Hàng nghìn người đội mưa đêm chờ khai ấn Đền Trần Nam Định 2026

12 giờ trước

GĐXH - Trước thời khắc khai ấn năm 2026, khu vực Đền Trần Nam Định đã rực sáng ánh đèn, dòng người từ khắp nơi đổ về trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần náo nức. Ai cũng mong được dâng nén hương thành kính trước giờ phút thiêng liêng đầu xuân.