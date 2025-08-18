Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?
Nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.
Trước sự gia tăng của mua sắm trực tuyến, nhu cầu liên quan đến các dòng sản phẩm trên toàn cầu, Logistics trở thành ngành nghề mang lại nhiều cơ hội lớn với người học. Đồng thời, ngành học này đang dần chiếm vị trí quan trong trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.
Chi tiết mức học phí ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học năm 2025 cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|Học phí (triệu đồng/năm)
|1
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|18 - 25
|2
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|29,6 - 37
|3
|Đại học Xây dựng
|18,5
|4
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|64
|5
|Đại học Ngoại thương
|49 - 51
|6
|Học viện Tài chính
|50 - 55
|7
|Học viện Ngân hàng
|28
|8
|Đại học Hàng hải
|16,4
|9
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|16
|10
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|39,97
|11
|Đại học Công nghệ TP.HCM
|26
|12
|Đại học Mở TP HCM
|27,5
|13
|Đại học Phenikaa
|46,2
|14
|Đại học FPT
|31,6
|15
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|80
|16
|Đại học Đại Nam
|29
|17
|Đại học Đông Á
|25,44
|18
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|23,2
|19
|Đại học Cần Thơ
|25,4
|20
|Đại học Gia Định
|20,7
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.
Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Lần lọc ảo cuối diễn ra vào chiều 20/8.
Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 1 nguyện vọng duy nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.
Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.
17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025 . Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.
