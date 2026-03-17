Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày
GĐXH - Trong ngày 16/3, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 79 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.
Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã bố trí lực lượng tuần tra khép kín trên các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa với các hành vi: chở hàng quá tải, làm rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng, hoạt động sai thời gian quy định, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông.
Qua kiểm soát trong ngày 16/3, lực lượng chức năng đã xử lý 79 trường hợp vi phạm, gồm: 12 trường hợp quá tải; 3 trường hợp cơi nới thành thùng; 3 trường hợp chạy sai thời gian quy định; 9 trường hợp làm rơi vãi vật liệu; 9 trường hợp dừng đỗ sai quy định; 10 trường hợp vi phạm tốc độ; 1 trường hợp đi sai làn đường; 2 trường hợp vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi vào đường cấm. Các trường hợp còn lại là lỗi vi phạm khác.
Khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe tải BKS 29H-308.XX do tài xế Lữ T. A. (SN 1994, trú Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện nắp sau thùng xe bám nhiều bùn đất, có nguy cơ rơi vãi xuống đường trong quá trình di chuyển.
Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi chất thải, bùn đất hoặc vật liệu xây dựng ra đường. Bên cạnh đó, một trường hợp khác điều khiển xe tải BKS 28C-100.XX vi phạm hành vi tương tự cũng bị xử lý nghiêm theo quy định.
Đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông và thời gian hoạt động, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thủ đô.
