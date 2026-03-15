Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Tổ bầu cử khối Xuân Tiến, phường Trường Vinh tổ chức cho cử tri bỏ phiếu ngay tại bệnh viện bằng hình thức hòm phiếu lưu động.

Hòm phiếu lưu động được đưa đến buồng bệnh để bệnh nhân thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội toàn dân.

Theo đó, 33 cử tri gồm cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ chuyên môn, bệnh nhân và người nhà không thể về địa phương do điều kiện sức khỏe đã tham gia bỏ phiếu tại bệnh viện. Bên cạnh đó, 35 cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị cũng tham gia bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bầu cử nhà văn hóa khối Xuân Tiến.

Cử tri là cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp ngay tại bệnh viện.

Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu di chuyển đến từng khoa, phòng và buồng bệnh theo lộ trình đã được bố trí trước. Tại mỗi điểm, cử tri được hướng dẫn đầy đủ các bước theo quy định như xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, tự tay lựa chọn đại biểu và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, trước đó bệnh viện đã rà soát, lập danh sách những người có nguyện vọng bỏ phiếu tại viện, gửi Ban bầu cử phường Trường Vinh phê duyệt. Thẻ cử tri được phát tận tay cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hoạt động bỏ phiếu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri đang điều trị, làm việc tại bệnh viện.