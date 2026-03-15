Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân
Sáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Tổ bầu cử khối Xuân Tiến, phường Trường Vinh tổ chức cho cử tri bỏ phiếu ngay tại bệnh viện bằng hình thức hòm phiếu lưu động.
Theo đó, 33 cử tri gồm cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ chuyên môn, bệnh nhân và người nhà không thể về địa phương do điều kiện sức khỏe đã tham gia bỏ phiếu tại bệnh viện. Bên cạnh đó, 35 cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị cũng tham gia bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bầu cử nhà văn hóa khối Xuân Tiến.
Cử tri là cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp ngay tại bệnh viện.
Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu di chuyển đến từng khoa, phòng và buồng bệnh theo lộ trình đã được bố trí trước. Tại mỗi điểm, cử tri được hướng dẫn đầy đủ các bước theo quy định như xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, tự tay lựa chọn đại biểu và bỏ phiếu vào hòm phiếu.
Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, trước đó bệnh viện đã rà soát, lập danh sách những người có nguyện vọng bỏ phiếu tại viện, gửi Ban bầu cử phường Trường Vinh phê duyệt. Thẻ cử tri được phát tận tay cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân đủ điều kiện tham gia bầu cử.
Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hoạt động bỏ phiếu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri đang điều trị, làm việc tại bệnh viện.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền BắcThời sự - 2 giờ trước
Hôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dânThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cửThời sự - 7 giờ trước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nướcThời sự - 7 giờ trước
Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
LIVE: Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cửThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031Thời sự - 10 giờ trước
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Lựa chọn mở đầu nhiệm kỳ mớiThời sự - 10 giờ trước
Hôm nay 15/3, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia LaiThời sự - 1 ngày trước
Làng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.
Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.