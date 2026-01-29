Phần quà tiếp sức đến người cha nghèo mắc bệnh ung thư hiếm
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 13.755.000 đồng đến gia đình anh Nguyễn Trọng Nam bị ung thư não.
Hoàn cảnh của anh Nguyễn Trọng Nam, 38 tuổi, xã Bạch Hà (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ), Nghệ An đã được đăng tải trong bài viết "MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ".
Anh Nguyễn Trọng Nam không may mắc ung thư sarcoma hốc mắt - một căn bệnh hiếm gặp. Suốt 9 năm qua, anh đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và quá trình điều trị kéo dài. Để ngăn tế bào ung thư xâm lấn, bác sĩ buộc phải phẫu thuật khoét bỏ mắt phải của anh.
Nỗi đau bệnh tật chưa nguôi thì biến cố gia đình ập đến, hôn nhân tan vỡ khi người con út mới hơn 1 tuổi. Ung thư tái phát, anh Nam tiếp tục nhập viện điều trị với chi phí lớn. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, người cha nghèo chỉ mong níu giữ sự sống, làm điểm tựa cho 3 đứa con còn thơ dại.
Sau khi hoàn cảnh anh Nam được đăng tải trên Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống), bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh số tiền 13.755.000 đồng.
Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển trực tiếp đến tài khoản cá nhân của anh Nam.
Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, ThS.BS Nguyễn Văn Việt, Trưởng khoa Xạ 1, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ thiết thực của báo và độc giả của báo đối với bệnh nhân Nguyễn Trọng Nam.
"Sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý độc giả báo và các tấm lòng hảo tâm có ý nghĩa đặc biệt, giúp anh Nam giảm bớt gánh nặng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cao hơn nữa, đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin, hy vọng đối cho bệnh nhân trong hành trình chiến đấu với bệnh tật", bác sĩ Nguyễn Văn Việt nhấn mạnh.
Đón nhận món quà của độc giả báo cùng lời động viên chân tình từ lãnh đạo bệnh viện, anh Nguyễn Trọng Nam hết sức xúc động.
Anh chia sẻ, sự hỗ trợ của độc giả báo Báo Sức khỏe và Đời sống và các nhà hảo tâm sẽ giúp anh vững tin hơn vào cuộc sống, tiếp tục kiên trì chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo để làm chỗ dựa cho bố mẹ già và 3 con nhỏ.
GĐXH - Từ ngày 01/12/2025 - 31/12/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
GĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
GĐXH - Từ ngày 01/11/2025 - 30/11/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao số tiền 12.210.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi - dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .
