Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ
Theo chương trình, ngày 7/4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao...
Ngày 7/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai để thực hiện quy trình bầu các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, các chức danh này sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Chương trình làm việc cụ thể:
Từ 8h – 9h15: Quốc hội họp riêng để thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước.
Từ 9h15 – 9h45: Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức (phát thanh, truyền hình trực tiếp).
Từ 9h45 – 10h45: Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.
Từ 10h45 – 11h30: Quốc hội họp riêng để thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.
Buổi chiều:
Từ 14h – 15h: Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự để bầu các chức danh: Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Từ 15h – 15h30: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức (phát thanh, truyền hình trực tiếp).
Từ 15h30: Quốc hội họp riêng để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Từ 16h40 – 17h10: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức (phát thanh, truyền hình trực tiếp).
Từ 17h10: Quốc hội họp riêng để biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
