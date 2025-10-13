MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặng
GĐXH - Hơn 8 năm nay, chị Hoa gồng mình chăm chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai 18 tuổi của chị lại mắc bệnh nặng, khiến cuộc sống gia đình chị vốn kiệt quệ càng trở nên bế tắc hơn.
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi) và anh Phan Văn Cư nằm sâu trong con hẻm trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân, TP Huế). Từ ngày con trai chị là Phan Hoàng Phương Đông (18 tuổi) phát bệnh, căn nhà ấy như chìm trong im lặng.
Đông bị xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn mãn tính, hiện điều trị tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Trung ương Huế. Căn bệnh khiến em xanh xao, yếu ớt, da dẻ nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại chảy máu cam, bầm tím khắp người. Nhìn con nằm im trên giường bệnh, tay chi chít vết kim truyền, chị Hoa chỉ biết quay đi lau nước mắt.
"Bác sĩ nói, bệnh của con phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém lắm. Gần 4 tháng nay tôi hầu như sống ở bệnh viện, vừa lo thuốc thang cho con, vừa lo lắng vì chồng nằm liệt ở nhà không ai chăm nom. Chồng nằm một chỗ đã 8 năm, giờ con lại bệnh nặng, nợ ngân hàng hơn trăm triệu chưa trả được, tôi không biết rồi mai sẽ ra sao. Chỉ mong mọi người giúp cho con tôi vượt qua bệnh tật để gia đình lại được quây quần bên nhau", chị Hoa nói.
Gia đình chị Hoa có 4 người con, 2 người con lớn đã lập gia đình ở xa, cuộc sống cũng chật vật. Ngoài Đông, chị còn 1 người con đang đi học. Trước kia, anh Cư làm phụ hồ, quanh năm dãi nắng dầm mưa để nuôi con ăn học.
Một buổi chiều đi làm về, anh than mệt rồi bất ngờ ngã quỵ do tai biến. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Cư vẫn bị liệt toàn thân, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào người vợ tảo tần.
Trước khi con phát bệnh, chị Hoa làm thuê đủ nghề, ai kêu gì làm nấy chỉ mong có tiền mua thuốc cho chồng. Ngày nào kiếm được vài chục nghìn, chị lại mua ít gạo, chai dầu ăn, phần còn lại để dành cho thuốc men.
Giờ đây, khi con trai phải điều trị dài ngày, chị đành bỏ việc, thời gian chỉ còn quanh quẩn giữa căn nhà nhỏ và bệnh viện. Bữa cơm đạm bạc của gia đình trông chờ vào những hộp cơm từ thiện và sự cưu mang của hàng xóm. "Những nơi có thể vay mượn, tôi đã hỏi hết, giờ chẳng ai dám cho mượn nữa. Mỗi lần bác sĩ nói đến đợt truyền thuốc mới, tim tôi lại thắt lại vì chẳng biết xoay đâu ra tiền", chị Hoa chia sẻ.
Ngồi bên giường bệnh, chị Hoa vẫn cố gắng gượng, động viên con cố lên. Người phụ nữ ấy chỉ biết hy vọng mong manh rằng một phép màu nào đó sẽ đến, để con trai vượt qua bệnh tật, để căn nhà nhỏ của chị có thể sáng đèn, có tiếng cười trở lại sau bao năm tháng tối tăm.
Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Hoa hiện rất khó khăn. Suốt nhiều năm qua, chị vừa là trụ cột, vừa là người chăm sóc chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo, khiến gánh nặng kinh tế và tinh thần đè nặng lên vai.
"Tổ dân phố và các đoàn thể địa phương tổ chức vận động quyên góp, hỗ trợ nhưng số tiền gom được không đáng bao nhiêu. Bản thân chị Hoa là người chịu thương chịu khó, nhưng giờ vì bệnh tật của chồng con mà phải nghỉ làm thuê hẳn. Mong rằng các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái khi biết đến hoàn cảnh sẽ chung tay giúp đỡ để gia đình chị có thêm niềm tin, vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Hải chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoa - Mã số 1041 xin gửi về:
1. Chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi, địa chỉ tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, TP Huế).
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1041
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0774543724
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1041
