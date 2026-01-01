Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ

MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.

Trong bài viết "MS 1049: Xót xa hoàn cảnh của bé gái 7 tuổi ở Cao Bằng với hành trình 6 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác", chúng tôi đã phản ánh về hoàn cảnh của gia đình bé Đàm Phương Dung ở tổ 18, phường Nùng Trí Cao.

6 năm chiến đấu với bệnh tật, cơ thể của cô bé dân tộc Nùng này bị biến chứng mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên.

Thời gian dài điều trị ở Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức), Phương Dung được chẩn đoán u sọ hầu, căn bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp. con đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật đau đớn để điều trị bệnh. Việc điều trị kéo dài khiến gia đình kiệt quệ.

Bố thu nhập bấp bênh, mẹ đã phải nghỉ làm để chăm Phương Dung. Ngoài chạy chữa bệnh cho Dung nhiều năm, bố mẹ con còn chăm sóc mẹ già hơn 70 tuổi và chị gái con đang học lớp 10.

Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lãnh Thị Thao – mẹ bé Phương Dung cho biết, hiện tại bé Dung đã được về nhà. Sức khỏe của con thời gian gần đây tiến triển tốt hơn.

Trong thời gian qua, khi hoàn cảnh của gia đình chị Thao được đăng tải đã có nhiều bạn đọc hảo tâm hỗ trợ kịp thời về viện phí. Bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống cũng đã gửi số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình chị Thao để điều trị bệnh cho bé Dung. Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo đã kết chuyển đến gia đình số tiền này.

Nhận được số tiền bạn đọc hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, chị Thao đã rất xúc động. Chị gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ, cán bộ của Bệnh viện Việt Đức đã hỗ trợ nhiệt tình trong những ngày con nằm viện. Đặc biệt hơn là tình cảm của những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ qua sự kết nối của Báo Sức khỏe và Đời sống.