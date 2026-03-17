Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

Thứ ba, 14:27 17/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Trong ngày 16/3, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 79 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã bố trí lực lượng tuần tra khép kín trên các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa với các hành vi: chở hàng quá tải, làm rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng, hoạt động sai thời gian quy định, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông.

Hà Nội xử phạt xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày 16 / 3 - Ảnh 1.

CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao Vạn Phúc - Tố Hữu (phường Hà Đông) tối ngày 16/3.

Qua kiểm soát trong ngày 16/3, lực lượng chức năng đã xử lý 79 trường hợp vi phạm, gồm: 12 trường hợp quá tải; 3 trường hợp cơi nới thành thùng; 3 trường hợp chạy sai thời gian quy định; 9 trường hợp làm rơi vãi vật liệu; 9 trường hợp dừng đỗ sai quy định; 10 trường hợp vi phạm tốc độ; 1 trường hợp đi sai làn đường; 2 trường hợp vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi vào đường cấm. Các trường hợp còn lại là lỗi vi phạm khác.

Nhằm ngăn chặn tình trạng xe tải làm rơi vãi bùn đất gây mất an toàn giao thông, tối 16/3, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí tổ công tác kiểm tra tại khu vực nút giao Vạn Phúc – Tố Hữu (phường Hà Đông).
Hà Nội xử phạt xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày 16 / 3 - Ảnh 2.

Hàng loạt trường hợp xe tải vi phạm giao thông đã bị xử phạt.

Khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe tải BKS 29H-308.XX do tài xế Lữ T. A. (SN 1994, trú Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện nắp sau thùng xe bám nhiều bùn đất, có nguy cơ rơi vãi xuống đường trong quá trình di chuyển.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi chất thải, bùn đất hoặc vật liệu xây dựng ra đường. Bên cạnh đó, một trường hợp khác điều khiển xe tải BKS 28C-100.XX vi phạm hành vi tương tự cũng bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Nội xử phạt xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày 16 / 3 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế xe tải để bùn đất rơi vãi ra đường.

Ngoài việc xử phạt, các lái xe đều được yêu cầu cam kết che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy định; không để xảy ra tình trạng rơi vãi trong quá trình lưu thông. Phòng CSGT khuyến cáo các tài xế, chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi rời công trường; thực hiện che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy định; vệ sinh lốp xe, thành thùng, nắp thùng nhằm bảo đảm không để rơi vãi vật liệu xuống đường.

Đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông và thời gian hoạt động, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

GĐXH - Sáng ngày 16/3, trục đường Tô Hiệu hướng ra Quang Trung (Hà Đông) đã trở thành "cung đường hãi hùng" đối với người tham gia giao thông. Tình trạng bùn đất rơi vãi tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn ngay trong giờ cao điểm.

Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật

Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồng

Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng gia đình họ hàng về quê ăn tết, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai) đột nhập vào căn hộ, cắt mở két sắt, lấy trộm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đi du lịch.

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

