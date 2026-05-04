Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mới

Thứ hai, 06:39 04/05/2026 | Giáo dục

Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.

Tính đến 17h ngày 3/5, theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026, dù thời hạn đăng ký vẫn còn kéo dài đến ngày 5/5. Đây là mức cao nhất qua các năm.

Trong đó, hơn 1,1 triệu thí sinh đang học lớp 12, chiếm 95,24%; thí sinh tự do là 57.334 em, tương đương 4,76%.

Một điểm đáng chú ý là số lượng thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ giảm mạnh, chỉ còn hơn 8.000 em (0,67%), thấp hơn nhiều so với mức 47.000 - 67.000 của các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do Bộ GD&ĐT không còn quy định ngoại ngữ là môn thi bắt buộc và không quy đổi chứng chỉ IELTS 4.0 thành điểm 10 như trước.

Ngược lại, số thí sinh lựa chọn dự thi môn ngoại ngữ lại tăng lên đáng kể, với gần 350.000 em đăng ký. Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), điều này nằm trong dự báo khi nhiều thí sinh muốn tham gia thi trực tiếp để lấy điểm xét tuyển đại học.

Về hình thức đăng ký, phương thức trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 1,1 triệu lượt (98,57%), trong khi chỉ có hơn 17.000 thí sinh (1,43%) nộp hồ sơ trực tiếp. Từ nay đến 17h ngày 5/5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh thông tin đăng ký và môn thi nếu cần thiết.

Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần tập trung ôn tập theo kế hoạch của nhà trường, tích cực tham gia các kỳ thi thử để đánh giá năng lực và kịp thời bổ sung kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, việc giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý và nắm chắc quy chế thi là yếu tố quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc.

Thu Hằng/VOV.VN
Cùng chuyên mục

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Giáo dục - 12 giờ trước

Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số

Giáo dục - 1 ngày trước

Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.

Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược

Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược

Xã hội - 2 ngày trước

Chính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5

Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5

Xã hội - 2 ngày trước

Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Giáo dục - 3 ngày trước

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Giáo dục - 3 ngày trước

Chiến thắng của nam sinh Lý Thái Dương trong trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ có đại diện tham gia trận Chung kết năm.

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Giáo dục - 3 ngày trước

Dự kiến, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Giáo dục - 3 ngày trước

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giảm bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027.

TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027

TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Giáo dục - 4 ngày trước

Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm học 2026-2027.

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Giáo dục - 5 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.

