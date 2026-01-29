Phần quà tiếp sức đến người cha nghèo mắc bệnh ung thư hiếm

Hoàn cảnh của anh Nguyễn Trọng Nam, 38 tuổi, xã Bạch Hà (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ), Nghệ An đã được đăng tải trong bài viết "MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ".



Anh Nguyễn Trọng Nam không may mắc ung thư sarcoma hốc mắt - một căn bệnh hiếm gặp. Suốt 9 năm qua, anh đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và quá trình điều trị kéo dài. Để ngăn tế bào ung thư xâm lấn, bác sĩ buộc phải phẫu thuật khoét bỏ mắt phải của anh.

Phóng viên báo Báo Sức khỏe và Đời sống và đại diện lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao tượng trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ đến anh Nguyễn Trọng Nam.

Nỗi đau bệnh tật chưa nguôi thì biến cố gia đình ập đến, hôn nhân tan vỡ khi người con út mới hơn 1 tuổi. Ung thư tái phát, anh Nam tiếp tục nhập viện điều trị với chi phí lớn. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, người cha nghèo chỉ mong níu giữ sự sống, làm điểm tựa cho 3 đứa con còn thơ dại.

Sau khi hoàn cảnh anh Nam được đăng tải trên Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống), bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh số tiền 13.755.000 đồng.

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển trực tiếp đến tài khoản cá nhân của anh Nam.

Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, ThS.BS Nguyễn Văn Việt, Trưởng khoa Xạ 1, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ thiết thực của báo và độc giả của báo đối với bệnh nhân Nguyễn Trọng Nam.

"Sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý độc giả báo và các tấm lòng hảo tâm có ý nghĩa đặc biệt, giúp anh Nam giảm bớt gánh nặng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cao hơn nữa, đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin, hy vọng đối cho bệnh nhân trong hành trình chiến đấu với bệnh tật", bác sĩ Nguyễn Văn Việt nhấn mạnh.

Đón nhận món quà của độc giả báo cùng lời động viên chân tình từ lãnh đạo bệnh viện, anh Nguyễn Trọng Nam hết sức xúc động.

Anh chia sẻ, sự hỗ trợ của độc giả báo Báo Sức khỏe và Đời sống và các nhà hảo tâm sẽ giúp anh vững tin hơn vào cuộc sống, tiếp tục kiên trì chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo để làm chỗ dựa cho bố mẹ già và 3 con nhỏ.



