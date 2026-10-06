Bé gái sơ sinh bị bỏ lại trước nhà, kèm lá thư 'người mẹ bất hạnh'
GĐXH - Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt trong giỏ nhựa trước cổng nhà một gia đình từng mất hai người con, kèm lá thư ký tên 'người mẹ bất hạnh'.
Ngày 6/10, UBND xã Kim Liên, Nghệ An cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Khoảng 18h30 ngày 5/10, chị Bùi Mai Hương, trú xã Kim Liên, đi từ nhà ông L.D.S. (54 tuổi, trú xóm Tân Lĩnh, xã Kim Liên) ra phát hiện một chiếc giỏ nhựa đặt trước cổng.
Nghe tiếng chị Hương gọi, vợ chồng ông S. cùng một số người hàng xóm chạy ra kiểm tra. Vợ ông S. mở chiếc giỏ và bất ngờ phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Bé được để cùng một số vật dụng như quần áo, tã, khăn và sữa bột.
Trong giỏ có một tờ giấy được ký tên "người mẹ bất hạnh" với nội dung "vì hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra con mà không đủ điều kiện nuôi con. Ai nhặt được cháu xin thương xót sinh mệnh kém may mắn này".
Vợ chồng ông S. cùng hàng xóm đưa cháu bé vào nhà chăm sóc, đồng thời báo sự việc cho chính quyền địa phương.
Theo UBND xã Kim Liên, trong thời gian chờ thông báo tìm thân nhân và xác minh, địa phương tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng ông S. chăm sóc. Được biết, vợ chồng ông S. từng có hai người con nhưng cả hai đều đoản mệnh, mất sớm.
Theo một người hàng xóm, trước thời điểm phát hiện cháu bé, người này nhìn thấy một ô tô đi qua và dừng lại một lúc gần cổng nhà ông S. Sau đó chiếc xe rời đi.
Do lúc đó trời đã tối và xe không bật đèn, người hàng xóm không nhìn rõ biển số. Hiện chưa có thông tin xác định chiếc ô tô này có liên quan đến việc cháu bé bị bỏ lại hay không.
UBND xã Kim Liên đang tiếp tục thông báo tìm thân nhân của bé gái và xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc.
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