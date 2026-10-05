Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 5/10 tại khu vực Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại phụ tùng xe máy Hưng Thịnh nằm tại xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã, Hà Nội.

Người dân sinh sống tại xã Trung Giã cho biết, khu vực xưởng rộng khoảng 500m2, tại vị trí phát hiện đám cháy ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ xa và thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Hà Nội: Xưởng phụ tùng xe máy bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Video: Trình Minh

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa, tổng cộng 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động trực tiếp tham gia dập lửa, khoanh vùng đám cháy.

Đến thời điểm hơn 9h sáng cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Hiện tại, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ hỏa hoạn cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.