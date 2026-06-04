Tin sáng 4/6: Người dùng điện thoại di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15/6; thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng

Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội GĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.

Người dùng di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15/6

Ảnh minh họa

Báo Văn hóa thông tin, theo Điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15/6/2026 trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt thông qua một trong các biện pháp sau:

*Sử dụng dịch vụ xác thực điện tử để đối chiếu, xác thực hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, bảo đảm trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; hoặc thực hiện xác thực hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa trên thẻ căn cước đã được xác thực chính xác do cơ quan Công an cấp.

* Đối chiếu, so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao bảo đảm trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt được xác thực với thông tin sinh trắc học khuôn mặt của thuê bao di động đã hoàn thành xác thực theo quy định trước khi có hoạt động thay đổi thiết bị.

Việc xác thực thông tin trùng khớp với thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Với số thuê bao di động H2H, trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, thuê bao phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, sau thời hạn này nếu thuê bao không thực hiện, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều, đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện; thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng

Dự bao từ chiều tối và đêm 8/6 miền Bắc đón mưa dông.





VOV đăng tải theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Ngày 5/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, từ ngày 6/6 nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại.

Theo bản tin dự báo xu thế thời tiết 10 ngày, cơ quan khí tượng dự báo khả năng đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng hết ngày 8/6. Từ khoảng chiều tối 8-9/6 mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngày 4/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Từ ngày 5/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường từ 7-8/6

VTC News thông tin, từ 7-8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cụ thể, trong các khung giờ từ 7h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 12h, từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 7 và 8/6, Hà Nội sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường. Các trường hợp được phép hoạt động gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Trong khung giờ trên, các phương tiện khác cũng sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an Hà Nội hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường vòng tránh khu vực hạn chế như sau:

Các xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên… và ngược lại.

Các xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… và ngược lại.

Các xe từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cảnh báo quan trọng đến người dân

Đề nghị toàn bộ người dân nâng cao cảnh giác trước một ứng dụng VssID giả mạo. Ảnh minh họa

Phunumoi.vn đăng tin, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát đi thông báo quan trọng, đề nghị toàn bộ người dân nâng cao cảnh giác trước một ứng dụng VssID giả mạo đang phát tán mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài sản.

Việc sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số hiện đang rất phổ biến, giúp người dân dễ dàng tra cứu quá trình đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Lợi dụng sự thuận tiện này, các đối tượng xấu đã tạo ra một ứng dụng giả mạo mang tên "VSSID.apk" để lừa đảo. Kẻ gian thường giả danh cán bộ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân qua các nền tảng như Zalo, Facebook hay SMS. Chúng đưa ra lý do yêu cầu người dân cần phải cập nhật thông tin hoặc nâng cấp ứng dụng VssID ngay lập tức để đảm bảo các quyền lợi cá nhân. Sau khi tạo được sự hoang mang hoặc lòng tin, các đối tượng này sẽ gửi một đường link lạ và hối thúc người dùng tải tệp tin cài đặt về điện thoại thay vì sử dụng kho ứng dụng chính thức.

Ngay khi người dùng tải và cài đặt tệp tin ".apk" giả mạo này trên các dòng điện thoại Android, ứng dụng sẽ lập tức yêu cầu người dùng cấp hàng loạt quyền truy cập nhạy cảm. Những quyền này bao gồm việc đọc tin nhắn, truy cập danh bạ, kho hình ảnh và nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng khác trên thiết bị. Thực chất, tệp tin này chứa các mã độc được cài cắm vô cùng tinh vi nhằm mục đích chiếm quyền điều khiển toàn bộ chiếc điện thoại. Khi đã làm chủ được thiết bị của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo sẽ dễ dàng tự động đọc mã OTP, xâm nhập vào các ứng dụng ngân hàng trực tuyến và nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trước tình trạng lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này tuyệt đối không bao giờ gửi các tệp tin cài đặt, đường link hay yêu cầu người dân tải ứng dụng VssID thông qua mạng xã hội, tin nhắn cá nhân. Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho thiết bị và tài sản, người dân chỉ nên tìm kiếm và cài đặt ứng dụng VssID trực tiếp từ các kho ứng dụng chính thức là CH Play hoặc App Store.

Người dùng thiết bị di động cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ và không bao giờ đồng ý cài đặt các tệp tin không rõ nguồn gốc. Người dân cũng cần ghi nhớ nguyên tắc không cung cấp mã bảo mật OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào cho người lạ qua điện thoại. Nếu không may nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn hối thúc cập nhật thông tin có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và nhanh chóng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất, hoặc gọi ngay đến tổng đài hỗ trợ chính thức 19009068 để được hỗ trợ xác minh kịp thời.

Vận hành ứng dụng "Quanh tôi" giúp người dân tìm kiếm cửa hàng xăng, dầu

Giao diện App "Quanh tôi" của Bộ Công thương vừa đưa vào hoạt động

Hà Nội Mới ngày 3/6 thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi", giúp người dân tìm kiếm cửa hàng, gửi phản ánh về kinh doanh xăng, dầu...

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu vị trí cửa hàng xăng, dầu, tình trạng hoạt động, thông tin về mặt hàng và giá bán.

Người dân gửi phản ánh về các vấn đề như bán không đúng giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Các phản ánh sẽ được chuyển đến cơ quan quản lý để xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, người dùng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng, dầu và lưu trữ thông tin về phương tiện, lịch sử mua nhiên liệu cũng như chi phí nhiên liệu phát sinh.

Để bé 18 tháng lái xe máy rồi quay clip, nam thanh niên bị phạt

Hình ảnh bé K. đứng cầm lái trong khi xe máy tự trôi dốc. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)





VTC News đưa tin, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa xử lý một nam thanh niên sau khi đăng tải video để bé trai khoảng 18 tháng tuổi đứng phía trước xe máy, bám vào tay lái trong lúc chiếc xe tự trôi xuống dốc.

Trước đó, ngày 2/6, lực lượng chức năng phát hiện đoạn video được đăng tải trên Facebook thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nội dung clip cho thấy một bé trai còn rất nhỏ đứng trước xe máy, hai tay giữ tay lái khi chiếc xe chạy xuống dốc.

Qua xác minh, người thực hiện hành vi trên là Hầu A Ph. (SN 2007, trú tại thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai), chủ tài khoản Facebook "Tub Phong".

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định khoảng 16h ngày 16/5, Ph. lái xe máy biển kiểm soát 24AA-833.43 đi trên tuyến ĐT152B theo hướng từ khu vực UBND xã Nậm Chày đến thôn Nậm Cần. Khi đến đoạn dốc thuộc Km14, nam thanh niên này để cháu H.A.K. (sinh ngày 20/11/2024) đứng phía trước xe và bám vào hai tay nắm lái.

Trong lúc đó, Ph. ngồi phía sau, tắt động cơ, buông cả hai tay để xe tự trôi xuống dốc. Toàn bộ diễn biến được ghi lại bằng camera gắn trước ngực trong khoảng 30 giây trước khi đăng tải lên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Hầu A Ph. còn vi phạm nhiều quy định khác về giao thông đường bộ. Cụ thể, người này không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện, buông cả hai tay khi lái xe, xe không có gương chiếu hậu, không mang theo giấy đăng ký xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Với các lỗi vi phạm nêu trên, Hầu A Ph. bị xử phạt tổng số tiền khoảng 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, đối với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện theo quy định.