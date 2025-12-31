Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
Hoàn cảnh của bé Phạm Thị Mai Linh, SN 2012, ở thôn 5, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được đăng tải trong bài viết "MS 1020: Xót xa trước lời ước của bé gái 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương".
Một mình chị Thủy bươn chải đủ nghề để lo cho 2 con nhỏ. Cuộc sống của người mẹ đơn thân vốn dĩ chẳng mấy dễ dàng, khi con bị bệnh càng khốn đốn hơn.
Hiện Linh đang được bác sĩ cố gắng điều trị bảo tồn. Linh có chỉ định truyền 7 đợt hóa chất, sau đó đánh giá để có thể tiến hành ghép xương thay vì cắt cụt. Việc điều trị tốn kém, người mẹ nghèo bất lực vì không lo đủ viện phí.
Khi hoàn cảnh của gia đình bé Mai Linh được đăng tải, nhiều bạn đọc hảo tâm đã quan tâm, động viên. Chị Trương Thị Thủy – mẹ bé Mai Linh cho biết, hiện sức khỏe của bé Mai Linh yếu hơn. Con đang được bác sĩ cho về nhà để đợi thuốc đích và đánh giá việc phẫu thuật. Sau đó, Linh tiếp tục việc điều trị hóa chất.
Điều ước duy nhất của người mẹ đơn thân này là giữ được đôi chân cho con để có thể tiếp tục đi học và sinh hoạt bình thường.
Thấu cảm trước hoàn cảnh của gia đình chị Thủy, bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống cũng đã gửi số tiền 14.910.000 đồng. Số tiền này đã được kết chuyển đến gia đình chị Thủy.
Phía trước việc điều trị của Mai Linh còn dài và còn tốn kém. Nhưng nhờ những tấm lòng hảo tâm của mọi người, mẹ con chị Thủy đã phần nào vơi bớt được khó khăn.
Thông qua Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Thủy xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm của mọi người. Chúng tôi cũng mong rằng, với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm ấy, bé Mai Linh sẽ sớm thực hiện được mong ước, có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ - 2 ngày trước
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tậtVòng tay nhân ái - 3 ngày trước
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồngCảnh ngộ - 6 ngày trước
GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân DuVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọcVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trịCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thầnKết chuyển - 2 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúpCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.
MS 1051: Xót thương cậu bé người Tày 11 tuổi mồ côi cha, chống chọi với bệnh tật cần giúp đỡCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH – Mới 11 tuổi nhưng cậu bé người Tày ở Lạng Sơn đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Mất cha, nhà nghèo, bệnh tình ngày càng nặng buộc phải phẫu thuật cắt lách, con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.