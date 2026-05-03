Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Chủ nhật, 18:42 03/05/2026 | Giáo dục

Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.

Năm 2026, các trường áp dụng phương thức quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển đều có xu hướng nâng mức yêu cầu để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhà trường áp dụng bảng quy đổi khắt khe khi yêu cầu thí sinh phải đạt IELTS 7.5 trở lên mới được tính là 10 điểm môn Tiếng Anh. Các mức cụ thể bao gồm: IELTS 5.5 quy đổi thành 8,0 điểm; 6.0 quy đổi thành 8,5 điểm; 6.5 quy đổi thành 9,0 điểm và 7.0 quy đổi thành 9,5 điểm.

Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) cũng thống nhất mức IELTS 7.5 để đạt điểm 10 quy đổi. Riêng các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Dược học, trường yêu cầu ngưỡng sàn chứng chỉ tối thiểu từ 6.5 trở lên. Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng cũng duy trì việc quy đổi điểm IELTS thay thế điểm môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển như D07, D08.

Trường Đại học Y Hà Nội áp dụng phương thức cộng điểm khuyến khích trực tiếp vào tổng điểm 3 môn xét tuyển. Mức cộng được chia nhỏ theo năng lực: IELTS 5.5 - 6.0 cộng 0,75 điểm; IELTS 6.5 cộng 1,0 điểm; IELTS 7.0 cộng 1,25 điểm và IELTS 7.5 trở lên cộng tối đa 1,5 điểm.

Năm nay, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ phương thức xét tuyển kết hợp. Thay vào đó, thí sinh có IELTS từ 6.0 trở lên sẽ được cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm với mức cộng tối đa lên tới 1,5 điểm.

Tại các đơn vị khác, mức cộng thậm chí còn cao hơn nhằm thu hút thí sinh giỏi ngoại ngữ. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương quy định IELTS 5.5 cộng 1,0 điểm, từ 6.0 trở lên được cộng thẳng 2,0 điểm.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng áp dụng cộng điểm ưu tiên từ 1,0 đến 2,0 điểm cho thí sinh sở hữu chứng chỉ từ 5.5 trở lên tùy theo ngành đào tạo. T

Tương tự, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cộng từ 1,0 đến 2,0 điểm dựa trên bậc điểm chứng chỉ.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dành chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển thẳng cho thí sinh đạt IELTS 6.0 trở lên kết hợp với học lực giỏi.

Bảng chi tiết quy đổi và ưu tiên IELTS tại các trường đại học Y Dược công lập:

Tên trường Hình thức sử dụng Mức IELTS tối thiểu
Quyền lợi cụ thể năm 2026
ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội) Quy đổi điểm môn 5.5
5.5=8.0; 6.0=8.5; 6.5=9.0; 7.0=9.5; 7.5+=10.0
ĐH Y Dược (ĐH Huế) Quy đổi điểm môn 5.5/6.5
Ngành chính cần 6.5+. IELTS 7.5 quy đổi điểm 10
ĐH Y Hà Nội Cộng điểm tổng 5.5
5.5=0.75; 6.5=1.0; 7.0=1.25; 7.5+=1.5
ĐH Y Dược TP. HCM Cộng điểm tổng 6.0
Bỏ xét kết hợp. Cộng khuyến khích tối đa 1,5 điểm
ĐH KT Y tế Hải Dương Cộng điểm tổng 5.5
IELTS 5.5 = +1,0; 6.0+ = +2,0 điểm
ĐH Y Dược Hải Phòng Cộng điểm tổng 5.5
Cộng từ 1,0 đến 2,0 điểm tùy theo ngành
ĐH Y Dược Thái Bình Cộng điểm tổng 5.5
Cộng từ 1,0 đến 2,0 điểm dựa trên bậc chứng chỉ
ĐH KT Y - Dược Đà Nẵng Quy đổi điểm môn 5.5
Quy đổi thay môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển
ĐH Y Dược Cần Thơ Ưu tiên xét tuyển 6.0
Ưu tiên xét tuyển thẳng kết hợp học bạ Giỏi
Đỗ Vi
Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.

Chính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Chiến thắng của nam sinh Lý Thái Dương trong trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ có đại diện tham gia trận Chung kết năm.

Dự kiến, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giảm bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027.

Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.

Đến thời điểm hiện tại, 81 trường đại học đã công bố quy đổi IELTS 2026, mức điểm chênh lệch lớn: có nơi 6.5 đã đạt 10, nơi yêu cầu tới 8.0.

