Hàng nghìn người đội mưa đêm chờ khai ấn Đền Trần Nam Định 2026

Thứ ba, 05:32 03/03/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đêm 2/3, không gian Đền Trần Nam Định rực sáng trong lễ khai ấn xuân 2026. Từ nghi thức dâng hương trang trọng trong nội tự đến dòng người kiên nhẫn chờ đợi ngoài cổng, tất cả tạo nên một đêm hội vừa linh thiêng, vừa náo nức của hàng vạn du khách thập phương.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 1.

Khoảng 22h tại Đền Thiên Trường, nghi thức làm lễ và dâng hương chính thức bắt đầu. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng một số vị lãnh đạo, đại biểu thành kính dâng hương trước anh linh các vua Trần.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 2.

Trong làn khói hương nghi ngút, không khí trang nghiêm bao trùm không gian cổ kính, mở đầu cho đêm khai ấn.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 3.

Phía bên ngoài khu vực nội tự, người dân đứng kín sau hàng rào sắt, chăm chú theo dõi từng nghi thức.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 4.

Nhiều người ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng bằng điện thoại, ánh mắt hướng về phía đền với niềm mong mỏi được vào dâng hương cầu an đầu năm.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 5.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống sân đền, hàng loạt người ngồi chờ trong trật tự. Những chậu cúc vàng đặt dọc lối đi càng làm nổi bật sắc xuân giữa biển người đông đúc.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 6.

Nhiều gia đình chuẩn bị lễ vật chu đáo, mâm hoa quả, hương hoa được nâng niu trên tay. Sự thành tâm thể hiện qua từng ánh nhìn, từng cử chỉ khấn nguyện trong đêm.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 7.

Khoảng 22h30, nghi thức rước kiệu ấn bắt đầu. Đoàn rước di chuyển trang trọng giữa tiếng trống, tiếng nhạc lễ, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người đang dõi theo.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 8.
Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 9.

Đến khoảng 23h, khu vực bên ngoài đền, phía ngoài rào sắt, hàng nghìn người tiếp tục xếp hàng dài chờ đợi. Nhiều người bám sát hàng rào, ánh mắt hướng vào bên trong với hy vọng sớm được vào hành lễ.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 10.
Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 11.

Có gia đình bế theo trẻ nhỏ, có người lớn tuổi vẫn kiên nhẫn đứng chờ giữa đêm khuya.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 12.

Tình hình an ninh luôn được thắt chặt, dòng người ngày một đông.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 13.

Khoảng 0h30 ngày 3/3, ban tổ chức mở rào. Dòng người bắt đầu tiến vào đền trong trật tự để dâng hương, cầu an, chờ đến 5h sáng xin ấn đầu xuân.

Nghìn người đội mưa đêm khai ấn đền Trần Nam Định 2026 - Ảnh 14.

Dưới ánh đèn lung linh, cổng đền cổ kính nổi bật giữa biển người, khép lại một đêm khai ấn linh thiêng, đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc.

Video nghìn người đội mưa đêm chờ khai ấn Đền Trần Nam Định 2026:


