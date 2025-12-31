Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương

Hoàn cảnh của bé Phạm Thị Mai Linh, SN 2012, ở thôn 5, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được đăng tải trong bài viết "MS 1020: Xót xa trước lời ước của bé gái 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương".

Một mình chị Thủy bươn chải đủ nghề để lo cho 2 con nhỏ. Cuộc sống của người mẹ đơn thân vốn dĩ chẳng mấy dễ dàng, khi con bị bệnh càng khốn đốn hơn.

Hiện Linh đang được bác sĩ cố gắng điều trị bảo tồn. Linh có chỉ định truyền 7 đợt hóa chất, sau đó đánh giá để có thể tiến hành ghép xương thay vì cắt cụt. Việc điều trị tốn kém, người mẹ nghèo bất lực vì không lo đủ viện phí.

Khi hoàn cảnh của gia đình bé Mai Linh được đăng tải, nhiều bạn đọc hảo tâm đã quan tâm, động viên. Chị Trương Thị Thủy – mẹ bé Mai Linh cho biết, hiện sức khỏe của bé Mai Linh yếu hơn. Con đang được bác sĩ cho về nhà để đợi thuốc đích và đánh giá việc phẫu thuật. Sau đó, Linh tiếp tục việc điều trị hóa chất.

Điều ước duy nhất của người mẹ đơn thân này là giữ được đôi chân cho con để có thể tiếp tục đi học và sinh hoạt bình thường.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Tổng Thư ký Chuyên trang Gia đình và Xã hội, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho gia đình chị Thủy. Ảnh PT

Thấu cảm trước hoàn cảnh của gia đình chị Thủy, bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống cũng đã gửi số tiền 14.910.000 đồng. Số tiền này đã được kết chuyển đến gia đình chị Thủy.

Phía trước việc điều trị của Mai Linh còn dài và còn tốn kém. Nhưng nhờ những tấm lòng hảo tâm của mọi người, mẹ con chị Thủy đã phần nào vơi bớt được khó khăn.

Thông qua Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Thủy xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm của mọi người. Chúng tôi cũng mong rằng, với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm ấy, bé Mai Linh sẽ sớm thực hiện được mong ước, có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.