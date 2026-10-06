Công an Hưng Yên thông báo danh sách 439 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/9 - 4/10/2026)

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Page Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 28/9 - 4/10/2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh ghi nhận 439 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

34 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 08 xe ô tô; 26 xe mô tô.

Danh sách các phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: CACC

Hình ảnh các phương tiện không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông bị phạt nguội.

393 lượt phương tiện điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm: 191 xe ô tô; 202 xe mô tô.

Danh sách các phương tiện vượt quá tốc độ bị phạt nguội. Ảnh: CACC

Hình ảnh các phương tiện vi phạm vượt quá tốc độ bị phạt nguội. Ảnh: CACC

12 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Danh sách các phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Hình ảnh vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát và quá trình tuần tra, kiểm soát, ghi hình của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ đúng quy định; chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cách tra cứu phạt nguội 1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông Bước 1: Truy cập website Cục CSGT. Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra. Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện). Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả. 2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android). Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra. 3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới. Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Hưng Yên thông báo danh sách 251 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 21 - 27/9/2026) GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 251 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 21 - 27/9/2026.

Công an Hưng Yên thông báo danh sách 176 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 31/8 - 6/9/2026) GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 31/8 - 6/9/2026.



