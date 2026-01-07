Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giải

9 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng ngày 7/1/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bệnh…