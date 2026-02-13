Mới nhất
Hơn 15 triệu đồng đến với hoàn cảnh người phụ nữ cùng lúc chăm chồng bại liệt, con bệnh nặng ở Huế

Thứ sáu, 14:28 13/02/2026 | Kết chuyển
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới hoàn cảnh chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi) trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển số tiền 15.210.000 đồng tới gia đình chị Hoàng Thị Hoa và anh Phan Văn Cư, nhân vật trong bài viết "MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặng" đăng ở chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Hơn 15 triệu đồng đến với hoàn cảnh người phụ nữ cùng lúc chăm chồng bại liệt, con bệnh nặng - Ảnh 1.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với hoàn cảnh gia đình chị Hoa.

Từ ngày con trai chị Hoa là Phan Hoàng Phương Đông (18 tuổi) phát bệnh, căn nhà nhỏ của gia đình gần như chìm trong im lặng. Đông mắc xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn mạn tính, thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Căn bệnh khiến em xanh xao, cơ thể yếu, da nhợt nhạt, thỉnh thoảng chảy máu cam và bầm tím nhiều nơi. Nhìn con nằm trên giường bệnh với những vết kim truyền chằng chịt trên tay, chị Hoa chỉ biết quay đi lau nước mắt.

Gia đình chị Hoa có 4 người con, 2 người con lớn đã lập gia đình ở xa nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngoài Đông, chị còn 1 người con đang đi học.

Trước đây, anh Cư làm phụ hồ, quanh năm vất vả để nuôi các con ăn học. Một buổi chiều sau giờ làm, anh thấy mệt rồi bất ngờ ngã quỵ do tai biến. Dù được cấp cứu kịp thời, anh vẫn bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào vợ.

Trước khi con phát bệnh, chị Hoa làm thuê nhiều việc, ai thuê gì làm nấy để có tiền mua thuốc cho chồng. Mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn đồng, chị dành mua gạo, dầu ăn và tích cóp lo thuốc men.

Nay con phải điều trị dài ngày, chị đành nghỉ việc, thời gian chủ yếu ở nhà và bệnh viện. Bữa cơm gia đình nhiều khi trông vào cơm từ thiện và sự giúp đỡ của hàng xóm.

"Những nơi có thể vay mượn tôi đã hỏi hết, giờ không còn ai dám cho mượn. Mỗi lần bác sĩ nói đến đợt truyền thuốc mới, tôi lại lo vì không biết xoay tiền ở đâu", chị Hoa chia sẻ.

Tại buổi tiếp nhận tiền hỗ trợ, chị Hoa xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm. Theo chị, số tiền nhận được là nguồn động viên và hỗ trợ thiết thực để trang trải cuộc sống, thuốc men cho con và chồng trong chặng đường dài phía trước.

Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục sẻ chia với 2 hoàn cảnh khó khăn ở HuếBạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục sẻ chia với 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế

GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tiền hỗ trợ lần 2 tới 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế. Trước đó, 2 hoàn cảnh này đã được bạn đọc hỗ trợ lần 1 vào tháng 4/2025.


