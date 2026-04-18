Bộ GD&ĐT quy định các diện miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2026
Từ học sinh giỏi quốc tế, người khuyết tật đến vận động viên, nhiều nhóm thí sinh được miễn thi hoặc xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.
Ngày 17/4, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hợp nhất quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó hệ thống và làm rõ các quy định về miễn thi, miễn môn ngoại ngữ và xét đặc cách tốt nghiệp cho nhiều nhóm thí sinh trong trường hợp đặc biệt.
Miễn thi toàn bộ bài thi tốt nghiệp THPT
Theo quy định, thí sinh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc khu vực các môn văn hóa có thể được miễn toàn bộ bài thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng điều kiện về học tập, rèn luyện và có tên trong danh sách do Bộ GD&ĐT phê duyệt.
Tương tự, thí sinh tham gia đội tuyển dự các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa – văn nghệ cũng được xem xét miễn thi nếu đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện và có xác nhận tham gia tập huấn, dự thi theo quy định.
Ngoài nhóm học sinh giỏi quốc tế, quy chế cũng quy định miễn thi cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và một số trường hợp con đẻ của họ, với điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập theo chương trình THPT hoặc kế hoạch giáo dục cá nhân.
Miễn thi môn Ngoại ngữ và Ngữ văn
Quy chế tiếp tục duy trì chính sách miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (từ bậc 3 trở lên, còn hiệu lực) cũng được miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp.
Đáng chú ý, thí sinh đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn đăng ký dự thi có thể sử dụng kết quả thi để tính điểm xét tốt nghiệp.
Đối với môn Ngữ văn, người nước ngoài có chứng chỉ tiếng Việt đạt từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực quy định cũng được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Quy định về đặc cách tốt nghiệp
Bên cạnh miễn thi, văn bản hợp nhất cũng quy định rõ các trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.
Thí sinh thuộc diện đủ điều kiện dự thi nhưng bị tai nạn, ốm đau hoặc có sự kiện đột xuất đặc biệt trước kỳ thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, dẫn đến không thể dự thi, có thể được xem xét đặc cách nếu đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện lớp 12.
Trường hợp thí sinh đã dự thi ít nhất một bài thi nhưng không thể tiếp tục vì lý do bất khả kháng, vẫn có thể được xét đặc cách nếu các bài đã thi đạt từ 5,0 điểm trở lên, đồng thời đảm bảo yêu cầu về học tập và rèn luyện.
Ngoài ra, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc gia hoặc quốc tế, nếu trùng thời gian thi tốt nghiệp THPT với lịch tập huấn hoặc thi đấu, cũng thuộc diện được xem xét đặc cách theo quy định.
Quy chế cũng nêu rõ thủ tục, hồ sơ và thời hạn nộp đối với các trường hợp đặc cách, giúp các cơ sở giáo dục và thí sinh có căn cứ thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.
Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10Giáo dục - 10 giờ trước
Học sinh Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi lớp 10. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường được công bố chậm nhất ngày 6-5.
Bị kỷ luật vì kê khống tiền bữa ăn từ thiện: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?Giáo dục - 20 giờ trước
Hiệu trưởng Trường mầm non Hoá Sơn thừa nhận những khuyết điểm trong chỉ đạo liên quan đến bữa cơm từ thiện của học sinh nhưng khẳng định bản thân không có tư lợi.
Danh sách trường THPT công lập Hà Nội có số đăng ký nguyện vọng lớp 10 cao nhấtGiáo dục - 23 giờ trước
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách các trường THPT có số lượng nguyện vọng đăng ký dự thi lớp 10 cao sau 5 ngày mở hệ thống đăng ký.
Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ HaUI từ chuỗi hoạt động ‘Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng’Giáo dục - 1 ngày trước
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động “Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng”, tạo nên những dấu ấn rõ nét bằng các hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội.
Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 học sinh Hà Nội được nghỉ mấy ngày?Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 của học sinh trên địa bàn.
Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tayGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết, đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.
Danh sách 90 trường tư thục Hà Nội xét học bạ vào lớp 10 năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 bằng hình thức xét học bạ.
Đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tayGiáo dục - 2 ngày trước
Tạm đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay tại TP.HCM, nhà trường cũng dự kiến đưa các em đi kiểm tra sức khỏe vào sáng 16/4.
Nữ thiết kế 9X Việt đứng sau nền tảng giáo dục Mỹ hút gần 40.000 người dùng/thángGiáo dục - 3 ngày trước
Tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ với GPA 3.91, Đỗ Thị Hương Ly trở thành nhà thiết kế sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ giáo dục tại bang Massachusetts (Mỹ).
Cô gái Phú Thọ giành học bổng Ireland sau hàng loạt thư từ chốiGiáo dục - 4 ngày trước
Sau nhiều lần nhận thư từ chối từ các học bổng quốc tế, Nguyễn Thị Minh Anh giành Học bổng Chính phủ Ireland để học thạc sĩ tại Đại học Maynooth.
