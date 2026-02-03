Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục sẻ chia với 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển số tiền 4.000.000 đồng tới hoàn cảnh cháu Đặng Nhật Phong, con trai chị Đỗ Thị Bồng (40 tuổi, trú tại phường Hương Vinh cũ, nay là phường Hóa Châu, TP Huế). Trước đó, vào tháng 4/2025, Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển 13.085.000 đồng (hỗ trợ lần 1) cho cháu Phong.

Cháu Phong là nhân vật trong bài viết "MS 987: Xót xa bé trai 2 tuổi da toàn thân bong tróc vì bệnh quái ác, mẹ chỉ mong có đủ tiền mua băng gạc cho con" đăng tại chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc (hỗ trợ lần 2) tới hoàn cảnh chị Đỗ Thị Bồng.

Theo chia sẻ của chị Bồng, cơ thể bé Phong thường xuyên bong tróc, nứt nẻ đến tứa máu do mắc bệnh vảy cá. Dù đã 2 tuổi nhưng Phong chủ yếu nằm một chỗ, chưa biết nói, tay chân co rút khiến việc cử động rất khó khăn.

Chị Bồng cho biết, đưa con đi khám nhiều nơi, từ bệnh viện tỉnh đến các bệnh viện phía Nam. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh vảy cá và hiện chưa có thuốc điều trị dứt điểm, chủ yếu dùng thuốc và băng gạc để giảm đau.

Hiện mỗi tháng riêng tiền băng gạc cho Phong gần 2.000.000 đồng, chưa kể sữa công thức và thuốc men. Dù có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị vẫn là gánh nặng lớn với gia đình.

Nhận được số tiền hỗ trợ lần 2, chị Bồng xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ để chị có thêm điều kiện chăm sóc con.

Lãnh đạo UBND xã Phú Hồ trao tiền bạn đọc hỗ trợ lần 2 đến với hoàn cảnh bà Bé.

Cùng đợt này, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp lãnh đạo UBND xã Phú Hồ (TP Huế) kết chuyển 2.815.000 đồng tới hoàn cảnh bà Trương Thị Bé (50 tuổi), nhân vật trong bài viết "MS 977: Tương lai mờ mịt của 2 đứa trẻ ở Huế khi bố đột quỵ, mẹ ung thư". Trước đó, vào tháng 4/2025, gia đình bà Bé tiếp nhận hỗ trợ lần 1 với số tiền 13.720.000 đồng.

Vợ chồng bà Bé có 2 con gái, một em học lớp 5 và một em học lớp 2. Bà là công nhân may, lao động chính trong gia đình, còn chồng làm việc không ổn định.

Những tưởng cuộc sống gia đình cứ êm đềm trôi đi, bỗng một ngày bà Bé đổ bệnh, đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng.

Suốt thời gian qua, bà phải thường xuyên xạ trị, chi phí điều trị chủ yếu vay mượn. Trong thời gian đưa vợ đi chữa bệnh, chồng bà không may bị đột quỵ, liệt nửa người và hiện được người thân chăm sóc.

Tại buổi kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến hoàn cảnh bà Bé, ông Đào Hữu Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hồ thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống và bạn đọc đã quan tâm tới hoàn cảnh gia đình bà Bé, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác được kết nối hỗ trợ trong thời gian tới.

