Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mới
Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.
Tính đến 17h ngày 3/5, theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026, dù thời hạn đăng ký vẫn còn kéo dài đến ngày 5/5. Đây là mức cao nhất qua các năm.
Trong đó, hơn 1,1 triệu thí sinh đang học lớp 12, chiếm 95,24%; thí sinh tự do là 57.334 em, tương đương 4,76%.
Một điểm đáng chú ý là số lượng thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ giảm mạnh, chỉ còn hơn 8.000 em (0,67%), thấp hơn nhiều so với mức 47.000 - 67.000 của các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do Bộ GD&ĐT không còn quy định ngoại ngữ là môn thi bắt buộc và không quy đổi chứng chỉ IELTS 4.0 thành điểm 10 như trước.
Ngược lại, số thí sinh lựa chọn dự thi môn ngoại ngữ lại tăng lên đáng kể, với gần 350.000 em đăng ký. Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), điều này nằm trong dự báo khi nhiều thí sinh muốn tham gia thi trực tiếp để lấy điểm xét tuyển đại học.
Về hình thức đăng ký, phương thức trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 1,1 triệu lượt (98,57%), trong khi chỉ có hơn 17.000 thí sinh (1,43%) nộp hồ sơ trực tiếp. Từ nay đến 17h ngày 5/5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh thông tin đăng ký và môn thi nếu cần thiết.
Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần tập trung ôn tập theo kế hoạch của nhà trường, tích cực tham gia các kỳ thi thử để đánh giá năng lực và kịp thời bổ sung kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, việc giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý và nắm chắc quy chế thi là yếu tố quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc.
