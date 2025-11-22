Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?
Bộ GD-ĐT cho rằng, đa số học sinh giỏi đoạt giải Olympic sau du học thường ở lại nước ngoài làm việc. Để những học sinh giỏi sau du học trở về, điều họ cần nhất là các cơ chế và chính sách hỗ trợ cụ thể.
Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đa số học sinh đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế được các trường đại học uy tín ở nước ngoài cấp học bổng để du học. Trong giai đoạn 2016-2024, có 220 học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế, trong đó có 146 em (chiếm 66%) du học tại Mỹ, Singapore, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Australia, Anh...
Phần lớn các em chọn ở lại nước ngoài làm việc vì môi trường đãi ngộ tốt và mong muốn phát triển bản thân trong nền khoa học tiên tiến.
Trần Lê Thiện Nhân (giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2025) cho hay, sau những tấm huy chương, em cũng như các bạn có nhiều nguyện vọng và định hướng cho tương lai. Trong đó, các em mong muốn được tiếp tục học tập và nghiên cứu trong môi trường học thuật tiên tiến để phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.
Nhân kể, nhiều anh chị cựu học sinh đội tuyển Olympic quốc tế đang học tập và làm việc ở nước ngoài chia sẻ rằng, sau khi du học, nếu muốn trở về nước làm việc, điều họ cần nhất là cơ chế và chính sách hỗ trợ cụ thể: Từ môi trường nghiên cứu thuận lợi, đầu tư cho các dự án công nghệ lõi, đến cơ hội tiếp cận nguồn quỹ khoa học, để có thể triển khai những công nghệ tiên tiến học được, ứng dụng và phát huy tốt chuyên môn ngay trên quê hương mình.
"Đó không chỉ là mong muốn của các thế hệ đi trước mà cũng là khát vọng của chúng em sau này - được trở về, cống hiến và tiếp tục phát triển tri thức đã học”, Nhân chia sẻ.
Là người nhiều năm hướng dẫn học sinh tham gia đội tuyển dự thi Olympic, ông Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ, trong nhiều năm qua, mỗi mùa Olympic quốc tế không chỉ mang về cho Việt Nam những tấm huy chương danh giá, mà còn đặt ra một câu hỏi chiến lược: Liệu chúng ta đang nỗ lực để đào tạo ra những nhà vô địch của các kỳ thi hay đang trên đường kiến tạo những nhà khoa học lớn, đủ năng lực nâng tầm trí tuệ của đất nước? Câu trả lời phụ thuộc vào cách chúng ta phát hiện, bồi dưỡng và đặc biệt là trọng dụng thế hệ tài năng trẻ.
Ông Đóa cho hay, sau mỗi kỳ thi quốc tế, bên cạnh niềm tự hào là nỗi trăn trở. Bởi phần lớn học sinh, dù đạt giải xuất sắc, vẫn phải cùng gia đình tự tìm đường đi tiếp, tự lo học bổng và tài chính để theo đuổi đam mê. “Nhiều em có tiềm năng trở thành nhà khoa học hàng đầu nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để phát triển dài hạn trong nước”, ông Đóa nói.
Theo ông, việc đầu tư cho học sinh đoạt giải Olympic không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là đầu tư cho tương lai trí tuệ của quốc gia. Vì vậy, cần có cơ chế trọng dụng và đãi ngộ ở tầm quốc tế, từ tạo điều kiện việc làm, môi trường nghiên cứu đến chế độ đãi ngộ phù hợp, để các em có lý do quay về cống hiến.
“Nhà nước cần có quỹ học bổng quốc gia cho học sinh đoạt giải quốc tế, ưu tiên gửi đi học ở những ngành mũi nhọn (Khoa học cơ bản, AI, Công nghệ Sinh học…) và các trường đại học hàng đầu thế giới. Có thể học hỏi mô hình hiệu quả từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... về mô hình cam kết phục vụ. Tức là, học bổng cần đi kèm với chính sách ràng buộc và khuyến khích hồi hương, cam kết trở về làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc tập đoàn công nghệ trọng điểm của nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định”, ông Đóa nói.
Cùng với đó, theo ông, cần xây dựng chính sách tạo điều kiện việc làm, nghiên cứu và đãi ngộ xứng đáng để các em trở về phục vụ quê hương, đất nước. Ông nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái phát triển tài năng và tăng cường liên kết quốc tế (mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ khoa học toàn cầu) nhằm giữ và phát huy những nhân tố xuất sắc này.
“Giải Olympic không phải là đích đến mà là bước khởi động cho hành trình gieo mầm những nhà khoa học dẫn dắt tương lai đất nước. Khi có chiến lược trọng dụng và nuôi dưỡng dài hạn, những tấm huy chương sẽ không chỉ được treo trong tủ kính mà sẽ hóa thành các công trình, phát minh, viện nghiên cứu mang dấu ấn Việt Nam trên bản đồ tri thức thế giới”, ông Đóa nói. Ông cho rằng có cơ chế trọng dụng tốt sau đào tạo sẽ làm được điều đó.
GS.TSKH Đỗ Đức Thái (giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, từng giành Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 1978) kiến nghị xây dựng quỹ học bổng quốc gia để cấp học bổng toàn phần cho những tài năng trẻ đích thực. Đồng thời, có cơ chế tuyển dụng, ưu tiên vị trí việc làm, đảm bảo thu nhập xứng đáng cho các nhà khoa học trẻ để tránh việc “chảy máu chất xám”.
"Có câu hỏi cũng cần nhìn thẳng: Bao nhiêu phần trăm học sinh đạt giải quốc tế hiện chỉ ủng hộ đất nước từ xa? Tôi không đánh giá thấp vai trò của các bạn ấy. Bởi đó là cầu nối để giáo dục, các nhà khoa học trong nước kết nối với nước ngoài. Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu các bạn ấy trực tiếp đóng góp hằng ngày, trực tiếp lên lớp để tạo ra những thế hệ sinh viên giỏi, các nhà khoa học trẻ giỏi của đất nước", GS Thái nói.
Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?Xã hội - 8 giờ trước
Hàng loạt đại học dự kiến giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, đặc biệt ở các ngành trọng điểm, buộc thí sinh cần chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ.
Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũGiáo dục - 17 giờ trước
Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.
Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026Giáo dục - 20 giờ trước
Nhiều trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh 2026, trong đó có cơ sở dự kiến dừng xét tuyển học bạ với nhiều ngành.
Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thiGiáo dục - 1 ngày trước
Đề xuất lùi kỳ thi lớp 10 Hà Nội sang cuối tháng 6/2026 tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng, việc thay đổi lịch thi khiến nhiều gia đình lo lắng áp lực kéo dài, trong khi mong muốn lớn nhất là sớm biết môn thi để chủ động kế hoạch học tập.
Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026Giáo dục - 1 ngày trước
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT, đây mới chỉ là thông tin dự kiến.
Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Bước vào mùa tuyển sinh 2026, hàng loạt trường đại học – cao đẳng đã công bố điều chỉnh phương thức xét tuyển. Điểm chung nhất là siết chặt đầu vào, tăng vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT, giảm hoặc bỏ hẳn ưu tiên với chứng chỉ quốc tế, đồng thời điều chỉnh mạnh tổ hợp xét tuyển theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT.
Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nướcGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 20/11, Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) tổ chức 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025: 'Kiến thức có thể thay đổi nhưng y đức phải luôn vẹn nguyên'Giáo dục - 3 ngày trước
Trở thành Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong hơn 20 năm gắn bó với nghề của GS.TS Hoàng Anh Tiến, người luôn nỗ lực, truyền cảm hứng và giữ trọn y đức.
Chân dung những người thầy đặc biệt của ngành GD-ĐT TPHCMGiáo dục - 3 ngày trước
Trong 50 nhà giáo điển hình vì sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TPHCM, có những nhà giáo đã mất, có người tuổi đời còn rất trẻ.
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tếGiáo dục - 4 ngày trước
Từng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịchGiáo dục
GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.