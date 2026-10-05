Dự báo tử vi tuần mới từ 5/10 - 11/10/2026 của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

4 con giáp may mắn tuần mới tháng 10/2026, được quý nhân nâng đỡ GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ 5 - 11/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp dưới đây thuộc top may mắn. Các con giáp bước vào giai đoạn hanh thông và dễ có quý nhân nâng đỡ giúp công việc, tài lộc khởi sắc.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 5/10 - 11/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp thiếu ổn định ngay từ những ngày đầu, dễ nảy sinh va chạm trong các mối quan hệ. Những mệt mỏi tích tụ trong cuộc sống khiến cho người tuổi Sửu dễ cáu gắt khi làm việc, có thể làm mất lòng đồng nghiệp hoặc cấp trên. Bởi vậy, con giáp Sửu cần biết điều chỉnh tâm trạng ngay từ đầu tuần. Cuối tuần là lúc hung vận mạnh nhất cần tránh xử lý các quyết định lớn.

Về tài lộc trong tuần của con giáp Sửu giảm nhẹ. Chuyên gia khuyên, con giáp Sửu cần kiểm soát chi tiêu hằng ngày để không rơi vào cảnh rỗng túi, nợ nần.

Trong tình cảm, đây chưa phải là thời điểm tốt với con giáp Sửu. Chuyện tình duyên chưa đâu vào đâu khiến bạn mệt mỏi. Người có đôi tuổi Sửu cần xem lại mối quan hệ và nói chuyện thẳng thắn để tránh tranh cãi vô nghĩa.

2. Con giáp Mão

Tuổi Mão có một tuần nhiều thử thách vì Đại Hao khiến tiền bạc dễ hao tán, tình cảm cũng thiếu ổn định.

Dù kiếm được nhiều bao nhiêu, Mão cũng khó giữ được đồng nào. Tiền vào rồi lại ra vì những khoản không tên. Bạn nên ghi chép chi tiêu, hạn chế mua sắm lớn và tuyệt đối không cho vay. May mắn là con giáp Mão có sự giúp đỡ từ quý nhân nên mọi việc vẫn thuận lợi.

Trong chuyện tình cảm, chuyên gia khuyên cần dành thời gian cho nhau, một bữa tối hay lời hỏi han cũng đủ hâm nóng tình cảm. Nếu cứ vô tâm mà không biết quan tâm, chiều chuộng đối phương thì dễ có người thứ ba xuất hiện.

3. Con giáp Thìn

Tuần này, con giáp Thìn cần tập trung vào xử lý các công việc. Tâm trí bạn dễ xao nhãng vì chuyện riêng, kéo theo nguy cơ sai sót trong công việc. Nếu không sớm lấy lại tinh thần, dốc lòng làm việc, người tuổi Thìn có nguy cơ đánh mất công việc đang theo đuổi. Bạn cần thực hiện từng đầu việc, ưu tiên việc quan trọng trước.

Tài chính có sự hao hụt, người tuổi Thìn cần kiểm soát. Nếu sai sót trong công việc dẫn đến bị phạt, thu nhập cũng bị ảnh hưởng. Bạn tốt nhất vẫn nên hạn chế các khoản chi không cần thiết.

Tình cảm có thể gặp phải những rắc rối khiến cho tâm trí của bạn rối bời. Người tuổi Thìn cần tránh để những rắc rối trong công việc mà xao nhãng sự nghiệp kẻo hối tiếc cả đời. Bạn cũng có thể tìm một thời điểm bình tĩnh để giải quyết dứt điểm vấn đề với người ấy.

4. Con giáp Tỵ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là một tuần khá nhiều chông gai với tuổi Tỵ. Công việc trì trệ, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Thời điểm này, Tỵ cần cẩn thận hơn trong công việc, giữ kín kế hoạch, hạn chế nói xấu hay bàn tán chuyện người khác nơi công sở.

Tài lộc của tuổi Tỵ tụt dốc, tiền vào chậm mà ra nhanh. Tuần này khuyên Tỵ không nên đầu tư mới, không cho vay và không ký giấy tờ tài chính nếu chưa hiểu rõ. Nên tạm hoãn các quyết định lớn sang tuần sau.

Tâm trạng nặng nề dễ ảnh hưởng đến cách bạn cư xử với người thân, từ đó đẩy mâu thuẫn trong gia đình lên cao. Con giáp Tỵ cần chia sẻ với người ấy thay vì giữ trong lòng để tránh hiểu lầm. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp bạn vơi bớt áp lực.

5. Con giáp Thân

Thái Dương chiếu sáng đường công danh, giúp tuổi Thân có một tuần rất đáng nhớ. Công việc trong tuần thuận lợi, năng lực được ghi nhận. Nhờ vậy mà thu nhập cũng tăng hơn và có cơ hội được phát triển sự nghiệp.

Tài chính của con giáp Thân vô cùng rực rỡ. Người làm kinh doanh kiếm được bộn tiền mà không cần hao tốn nhiều công sức. Nhân đà thuận lợi, con giáp Tỵ có thể cân nhắc mở rộng quy mô, nhưng cần phải tính toán những rủi ro kỹ lưỡng.

Vận đào hoa tới, người tuổi Thân không thiếu người theo đuổi nhờ tính cách hoạt bát, vui vẻ. Tuy nhiên bạn còn khá kén chọn và chưa thực sự ưng ý ai. Người đã có gia đình cần giữ khoảng cách phù hợp với các mối quan hệ xã giao.

6. Con giáp Dậu

Tuần từ 5/10 - 11/10/2026 của con giáp Dậu hung cát đan xen, khó đoán hơn thường lệ. Đầu tuần khá bình lặng nhưng cần đề phòng những lời nhờ vả về tiền bạc. Giữa tuần dễ mắc sai sót trong công việc, thẳng thắn nhận lỗi và sửa sai là hướng đi tốt nhất. Bạn cần tránh đổ lỗi vì sự chân thành sẽ được đánh giá cao.

Trong chuyện tiền bạc, con giáp Dậu cũng phải cẩn thận. Không nên vì sự nể nang mà cho người khác vay mượn, bạn sẽ mất cả chì lẫn chài. Đồng thời, Dậu cần biết cách kiểm tra kỹ mọi khoản chi trước khi quyết định.

Vận tình cảm của con giáp Dậu bình lặng. Qua tuần mới bạn sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi, tiền ùn ùn chui vào túi.

7. Con giáp Tuất

Tuổi Tuất bước vào một tuần vận khí đều đặn và vững vàng. Con giáp Tuất là một trong những con giáp thông minh, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng nên thành công khá sớm. Tuần này là thời điểm tốt để Tuất triển khai kế hoạch dài hạn.

Tài chính của con giáp Tuất có nhiều điểm sáng. Đường tài lộc đỏ như son, thu nhập từ nhiều nguồn cùng đổ về. Đây là lúc Tuất nên nghĩ đến việc gửi tiết kiệm, đầu tư an toàn hoặc mua tài sản có giá trị.

Vận tình cảm êm đềm, được nửa kia luôn ủng hộ trên con đường sự nghiệp. Có sự động viên và đồng hành của người thân, bạn sẽ thêm vững tâm trong những lựa chọn của mình. Người độc thân nên mở lòng hơn.

8. Con giáp Hợi

Tuần mới, người tuổi Hợi có nền tảng công việc và tài chính khá ổn định, nhưng cần lưu ý về sức khỏe. Đầu tuần mọi việc suôn sẻ, có thể yên tâm làm việc và nhận được sự trợ giúp của quý nhân. Trong công việc cũng dễ mang tới những kết nối quý giá cho người tuổi Hợi.

Con giáp tuổi Hợi tuần này cũng có thu nhập ổn định, không có biến động lớn. Tình cảm có trục trặc, xích mích với người ấy. Đôi khi chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt mà cả hai biến thành cãi vã, xung đột lớn. Lời khuyên lúc này là bạn cần tránh đưa ra quyết định lớn, cần tạm lắng vài ngày rồi trò chuyện bình tĩnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 5/10 - 11/10/2026 để khởi sự các việc thuận lợi, thu hút tài lộc GĐXH - Để khởi sự các việc trọng đại trong ngày như động thổ, khai trương, xuất hành… được thuận lợi, thu hút tài lộc, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy dưới đây.



