FPT Long Châu đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang “Tết ấm vùng cao 2026” đến rẻo cao Nghệ An

Trong nhiều năm qua, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe mà còn là một trong những đơn vị báo chí đi đầu trong việc tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng về vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Trong khuôn khổ chương trình "Tết ấm vùng cao 2026", Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục giữ vai trò đơn vị khởi xướng, tổ chức và kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm mang đến cho người dân vùng cao một cái Tết đủ đầy hơn, đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Tổng giá trị chương trình "Tết ấm vùng cao 2026" thực hiện tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An khoảng 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Thành Long

Chương trình "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức ngày 31/1 vừa qua tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam; lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ. Về phía tỉnh Nghệ An có bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Chương trình mang theo những món quà nghĩa tình cùng các hoạt động thiết thực như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ vật chất giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Sau hơn 1 tháng phát động, chương trình đã huy động được nguồn lực bao gồm tiền mặt, thuốc men, vật tư y tế và nhu yếu phẩm với tổng giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng. Nguồn lực này được phân bổ trực tiếp cho các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao quà cho 1.000 người dân trên địa bàn.

Chương trình dành tặng 400 phần quà tiền mặt, trị giá 500.000 đồng/hộ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài cho địa phương, chương trình trao tặng 07 tủ thuốc cho 07 trạm y tế xã có điều kiện khó khăn, mỗi tủ thuốc trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời, mỗi trạm y tế còn được hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt để phục vụ hoạt động chuyên môn. Tổng giá trị hỗ trợ cho 7 trạm y tế xã là 140 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình trao tặng 150 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hòa; tặng 100 áo ấm cho học sinh Trường THCS Yên Hòa và 50 áo ấm cho cán bộ y tế Trạm Y tế xã Yên Hòa.

Đồng hành cùng chương trình "Tết ấm vùng cao 2026", FPT Long Châu tiếp tục góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động thiện nguyện hướng đến những đối tượng còn nhiều khó khăn trong xã hội.

FPT Long Châu ủng hộ tổng giá trị: 202.000.000 đồng, trong đó có 100 triệu đồng tiền mặt và hiện vật gồm 7 tủ thuốc y tế và cơ số thuốc thiết yếu trị giá 102 triệu đồng

FPT Long Châu là một trong những doanh nghiệp thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, ý thức trong việc là "cánh tay nối dài" của ngành Y thông qua việc hỗ trợ thuốc thiết yếu, tủ thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, góp phần tăng cường năng lực y tế cơ sở tại các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Tại chương trình, FPT Long Châu đã trao tặng 07 tủ thuốc và thuốc cho 07 trạm y tế xã thuộc tỉnh Nghệ An, phục vụ công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân địa phương, đặc biệt trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, đơn vị còn ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt cho chương trình "Tết ấm vùng cao 2026", góp thêm nguồn lực để Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Vũ Mạnh Đức, Giám đốc Trung tâm Đối ngoại Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: "Chúng tôi luôn đặt chữ ‘Tâm’ làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, từ kinh doanh đến công tác thiện nguyện. Nhiều năm đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống trong chương trình ‘Tết ấm vùng cao’, chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa thiết thực mà chương trình mang lại cho bà con nhân dân. Thời gian tới, Long Châu sẵn sàng tiếp tục đồng hành để triển khai thêm nhiều chương trình thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng".