Trên các sàn diễn, nhiều thương hiệu lớn khai thác họa tiết chấm bi theo hướng tự do, phá vỡ tính trật tự quen thuộc. Các chấm tròn được sắp đặt ngẫu hứng, có thiết kế dày ở thân trên rồi thưa dần xuống tà váy, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại.
Khi kết hợp với chất liệu đứng phom và chi tiết xử lý thô ở gấu, tổng thể vừa giữ được nét thanh lịch vừa mang tinh thần phá cách, giúp chấm bi thoát khỏi hình ảnh an toàn trước đây.
Ở hướng khác, một số thương hiệu lại phóng đại họa tiết này bằng những chấm bi bản lớn, trải rộng trên nền vải xuyên thấu hoặc da. Khi đó, chấm bi không còn là chi tiết trang trí mà trở thành điểm nhấn thị giác chính, định hình toàn bộ tinh thần thiết kế.
Điểm đáng chú ý của xu hướng năm nay là họa tiết chấm bi đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh “bánh bèo” quen thuộc trước đây. Thay vì chỉ xuất hiện trên những thiết kế nữ tính, chấm bi nay được ứng dụng linh hoạt trên nhiều kiểu trang phục như váy midi, áo sơ mi, blazer cho đến áo khoác oversized.
Sự đa dạng này giúp họa tiết dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch, tối giản đến cá tính, nổi loạn, thậm chí trở thành điểm nhấn trong những outfit mang tính trình diễn.
Trong đời sống thường ngày, giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, cũng có cách phối chấm bi rất sáng tạo. Một công thức phổ biến là chân váy midi chấm bi kết hợp áo thun graphic và boots da hoặc boots đế dày. Sự đối lập giữa vẻ cổ điển của họa tiết và tinh thần đường phố tạo nên tổng thể vừa cân bằng vừa nổi bật.
Ngoài ra, cách layering với áo khoác denim, blazer oversized hoặc sơ mi khoác ngoài cũng được ưa chuộng, giúp outfit có chiều sâu và bớt đơn điệu.
Khi ứng dụng họa tiết chấm bi, điểm quan trọng là cần tiết chế trong cách phối. Nếu trang phục đã có chấm bi lớn hoặc dày, nên kết hợp với item trơn màu để tránh rối mắt. Ngược lại, với chấm bi nhỏ, có thể phối cùng các chất liệu hoặc họa tiết đơn giản khác để tạo sự hài hòa.
Màu sắc cũng nên được cân nhắc, ưu tiên tông trung tính hoặc tương phản nhẹ để giữ tổng thể cân đối và hiện đại.
