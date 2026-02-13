Hơn 15 triệu đồng đến với hoàn cảnh người phụ nữ cùng lúc chăm chồng bại liệt, con bệnh nặng ở Huế
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới hoàn cảnh chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi) trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, TP Huế.
Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển số tiền 15.210.000 đồng tới gia đình chị Hoàng Thị Hoa và anh Phan Văn Cư, nhân vật trong bài viết "MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặng" đăng ở chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Từ ngày con trai chị Hoa là Phan Hoàng Phương Đông (18 tuổi) phát bệnh, căn nhà nhỏ của gia đình gần như chìm trong im lặng. Đông mắc xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn mạn tính, thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Căn bệnh khiến em xanh xao, cơ thể yếu, da nhợt nhạt, thỉnh thoảng chảy máu cam và bầm tím nhiều nơi. Nhìn con nằm trên giường bệnh với những vết kim truyền chằng chịt trên tay, chị Hoa chỉ biết quay đi lau nước mắt.
Gia đình chị Hoa có 4 người con, 2 người con lớn đã lập gia đình ở xa nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngoài Đông, chị còn 1 người con đang đi học.
Trước đây, anh Cư làm phụ hồ, quanh năm vất vả để nuôi các con ăn học. Một buổi chiều sau giờ làm, anh thấy mệt rồi bất ngờ ngã quỵ do tai biến. Dù được cấp cứu kịp thời, anh vẫn bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào vợ.
Trước khi con phát bệnh, chị Hoa làm thuê nhiều việc, ai thuê gì làm nấy để có tiền mua thuốc cho chồng. Mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn đồng, chị dành mua gạo, dầu ăn và tích cóp lo thuốc men.
Nay con phải điều trị dài ngày, chị đành nghỉ việc, thời gian chủ yếu ở nhà và bệnh viện. Bữa cơm gia đình nhiều khi trông vào cơm từ thiện và sự giúp đỡ của hàng xóm.
"Những nơi có thể vay mượn tôi đã hỏi hết, giờ không còn ai dám cho mượn. Mỗi lần bác sĩ nói đến đợt truyền thuốc mới, tôi lại lo vì không biết xoay tiền ở đâu", chị Hoa chia sẻ.
Tại buổi tiếp nhận tiền hỗ trợ, chị Hoa xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm. Theo chị, số tiền nhận được là nguồn động viên và hỗ trợ thiết thực để trang trải cuộc sống, thuốc men cho con và chồng trong chặng đường dài phía trước.
GĐXH - Chương trình Tết ấm vùng cao 2026 của Báo Sức khỏe và Đời sống có sự đồng hành của Traphaco đã mang đến sức khỏe và quà Tết cho người dân Yên Hòa, Nghệ An. Hơn 1.000 người đã được khám bệnh và nhận quà.
GĐXH – Đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Tết ấm vùng cao 2026” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức tại xã Yên Hòa (Nghệ An), nhãn hàng Dr.Papie thuộc Tập đoàn Dược phẩm STARMED (STARMED GROUP) đã chung tay sẻ chia bằng những phần quà thiết thực dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người dân địa phương góp phần chăm lo sức khỏe và mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho vùng cao còn nhiều khó khăn.
GĐXH – Chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức giúp người dân khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận quà Tết miễn phí. Đồng hành cùng chương trình, Longevity Medical Center đã góp thêm nguồn lực và lan tỏa tinh thần phòng bệnh từ sớm, từ xa vì sức khỏe cộng đồng.
GĐXH - Là một trong những doanh nghiệp dược phẩm uy tín tại Việt Nam, Thái Minh luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội. Vừa qua, đơn vị cũng đã đồng hành với Báo Sức khỏe và Đời sống mang yêu thương “Tết ấm vùng cao” đến với xã khó khăn Yên Hòa (Nghệ An).
GĐXH – “Tết ấm vùng cao 2026” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức với sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó có FPT Long Châu đã mang những phần quà nghĩa tình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết thực đến hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa (Nghệ An), góp phần giúp bà con vùng cao đón Tết đủ đầy, an vui.
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tiền hỗ trợ lần 2 tới 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế. Trước đó, 2 hoàn cảnh này đã được bạn đọc hỗ trợ lần 1 vào tháng 4/2025.
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 13.755.000 đồng đến gia đình anh Nguyễn Trọng Nam bị ung thư não.
GĐXH - Từ ngày 01/12/2025 - 31/12/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
GĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
