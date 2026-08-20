Hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ ở Hà Nội bị CSGT xử lý

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, trong hơn 1 tháng (từ ngày 15/7 đến 14/8/2026), lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý gần 50.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy; trong đó có hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ.

Theo đó, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự đã xử lý 49.568 phương tiện vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ 8.347 phương tiện, tước giấy phép lái xe 299 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5.301 trường hợp.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI đã phát hiện hơn 12.800 phương tiện vi phạm, trong đó lập biên bản 410 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội đối với 12.460 chủ phương tiện.

Hệ thống camera AI ghi nhận các vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.



Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.746 trường hợp chạy quá tốc độ và 1.540 trường hợp vượt đèn đỏ. Ngoài ra, có hơn 9.400 phương tiện dừng, đỗ sai quy định và hơn 11.200 trường hợp vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ bị xử lý theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP:

Người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với ô tô, mức phạt sẽ từ 18 - 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian tới, CSGT Hà Nội tiếp tục kết hợp xử lý trực tiếp với xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát và nguồn tin do người dân cung cấp; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện dữ liệu phương tiện, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.