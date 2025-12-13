Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần
GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển số tiền 8.088.000 đồng đến hoàn cảnh ông Trần Văn Bổn (85 tuổi), trú tại phường Phong Dinh, TP Huế.
Ông Bổn là nhân vật trong bài viết "MS 1015: Xót thương hoàn cảnh cụ ông 85 tuổi chăm con gái và cháu ngoại cùng bị bệnh tâm thần, con trai bị tai nạn giảm sút trí nhớ", đăng trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Gia đình ông hiện sống trong căn nhà cấp 4 được xây dựng từ Quỹ Tình thương vào năm 2015. Ngôi nhà đơn sơ ấy là nơi ông cùng con gái, con trai và cháu ngoại nương tựa qua ngày, đồng thời cũng chứng kiến chuỗi bi kịch nối tiếp trong cuộc đời người cha, người ông tóc đã bạc trắng theo năm tháng nhọc nhằn.
Gần 10 năm trước, vợ ông Bổn qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó đến nay, ông chưa một ngày được thảnh thơi. Con gái ông là chị Trần Thị Tròn (52 tuổi) bị bệnh tâm thần từ nhỏ, không kiểm soát được hành vi. Con trai út là anh Trần Văn Thường (45 tuổi) vừa gặp tai nạn khiến trí nhớ suy giảm.
Năm 2001, trong khi bản thân không đủ nhận thức, chị Tròn bất ngờ sinh con gái là Trần Thị Tâm Phước. Từ đó, ông Bổn lại thêm một lần gồng gánh, vừa làm cha, vừa làm ông để nuôi cháu khôn lớn.
Phước lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi và thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm Huế. Tưởng chừng niềm vui ấy sẽ giúp ông phần nào vơi bớt nhọc nhằn, nhưng đến năm thứ 2 đại học, Phước bất ngờ phát bệnh trầm cảm nặng, phải nghỉ học để điều trị tại nhà.
Ông Bổn kể, ban đầu gia đình chỉ nghĩ cháu bị căng thẳng do việc học. Thế nhưng tình trạng ngày càng bất thường, lúc khóc, lúc cười vô thức. Khi đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán Phước bị rối loạn tâm thần.
Từ đó đến nay, ông Bổn trở thành trụ cột duy nhất chăm lo cho 2 người thân mắc bệnh tâm thần, trong khi bản thân tuổi cao, sức khỏe ngày một suy giảm. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng, vài trăm ngàn đồng trợ cấp người cao tuổi và khoản hỗ trợ khuyết tật của chị Tròn.
Hoàn cảnh gia đình ông Bổn sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm. Tiếp nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Bổn không giấu được xúc động.
Ông gửi lời cảm ơn chân thành tới tòa soạn cùng những tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình mình. "Số tiền này sẽ giúp tôi có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, nhất là chi phí thuốc thang điều trị cho con và cháu", ông Bổn bày tỏ.
