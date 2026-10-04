4 con giáp may mắn tuần mới tháng 10/2026, được quý nhân nâng đỡ

Xem ngày giờ tuần mới 5/10 - 11/10/2026 để khởi sự các việc thuận lợi, thu hút tài lộc GĐXH - Để khởi sự các việc trọng đại trong ngày như động thổ, khai trương, xuất hành… được thuận lợi, thu hút tài lộc, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy dưới đây.

1. Con giáp Tý vận khí sáng

Xem tử vi tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuổi Tý bước vào tuần từ 5 - 11/10 với vận khí tương đối sáng. Con giáp này dễ có quý nhân trợ giúp. Tuần này, Tý cũng nên tin vào những mối quan hệ tốt đẹp mà mình đã gây dựng thay vì cố gắng tự mình giải quyết tất cả.

Trong công việc, con giáp Tý vào đầu tuần có thể gặp phải chút vấn đề phát sinh, nhưng với khả năng ứng biến và sự trợ giúp từ quý nhân nên nhanh chóng xử lý ổn thỏa.

Con giáp Tý là một trong những con giáp may mắn tuần từ 5 - 11/10

Điểm đáng chú ý là giữa tuần, vận quý nhân của con giáp Tý tăng lên rõ rệt. Tý dễ đón nhận những cơ hội, lời mời và hỗ trợ đúng lúc từ những người bạn, đồng nghiệp… Nếu đang gặp một bài toán khó trong công việc, bạn đừng ngại chia sẻ và tìm kiếm lời khuyên.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội để mở rộng mối quan hệ. Duyên tình có thể đến từ chính những người bạn hoặc người quen mà bạn chưa từng nghĩ tới.

2. Con giáp Dần

Con giáp Dần là một trong những con giáp may mắn của tuần. Tử Vi và Giải Thần cùng xuất hiện, mang đến tín hiệu về quý nhân, danh tiếng và khả năng hóa giải những vướng mắc tồn đọng cho con giáp tuổi Dần.

Trong công việc, đây là tuần khá phù hợp để con giáp Dần thể hiện năng lực. Những ý tưởng từng bị trì hoãn có thể được đưa ra bàn bạc lại. Nếu đang có một kế hoạch muốn đề xuất, bạn nên chuẩn bị kỹ rồi mạnh dạn trình bày. Khả năng được ghi nhận hoặc nhận thêm trách nhiệm mới khá rõ ràng.

Những người tuổi Dần kinh doanh cũng có thể cảm nhận sự chuyển biến tích cực. Bạn dễ có cơ hội mới. Một mối quan hệ tưởng như bình thường lại có khả năng trở thành cầu nối giúp công việc tiến xa hơn.

Đường tình duyên của con giáp Dần cũng được hưởng cát khí. Bạn dễ gặp được một người phù hợp với mình. Người có đôi dễ tìm lại cảm giác đồng hành sau một thời gian bận rộn. Đừng quá khép mình, bởi một cuộc gặp gỡ tưởng tình cờ có thể đem tới nhiều cảm xúc mới.

3. Con giáp Ngọ tài lộc tốt

Tuổi Ngọ cũng nằm trong nhóm có vận trình sáng nhờ ảnh hưởng tích cực của Thái Âm. Với sự tinh tế, khéo léo, khả năng xử lý vấn đề, tuổi Ngọ dễ đạt được kết quả mình mong muốn.

Trong công việc, sự chu đáo chính là lợi thế của con giáp Ngọ. Ngọ dễ tạo được thiện cảm và uy tín. Vào giữa tuần là thời điểm khá thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến hợp tác, thương lượng và ký kết cho con giáp Ngọ. Nếu đang có dự định mở rộng công việc, tìm đối tác hoặc đưa sản phẩm mới ra thị trường, bạn có thể chủ động thúc đẩy tiến độ.

Tài lộc của con giáp Ngọ là điểm sáng trong tuần, có thể đón nhiều cơ hội kiếm tiền. Người làm công ăn lương có khả năng nhận thêm thu nhập ngoài, trong khi người kinh doanh dễ gặp khách hàng hoặc đơn hàng thuận lợi.

4. Con giáp Mùi dễ có quý nhân trợ giúp

Tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn tuần này. Vận trình có nhiều chuyển động, đặc biệt liên quan tới công việc, đi lại và mở rộng quan hệ.

Đây là tuần báo hiệu sự di chuyển nhiều của con giáp Mùi. Càng chủ động đi lại, gặp gỡ, kết nối thì bạn càng dễ tìm thấy cơ hội cho công việc.

Đầu tuần, tuổi Mùi nên chủ động nắm bắt những lời mời hợp tác hoặc cơ hội gặp gỡ mới. Vận khí tuần này có xu hướng ưu ái những người dám thay đổi cách làm.

Ngoài ra, con giáp Mùi cũng dễ đón nhận sự hỗ trợ từ những người xung quanh giúp bạn thuận lợi hơn trong mọi việc. Điều lưu ý với Mùi là không ôm đồm.

Những nỗ lực trong những ngày đầu tuần có thể bắt đầu mang về kết quả cụ thể hơn trong cuối tuần. Tài chính của con giáp Mùi cải thiện, tăng thêm thu nhập.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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