Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển

Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ

Thứ năm, 17:34 01/01/2026 | Vòng tay nhân ái
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.

Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ - Ảnh 1.MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở

GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.

Trong bài viết "MS 1049: Xót xa hoàn cảnh của bé gái 7 tuổi ở Cao Bằng với hành trình 6 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác", chúng tôi đã phản ánh về hoàn cảnh của gia đình bé Đàm Phương Dung ở tổ 18, phường Nùng Trí Cao.

6 năm chiến đấu với bệnh tật, cơ thể của cô bé dân tộc Nùng này bị biến chứng mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên.

Thời gian dài điều trị ở Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức), Phương Dung được chẩn đoán u sọ hầu, căn bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp. con đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật đau đớn để điều trị bệnh. Việc điều trị kéo dài khiến gia đình kiệt quệ.

Bố thu nhập bấp bênh, mẹ đã phải nghỉ làm để chăm Phương Dung. Ngoài chạy chữa bệnh cho Dung nhiều năm, bố mẹ con còn chăm sóc mẹ già hơn 70 tuổi và chị gái con đang học lớp 10.

Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ - Ảnh 2.

Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lãnh Thị Thao – mẹ bé Phương Dung cho biết, hiện tại bé Dung đã được về nhà. Sức khỏe của con thời gian gần đây tiến triển tốt hơn.

Trong thời gian qua, khi hoàn cảnh của gia đình chị Thao được đăng tải đã có nhiều bạn đọc hảo tâm hỗ trợ kịp thời về viện phí. Bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống cũng đã gửi số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình chị Thao để điều trị bệnh cho bé Dung. Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo đã kết chuyển đến gia đình số tiền này.

Nhận được số tiền bạn đọc hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, chị Thao đã rất xúc động. Chị gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ, cán bộ của Bệnh viện Việt Đức đã hỗ trợ nhiệt tình trong những ngày con nằm viện. Đặc biệt hơn là tình cảm của những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ qua sự kết nối của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật

Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật

Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc

Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc

Cùng chuyên mục

Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương

Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.

MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở

MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.

Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật

Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.

MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng

MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.

Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân Du

Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân Du

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.

Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc

Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.

MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trị

MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.

Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần

Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần

Kết chuyển - 2 tuần trước

GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.

MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡ

MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.

MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúp

MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúp

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.

Xem nhiều

MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ

MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ

Cảnh ngộ

GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.

MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở

MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở

Cảnh ngộ
MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ

MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ

Vòng tay nhân ái
MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn

MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn

Cảnh ngộ
MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡ

MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡ

Cảnh ngộ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top